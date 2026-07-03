La facturación de ClickPipes se basa en el uso de cómputo y los datos ingeridos. Para obtener más información sobre el modelo de precios de cada categoría, consulte las páginas de facturación específicas:
El uso de los ClickPipes de CDC para MySQL y MongoDB es gratuito antes de la Disponibilidad general (GA). Se notificará a los clientes con antelación al lanzamiento de GA para que revisen y optimicen su uso de ClickPipes.
|Página
|Descripción
|ClickPipes for Postgres CDC
|Precios de ClickPipes for Postgres CDC.
|ClickPipes para streaming y almacenamiento de objetos
|Precios de los ClickPipes para streaming y almacenamiento de objetos.