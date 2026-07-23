Requisitos previos
- Una cuenta de AWS con permisos de compra habilitados por su administrador de facturación.
- Para realizar la compra, debe haber iniciado sesión en AWS Marketplace con esta cuenta.
- Para conectar una organización de ClickHouse a su suscripción, debe ser administrador de esa organización.
Pasos para registrarse
1
Busca ClickHouse Cloud - Pago por uso
Ve a AWS Marketplace y busca “ClickHouse Cloud - Pay As You Go”.
2
Ver las opciones de compra
Haz clic en el listing y luego en View purchase options.
3
Suscríbete
En la siguiente pantalla, haz clic en Subscribe.
4
Configura tu cuenta
En este punto, la configuración aún no está completa y la facturación de tu organización de ClickHouse Cloud todavía no se realiza a través del marketplace. Ahora debes hacer clic en Set up your account en tu suscripción de AWS Marketplace para ir a ClickHouse Cloud y completar la configuración.Una vez que se te redirija a ClickHouse Cloud, puedes iniciar sesión con una cuenta existente o registrarte con una cuenta nueva. Este paso es muy importante para que podamos vincular tu organización de ClickHouse Cloud con la facturación de AWS Marketplace.
Nuevos usuarios de ClickHouse CloudSi eres un usuario nuevo de ClickHouse Cloud, sigue los pasos que se indican a continuación.
Si ya eres usuario de ClickHouse Cloud, simplemente inicia sesión con tus credenciales.
Pasos para usuarios nuevos
Pasos para usuarios nuevos
Si eres un usuario nuevo de ClickHouse Cloud, haz clic en Register al final de la página. Se te pedirá que crees un usuario nuevo y verifiques tu correo electrónico. Después de verificarlo, puedes salir de la página de inicio de sesión de ClickHouse Cloud e iniciar sesión con el nuevo nombre de usuario en https://console.clickhouse.cloud.
Usuarios nuevosTambién tendrás que proporcionar información básica sobre tu empresa. Consulta las capturas de pantalla a continuación.
5
Agrega la suscripción de AWS Marketplace a una organización
Después de iniciar sesión correctamente, puedes decidir si crear una organización nueva para facturar esta suscripción de AWS Marketplace o elegir una organización existente para facturarla a esta suscripción.Después de completar este paso, tu organización quedará conectada a esta suscripción de AWS y todo el uso se facturará a través de tu cuenta de AWS.Puedes confirmarlo en la página de billing de la organización en la UI de ClickHouse, donde verás que la facturación ya está vinculada a AWS Marketplace.
Si tienes algún problema, ponte en contacto con nuestro equipo de soporte.