Guía de optimización de consultas Empieza aquí para conocer los fundamentos de la optimización de consultas, con escenarios comunes y técnicas de rendimiento para mejorar la velocidad de ejecución.

Guía avanzada de índices primarios Profundiza en el singular sistema de indexación primaria dispersa de ClickHouse, en qué se diferencia de las bases de datos tradicionales y en las mejores prácticas para definir estrategias de indexación óptimas.

Paralelismo de consultas Aprende cómo ClickHouse paraleliza la ejecución de consultas mediante carriles de procesamiento y la configuración de max_threads , incluido cómo inspeccionar y optimizar la ejecución en paralelo.

Clave de partición Domina la elección de la clave de partición para mejorar drásticamente el rendimiento de las consultas, habilitando una poda eficiente de segmentos de datos y evitando errores habituales de particionado.

Índices de omisión de datos Aplica índices secundarios de forma estratégica para omitir bloques de datos irrelevantes y acelerar las consultas filtradas sobre columnas que no forman parte de la clave primaria.

Optimización de PREWHERE Comprende cómo PREWHERE reduce automáticamente la E/S al filtrar los datos antes de leer columnas innecesarias, además de cómo supervisar su eficacia.

Inserciones masivas Maximiza el rendimiento de la ingestión y reduce la sobrecarga de recursos agrupando eficazmente las inserciones de datos.

Inserciones asíncronas Mejora el rendimiento de inserción aprovechando el batching del lado del servidor para reducir la complejidad del lado del cliente y aumentar el rendimiento en inserciones de alta frecuencia.

Evitar mutaciones Diseña flujos de trabajo append-only que eliminen las costosas operaciones UPDATE y DELETE sin sacrificar la precisión ni el rendimiento de los datos.

Evitar columnas Nullable Reduce la sobrecarga de almacenamiento y mejora el rendimiento de las consultas usando valores predeterminados en lugar de columnas Nullable siempre que sea posible.

Evitar OPTIMIZE FINAL Comprende cuándo debes y cuándo no debes usar OPTIMIZE TABLE FINAL

Analizador Aprovecha el analizador de ClickHouse para identificar cuellos de botella de rendimiento y optimizar los planes de ejecución para ganar eficiencia.

Perfilado de consultas Usa el sampling query profiler para analizar patrones de ejecución de consultas, identificar puntos críticos de rendimiento y optimizar el uso de recursos.

Caché de consultas Acelera las consultas SELECT que se ejecutan con frecuencia habilitando y configurando el almacenamiento en caché integrado de resultados de consultas de ClickHouse.