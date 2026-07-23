Limitación importante de red

Cuando su servicio de ClickHouse Cloud y el contenedor de Azure Blob Storage se implementan en la misma región de Azure, la inclusión de direcciones IP en listas de permitidos no funciona.

Esto ocurre porque Azure enruta el tráfico de la misma región a través de su red interna (VNet + Service Endpoints), omitiendo la internet pública y los gateways NAT. Como resultado, las reglas de firewall de su cuenta de almacenamiento de Azure basadas en direcciones IP públicas no se aplicarán.

La inclusión de IP en listas de permitidos funciona cuando:

Su servicio de ClickHouse Cloud está en una región de Azure distinta de la cuenta de almacenamiento

Su servicio de ClickHouse Cloud está en AWS/GCP y se conecta al almacenamiento de Azure

La inclusión de IP en listas de permitidos falla cuando: