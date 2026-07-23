Buenas prácticas
Optimiza las cargas de trabajo de ClickHouse Cloud con orientación sobre rendimiento, multitenencia y uso.
General
Conoce la compatibilidad de Cloud y prepara los servicios para producción.
Migración
Migra datos y cargas de trabajo desde archivos o desde ClickHouse autogestionado a Cloud.
Consola SQL
Conéctate a los servicios y comparte consultas guardadas desde la consola SQL de Cloud.
Copias de seguridad
Revisa, programa, exporta y restaura las copias de seguridad de ClickHouse Cloud.
Fuentes de datos
Conecta de forma segura ClickHouse Cloud al almacenamiento de objetos y a fuentes de datos externas.
Infraestructura
Compara los modos de implementación de Cloud, incluidos ClickHouse Private y Government.
Seguridad
Administra el acceso, la conectividad de red, los registros de auditoría, la seguridad de los datos y el cumplimiento normativo.