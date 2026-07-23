Página que describe cómo crear una copia de seguridad o restaurar una copia de seguridad desde la UI con su propio bucket

Copia de seguridad / restauración mediante la interfaz de usuario

Las copias de seguridad automatizadas en su bucket externo están configuradas para realizar copias de seguridad “completas” cada 24 horas, y no es posible configurar la frecuencia.

​ Crear copias de seguridad en AWS

​ 1. Pasos a seguir en AWS

Estos pasos son similares a la configuración segura de S3, como se describe en “Acceder de forma segura a datos de S3” ; sin embargo, se requieren acciones adicionales en los permisos del rol.

Siga los pasos que se indican a continuación en su cuenta de AWS:

1 Crear un bucket de S3 en AWS Cree un bucket de S3 en AWS en su cuenta donde desee exportar las copias de seguridad. 2 Crear un rol de IAM AWS utiliza autenticación basada en roles, por lo que debe crear un rol de IAM que el servicio de ClickHouse Cloud pueda asumir para escribir en este bucket. a. Obtenga el ARN en la página de configuración del servicio de ClickHouse Cloud, en la sección Información de seguridad de red, que tendrá un aspecto similar a este: b. Para este rol, cree la política de confianza de la siguiente manera: { "Version" : "2012-10-17" , "Statement" : [ { "Sid" : "backup service" , "Effect" : "Allow" , "Principal" : { "AWS" : "arn:aws:iam::463754717262:role/CH-S3-bordeaux-ar-90-ue2-29-Role" }, "Action" : "sts:AssumeRole" } ] }

​ 2. Pasos a seguir en ClickHouse Cloud

Sigue los pasos que se indican a continuación en la consola de ClickHouse Cloud para configurar el bucket externo:

1 Cambiar la copia de seguridad externa En la página Settings, haz clic en Set up external backup: 2 Configurar el ARN del rol de IAM de AWS y los detalles del bucket de S3 En la siguiente pantalla, proporciona el ARN del rol de IAM de AWS que acabas de crear y la URL del bucket de S3 con el siguiente formato: 3 Guardar cambios Haz clic en “Save External Bucket” para guardar la configuración 4 Cambiar la programación de copias de seguridad predeterminada A partir de ahora, las copias de seguridad externas se realizarán en tu bucket según la programación predeterminada. Como alternativa, puedes configurar la programación de copias de seguridad desde la página “Settings”. Si se configura una programación distinta, se usará la programación personalizada para escribir las copias de seguridad en tu bucket, y la programación predeterminada (copias de seguridad cada 24 horas) se usará para las copias de seguridad en el bucket propiedad de ClickHouse Cloud. 5 Ver las copias de seguridad almacenadas en tu bucket La página Backups mostrará estas copias de seguridad de tu bucket en una tabla independiente, como se muestra a continuación:

​ Restaurar copias de seguridad desde AWS

Siga los pasos que se indican a continuación para restaurar copias de seguridad desde AWS:

1 Crear un servicio nuevo donde restaurar Cree un servicio nuevo donde restaurar la copia de seguridad. 2 Añadir el ARN del servicio Añada el ARN del servicio recién creado (desde la página de configuración del servicio en la consola de ClickHouse Cloud) a la política de confianza del rol de IAM. Esto es lo mismo que el segundo paso de la sección anterior de pasos de AWS. Esto es necesario para que el nuevo servicio pueda acceder al bucket de S3. 3 Obtener el comando SQL usado para restaurar la copia de seguridad Haga clic en el enlace “access or restore a backup”, situado encima de la lista de copias de seguridad en la interfaz de usuario, para obtener el comando SQL con el que restaurar la copia de seguridad. El comando tendrá este aspecto: Mover copias de seguridad a otra ubicación Si mueve las copias de seguridad a otra ubicación, deberá personalizar el comando de restauración para que apunte a la nueva ubicación. Comando ASYNC Para el comando RESTORE , también puede añadir opcionalmente ASYNC al final en restauraciones grandes. Esto permite que las restauraciones se realicen de forma asíncrona, de modo que, si se pierde la conexión, la restauración siga ejecutándose. Es importante tener en cuenta que el comando ASYNC devuelve inmediatamente un estado de éxito. Esto no significa que la restauración se haya completado correctamente. Deberá supervisar la tabla system.backups para ver si la restauración ha finalizado y si se completó correctamente o falló. 4 Ejecutar el comando de restauración Ejecute el comando de restauración desde la consola SQL del servicio recién creado para restaurar la copia de seguridad.

​ Realizar copias de seguridad en GCP

Siga los pasos que se indican a continuación para realizar copias de seguridad en GCP:

​ Pasos a seguir en GCP

1 Crear un bucket de almacenamiento de GCP Cree un bucket de almacenamiento en su cuenta de GCP para exportar backups. 2 Generar una clave HMAC y un secreto Genere una clave HMAC y un secreto, lo cual es necesario para la autenticación basada en contraseña. Siga los pasos a continuación para generar las claves: a. Crear una cuenta de servicio I. Vaya a la sección IAM & Admin en Google Cloud Console y seleccione Service Accounts . II. Haga clic en Create Service Account y proporcione un nombre y un ID. Haga clic en Create and Continue . III. Conceda el rol Storage Object User a esta cuenta de servicio. IV. Haga clic en Done para finalizar la creación de la cuenta de servicio.

b. Generar la clave HMAC I. Vaya a Cloud Storage en Google Cloud Console y seleccione Settings II Vaya a la pestaña Interoperability. III. En la sección Service account HMAC , haga clic en Create a key for a service account . IV. Elija la cuenta de servicio que creó en el paso anterior en el menú desplegable. V. Haga clic en Create key .

c. Almacenar de forma segura las credenciales: I. El sistema mostrará el Access ID (su clave HMAC) y el Secret (su secreto HMAC). Guarde estos valores, ya que el secreto no volverá a mostrarse después de que cierre esta ventana.



​ Pasos a seguir en ClickHouse Cloud

Sigue los pasos que se indican a continuación en la consola de ClickHouse Cloud para configurar el bucket externo:

1 Cambiar la copia de seguridad externa En la página Settings , haz clic en Change external backup 2 Configurar la clave HMAC y el secreto de GCP En el cuadro de diálogo emergente, introduce la ruta del bucket de GCP, la clave HMAC y el secreto creados en la sección anterior. 3 Guardar el bucket externo Haz clic en Save External Bucket para guardar la configuración. 4 Cambiar la programación de copias de seguridad predeterminada A partir de ahora, las copias de seguridad externas se realizarán en tu bucket con la programación predeterminada. Como alternativa, puedes configurar la programación de copias de seguridad desde la página Settings . Si configuras una programación distinta, la programación personalizada se usará para escribir las copias de seguridad en tu bucket, y la programación predeterminada (copias de seguridad cada 24 horas) se usará para las copias de seguridad en el bucket propiedad de ClickHouse Cloud. 5 Ver las copias de seguridad almacenadas en tu bucket La página Backups debería mostrar estas copias de seguridad de tu bucket en una tabla independiente, como se muestra a continuación:

​ Restaurar copias de seguridad de GCP

Sigue estos pasos para restaurar copias de seguridad de GCP:

1 Crear un nuevo servicio donde restaurar la copia de seguridad Crea un nuevo servicio donde restaurar la copia de seguridad. 2 Obtener el comando SQL para restaurar la copia de seguridad Haz clic en el enlace access or restore a backup , situado encima de la lista de copias de seguridad en la UI, para obtener el comando SQL con el que restaurar la copia de seguridad. El comando debería tener este aspecto, y puedes elegir la copia de seguridad adecuada en el menú desplegable para obtener el comando de restauración de esa copia de seguridad concreta. Tendrás que añadir tu clave de acceso secreta al comando: Mover copias de seguridad a otra ubicación Si mueves las copias de seguridad a otra ubicación, tendrás que personalizar el comando de restauración para que apunte a la nueva ubicación. Comando ASYNC En el comando Restore, también puedes añadir opcionalmente ASYNC al final si se trata de restauraciones grandes. Esto permite que las restauraciones se realicen de forma asíncrona, de modo que, si se pierde la connection, la restauración siga ejecutándose. Es importante tener en cuenta que el comando ASYNC devuelve inmediatamente un estado de éxito. Esto no significa que la restauración se haya completado correctamente. Tendrás que supervisar la tabla system.backups para ver si la restauración ha finalizado y si se completó correctamente o falló. 3 Ejecutar el comando SQL para restaurar la copia de seguridad Ejecuta el comando de restauración desde la consola SQL del servicio recién creado para restaurar la copia de seguridad.

​ Realizar copias de seguridad en Azure

Siga estos pasos para realizar copias de seguridad en Azure:

​ Pasos a seguir en Azure

1 Crear una cuenta de almacenamiento Cree una cuenta de almacenamiento o seleccione una cuenta de almacenamiento existente en el portal de Azure donde desee almacenar sus copias de seguridad. 2 Obtener la cadena de conexión a. En la página de información general de su cuenta de almacenamiento, busque la sección Security + networking y haga clic en Access keys .

y haga clic en . b. Aquí verá key1 y key2 . Debajo de cada clave, encontrará un campo Connection string .

y . Debajo de cada clave, encontrará un campo . c. Haga clic en Show para mostrar la cadena de conexión. Copie la cadena de conexión que utilizará para la configuración en ClickHouse Cloud.

​ Pasos a seguir en ClickHouse Cloud

Siga los pasos que se indican a continuación en la consola de ClickHouse Cloud para configurar el bucket externo:

1 Cambiar la copia de seguridad externa En la página Settings , haga clic en Change external backup 2 Proporcione la cadena de conexión y el nombre del Container de su storage account de Azure En la siguiente pantalla, proporcione la Connection String y el Container Name de la storage account de Azure que creó en la sección anterior: 3 Guardar bucket externo Haga clic en Save External Bucket para guardar la configuración 4 Cambiar la programación de backups predeterminada Los backups externos se realizarán ahora en su bucket según la programación predeterminada. Como alternativa, puede configurar la programación de backups desde la página “Settings”. Si configura una programación distinta, se usará la programación personalizada para escribir backups en su bucket, y la programación predeterminada (backups cada 24 horas) se usará para los backups en el bucket propiedad de ClickHouse Cloud. 5 Ver los backups almacenados en su bucket La página Backups debería mostrar estos backups de su bucket en una tabla independiente, como se muestra a continuación:

​ Restaurar copias de seguridad desde Azure

Para restaurar copias de seguridad desde Azure, siga los pasos que se indican a continuación: