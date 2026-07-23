Configura tu cuenta

En este punto, la configuración aún no está completa y la facturación de tu organización de ClickHouse Cloud todavía no se realiza a través del marketplace. Ahora debes hacer clic en Set up your account en tu suscripción de AWS Marketplace para ir a ClickHouse Cloud y completar la configuración.

Una vez que se te redirija a ClickHouse Cloud, puedes iniciar sesión con una cuenta existente o registrarte con una cuenta nueva. Este paso es muy importante para que podamos vincular tu organización de ClickHouse Cloud con la facturación de AWS Marketplace.

Nuevos usuarios de ClickHouse Cloud Si eres un usuario nuevo de ClickHouse Cloud, sigue los pasos que se indican a continuación.

Pasos para usuarios nuevos Si eres un usuario nuevo de ClickHouse Cloud, haz clic en Register al final de la página. Se te pedirá que crees un usuario nuevo y verifiques tu correo electrónico. Después de verificarlo, puedes salir de la página de inicio de sesión de ClickHouse Cloud e iniciar sesión con el nuevo nombre de usuario en https://console.clickhouse.cloud Usuarios nuevos También tendrás que proporcionar información básica sobre tu empresa. Consulta las capturas de pantalla a continuación.

Si ya eres usuario de ClickHouse Cloud, simplemente inicia sesión con tus credenciales.