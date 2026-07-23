AWS
Crear copias de seguridad en AWS
1. Pasos a seguir en AWS
Crear un bucket de S3 en AWS
Crear un rol de IAM
- a. Obtenga el ARN en la página de configuración del servicio de ClickHouse Cloud, en la sección Información de seguridad de red, que tendrá un aspecto similar a este:
- b. Para este rol, cree la política de confianza de la siguiente manera:
{
"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Sid": "backup service",
"Effect": "Allow",
"Principal": {
"AWS": "arn:aws:iam::463754717262:role/CH-S3-bordeaux-ar-90-ue2-29-Role"
},
"Action": "sts:AssumeRole"
}
]
}
Actualizar los permisos del rol
{
"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Action": [
"s3:GetBucketLocation",
"s3:ListBucket"
],
"Resource": [
"arn:aws:s3:::byob-ui"
],
"Effect": "Allow"
},
{
"Action": [
"s3:Get*",
"s3:List*",
"s3:PutObject"
],
"Resource": [
"arn:aws:s3:::byob-ui/*"
],
"Effect": "Allow"
},
{
"Action": [
"s3:DeleteObject"
],
"Resource": [
"arn:aws:s3:::byob-ui/*/.lock"
],
"Effect": "Allow"
}
]
}
2. Pasos a seguir en ClickHouse Cloud
Cambiar la copia de seguridad externa
Configurar el ARN del rol de IAM de AWS y los detalles del bucket de S3
Guardar cambios
Cambiar la programación de copias de seguridad predeterminada
Ver las copias de seguridad almacenadas en tu bucket
Restaurar copias de seguridad desde AWS
Crear un servicio nuevo donde restaurar
Añadir el ARN del servicio
Obtener el comando SQL usado para restaurar la copia de seguridad
Ejecutar el comando de restauración
GCP
Realizar copias de seguridad en GCP
Pasos a seguir en GCP
Crear un bucket de almacenamiento de GCP
Generar una clave HMAC y un secreto
-
a. Crear una cuenta de servicio
- I. Vaya a la sección IAM & Admin en Google Cloud Console y seleccione
Service Accounts.
- II. Haga clic en
Create Service Accounty proporcione un nombre y un ID. Haga clic en
Create and Continue.
- III. Conceda el rol Storage Object User a esta cuenta de servicio.
- IV. Haga clic en
Donepara finalizar la creación de la cuenta de servicio.
- I. Vaya a la sección IAM & Admin en Google Cloud Console y seleccione
-
b. Generar la clave HMAC
- I. Vaya a Cloud Storage en Google Cloud Console y seleccione
Settings
- II Vaya a la pestaña Interoperability.
- III. En la sección
Service account HMAC, haga clic en
Create a key for a service account.
- IV. Elija la cuenta de servicio que creó en el paso anterior en el menú desplegable.
- V. Haga clic en
Create key.
- I. Vaya a Cloud Storage en Google Cloud Console y seleccione
-
c. Almacenar de forma segura las credenciales:
- I. El sistema mostrará el Access ID (su clave HMAC) y el Secret (su secreto HMAC). Guarde estos valores, ya que el secreto no volverá a mostrarse después de que cierre esta ventana.
Pasos a seguir en ClickHouse Cloud
Cambiar la copia de seguridad externa
Settings, haz clic en
Change external backup
Configurar la clave HMAC y el secreto de GCP
Guardar el bucket externo
Save External Bucket para guardar la configuración.
Cambiar la programación de copias de seguridad predeterminada
Settings.
Si configuras una programación distinta, la programación personalizada se usará para escribir las copias de seguridad en tu
bucket, y la programación predeterminada (copias de seguridad cada 24 horas) se usará para las copias de seguridad en el
bucket propiedad de ClickHouse Cloud.
Ver las copias de seguridad almacenadas en tu bucket
Backups debería mostrar estas copias de seguridad de tu bucket en una tabla independiente, como se muestra a continuación:
Restaurar copias de seguridad de GCP
Crear un nuevo servicio donde restaurar la copia de seguridad
Obtener el comando SQL para restaurar la copia de seguridad
access or restore a backup, situado encima de la lista de copias de seguridad en la
UI, para obtener el comando SQL con el que restaurar la copia de seguridad. El comando debería tener este aspecto,
y puedes elegir la copia de seguridad adecuada en el menú desplegable para obtener el comando de restauración
de esa copia de seguridad concreta. Tendrás que añadir tu clave de acceso secreta
al comando:
Ejecutar el comando SQL para restaurar la copia de seguridad
Azure
Realizar copias de seguridad en Azure
Pasos a seguir en Azure
Crear una cuenta de almacenamiento
Obtener la cadena de conexión
- a. En la página de información general de su cuenta de almacenamiento, busque la sección
Security + networkingy haga clic en
Access keys.
- b. Aquí verá
key1y
key2. Debajo de cada clave, encontrará un campo
Connection string.
- c. Haga clic en
Showpara mostrar la cadena de conexión. Copie la cadena de conexión que utilizará para la configuración en ClickHouse Cloud.
Pasos a seguir en ClickHouse Cloud
Cambiar la copia de seguridad externa
Settings, haga clic en
Change external backup
Proporcione la cadena de conexión y el nombre del Container de su storage account de Azure
Guardar bucket externo
Save External Bucket para guardar la configuración
Cambiar la programación de backups predeterminada
Ver los backups almacenados en su bucket
Restaurar copias de seguridad desde Azure
Cree un nuevo servicio en el que restaurar
Obtenga el comando SQL utilizado para restaurar la copia de seguridad
access or restore a backup, situado encima de la lista de copias de seguridad de la
UI, para obtener el comando SQL para restaurar la copia de seguridad. El comando debería tener este aspecto,
y puede elegir la copia de seguridad correspondiente en el menú desplegable para obtener el
comando de restauración de esa copia de seguridad concreta. Tendrá que añadir la cadena de conexión de su cuenta de almacenamiento de Azure
al comando.
Ejecute el comando SQL para restaurar la copia de seguridad