|Tema
|Descripción
|Guía de optimización de consultas
|Empieza aquí para conocer los fundamentos de la optimización de consultas, con escenarios comunes y técnicas de rendimiento para mejorar la velocidad de ejecución.
|Guía avanzada de índices primarios
|Profundiza en el singular sistema de indexación primaria dispersa de ClickHouse, en qué se diferencia de las bases de datos tradicionales y en las mejores prácticas para definir estrategias de indexación óptimas.
|Paralelismo de consultas
|Aprende cómo ClickHouse paraleliza la ejecución de consultas mediante carriles de procesamiento y la configuración de
max_threads, incluido cómo inspeccionar y optimizar la ejecución en paralelo.
|Clave de partición
|Domina la elección de la clave de partición para mejorar drásticamente el rendimiento de las consultas, habilitando una poda eficiente de segmentos de datos y evitando errores habituales de particionado.
|Índices de omisión de datos
|Aplica índices secundarios de forma estratégica para omitir bloques de datos irrelevantes y acelerar las consultas filtradas sobre columnas que no forman parte de la clave primaria.
|Optimización de
PREWHERE
|Comprende cómo
PREWHERE reduce automáticamente la E/S al filtrar los datos antes de leer columnas innecesarias, además de cómo supervisar su eficacia.
|Inserciones masivas
|Maximiza el rendimiento de la ingestión y reduce la sobrecarga de recursos agrupando eficazmente las inserciones de datos.
|Inserciones asíncronas
|Mejora el rendimiento de inserción aprovechando el batching del lado del servidor para reducir la complejidad del lado del cliente y aumentar el rendimiento en inserciones de alta frecuencia.
|Evitar mutaciones
|Diseña flujos de trabajo append-only que eliminen las costosas operaciones
UPDATE y
DELETE sin sacrificar la precisión ni el rendimiento de los datos.
|Evitar columnas Nullable
|Reduce la sobrecarga de almacenamiento y mejora el rendimiento de las consultas usando valores predeterminados en lugar de columnas Nullable siempre que sea posible.
|Evitar
OPTIMIZE FINAL
|Comprende cuándo debes y cuándo no debes usar
OPTIMIZE TABLE FINAL
|Analizador
|Aprovecha el analizador de ClickHouse para identificar cuellos de botella de rendimiento y optimizar los planes de ejecución para ganar eficiencia.
|Perfilado de consultas
|Usa el sampling query profiler para analizar patrones de ejecución de consultas, identificar puntos críticos de rendimiento y optimizar el uso de recursos.
|Caché de consultas
|Acelera las consultas
SELECT que se ejecutan con frecuencia habilitando y configurando el almacenamiento en caché integrado de resultados de consultas de ClickHouse.
|Pruebas de hardware
|Ejecuta benchmarks de rendimiento de ClickHouse en cualquier servidor sin necesidad de instalación para evaluar las capacidades del hardware. (No aplicable a ClickHouse Cloud)
Rendimiento y optimizaciones
Página de resumen de rendimiento y optimizaciones
Esta sección contiene consejos y buenas prácticas para mejorar el rendimiento con ClickHouse. Recomendamos a los usuarios leer Conceptos básicos antes de esta sección, ya que abarca los conceptos principales necesarios para mejorar el rendimiento.
Última modificación el 3 de julio de 2026
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