En este artículo se muestra cómo los clientes de ClickHouse Cloud pueden acceder de forma segura a sus datos de GCS

Esta guía explica cómo autenticarse de forma segura en Google Cloud Storage (GCS) y acceder a tus datos desde ClickHouse Cloud.

ClickHouse Cloud se conecta a GCS mediante claves HMAC (Hash-based Message Authentication Code) asociadas a una cuenta de servicio de Google Cloud. Este enfoque proporciona acceso seguro a sus buckets de GCS sin incrustar credenciales directamente en sus consultas.

Cómo funciona:

Cree una cuenta de servicio de Google Cloud con los permisos de GCS adecuados Genere claves HMAC para esa cuenta de servicio Proporcione estas credenciales HMAC a ClickHouse Cloud ClickHouse Cloud usa estas credenciales para acceder a sus buckets de GCS

Este enfoque le permite gestionar todo el acceso a los buckets de GCS mediante políticas de IAM en la cuenta de servicio, lo que facilita conceder o revocar acceso sin modificar las políticas de cada bucket.

​ Requisitos previos

Para seguir esta guía, necesitarás:

Un servicio activo de ClickHouse Cloud

Un proyecto de Google Cloud con Cloud Storage habilitado

Permisos para crear cuentas de servicio y generar claves HMAC en tu proyecto de GCP

1 Crear una service account de Google Cloud En la Google Cloud Console, ve a IAM & Admin → Service Accounts Haz clic en Service accounts en el menú de la izquierda y, a continuación, en Create service account : Introduce un nombre y una descripción para la service account; por ejemplo: Service account name: clickhouse-gcs-access (or your preferred name) Service account description: Service account for ClickHouse Cloud to access GCS buckets Haz clic en Create and continue Asigna a la cuenta de servicio el rol Storage Object User : Este rol proporciona acceso de lectura y escritura a los objetos de GCS Para acceso de solo lectura, usa Storage Object Viewer Para un control más granular, puedes crear un rol personalizado Haz clic en Continue y luego en Done Toma nota de la dirección de correo electrónico de la cuenta de servicio: 2 Conceder acceso al bucket a la cuenta de servicio Puede conceder acceso tanto a nivel de proyecto como a nivel de bucket individual. ​ Opción 1: Conceder acceso a buckets específicos (recomendado) Vaya a Cloud Storage → Buckets Haga clic en el bucket al que quiere conceder acceso Vaya a la pestaña Permissions En “Permissions”, haga clic en Grant access para el principal creado en los pasos anteriores En el campo “New principals”, introduzca el correo electrónico de su cuenta de servicio Seleccione el rol adecuado: Storage Object User para acceso de lectura y escritura

Storage Object Viewer para acceso de solo lectura Haga clic en Save Repita el proceso con cualquier bucket adicional ​ Opción 2: Conceder acceso a nivel de proyecto Vaya a IAM & Admin → IAM Haga clic en Grant access Introduzca el correo electrónico de su cuenta de servicio en el campo New principals Seleccione Storage Object User (o Storage Object Viewer para acceso de solo lectura) Haga clic en SAVE Buena práctica de seguridad Conceda acceso solo a los buckets específicos a los que ClickHouse necesita acceder, en lugar de otorgar permisos para todo el proyecto. 3 Genera claves HMAC para la cuenta de servicio Ve a Cloud Storage → Settings → Interoperability : Si no ves una sección de “Access keys”, haz clic en Enable interoperability access En “Access keys for service accounts”, haz clic en Create a key for a service account : Selecciona la cuenta de servicio que creaste antes (p. ej., clickhouse-gcs-access@your-project.iam.gserviceaccount.com Haz clic en Create key : Se mostrará la clave HMAC. Guarda tanto la Access Key como el Secret de inmediato; no podrás volver a ver el Secret. A continuación se muestran claves de ejemplo: Access Key: GOOG1EF4YBJVNFQ2YGCP3SLV4Y7CMFHW7HPC6EO7RITLJDDQ75639JK56SQVD Secret: nFy6DFRr4sM9OnV6BG4FtWVPR25JfqpmcdZ6w9nV Importante Almacena estas credenciales de forma segura. El secreto no se puede recuperar una vez que cierres esta pantalla. Tendrás que generar nuevas claves si pierdes el secreto. ​ Usa claves HMAC con ClickHouse Cloud Ahora puedes usar las credenciales HMAC para acceder a GCS desde ClickHouse Cloud. Para ello, usa la función de tabla de GCS: SELECT * FROM gcs( 'https://storage.googleapis.com/clickhouse-docs-example-bucket/epidemiology.csv' , 'GOOG1E...YOUR_ACCESS_KEY' , 'YOUR_SECRET_KEY' , 'CSVWithNames' ); Usa comodines para varios archivos: SELECT * FROM gcs( 'https://storage.googleapis.com/clickhouse-docs-example-bucket/*.parquet' , 'GOOG1E...YOUR_ACCESS_KEY' , 'YOUR_SECRET_KEY' , 'Parquet' ); ​ Autenticación HMAC en ClickPipes para GCS ClickPipes usa claves HMAC (Hash-based Message Authentication Code) para autenticarse con Google Cloud Storage. Al configurar un ClickPipe de GCS Selecciona Credentials en Authentication method durante la configuración del ClickPipe Proporciona las credenciales HMAC obtenidas en los pasos anteriores La autenticación mediante cuentas de servicio aún no es compatible; debes usar claves HMAC La URL del bucket de GCS debe tener el formato: https://storage.googleapis.com/<bucket>/<path> (no gs:// ) Las claves HMAC deben estar asociadas a una cuenta de servicio que tenga el rol roles/storage.objectViewer , que incluye: storage.objects.list : para listar objetos en el bucket

: para listar objetos en el bucket storage.objects.get : para obtener/leer objetos

​ Prácticas recomendadas

​ Usa cuentas de servicio independientes para distintos entornos

Crea cuentas de servicio independientes para los entornos de desarrollo, staging y producción. Por ejemplo:

clickhouse-gcs-dev@project.iam.gserviceaccount.com

clickhouse-gcs-staging@project.iam.gserviceaccount.com

clickhouse-gcs-prod@project.iam.gserviceaccount.com

Esto permite revocar fácilmente el acceso a un entorno específico sin afectar a los demás.

​ Aplique el principio de mínimo privilegio

Conceda solo los permisos mínimos necesarios:

Use Storage Object Viewer para acceso de solo lectura

para acceso de solo lectura Conceda acceso a buckets específicos en lugar de a todo el proyecto

Considere usar condiciones a nivel de bucket para restringir el acceso a rutas específicas

​ Rote las claves HMAC con regularidad

Implemente un plan de rotación de claves:

Genere nuevas claves HMAC

Actualice la configuración de ClickHouse con las nuevas claves

Verifique el funcionamiento con las nuevas claves

Elimine las claves HMAC antiguas

Google Cloud no exige el vencimiento de las claves HMAC, por lo que debe implementar su propia política de rotación.

​ Monitoree el acceso con Cloud Audit Logs

Habilite y monitoree Cloud Audit Logs para Cloud Storage: