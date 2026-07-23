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Buenas prácticas

Optimiza las cargas de trabajo de ClickHouse Cloud con orientación sobre rendimiento, multitenencia y uso.

General

Conoce la compatibilidad de Cloud y prepara los servicios para producción.

Migración

Migra datos y cargas de trabajo desde archivos o desde ClickHouse autogestionado a Cloud.

Consola SQL

Conéctate a los servicios y comparte consultas guardadas desde la consola SQL de Cloud.

Copias de seguridad

Revisa, programa, exporta y restaura las copias de seguridad de ClickHouse Cloud.

Fuentes de datos

Conecta de forma segura ClickHouse Cloud al almacenamiento de objetos y a fuentes de datos externas.

Infraestructura

Compara los modos de implementación de Cloud, incluidos ClickHouse Private y Government.

Seguridad

Administra el acceso, la conectividad de red, los registros de auditoría, la seguridad de los datos y el cumplimiento normativo.
Última modificación el 23 de julio de 2026