Para configurar una programación, ve a tu servicio en la consola de ClickHouse Cloud y entra en la configuración. Desde allí, selecciona Schedule Override y añade una regla nueva. Cada regla requiere:
Configurar una programación de escalado
- Time: cuándo debe producirse la acción de escalado (en tu zona horaria local)
- Recurrence: con qué frecuencia se repite la regla (p. ej., todos los días laborables, todos los domingos)
- Target size: el número de réplicas o la cantidad de memoria a la que se debe escalar
Cargas de trabajo por lotes y ETL: Aumente la capacidad antes de que se ejecute un trabajo nocturno de ingesta y redúzcala de nuevo cuando finalice, para evitar el sobreaprovisionamiento durante las horas diurnas de baja actividad. Patrones de tráfico predecibles: Los servicios con horas pico constantes (p. ej., tráfico de consultas en horario laboral) pueden escalarse con antelación para absorber la carga antes de que llegue, en lugar de esperar a que reaccione el escalado automático. Reducción de capacidad los fines de semana: Reduzca el número de réplicas o el nivel de memoria durante los fines de semana, cuando la demanda es menor, y restaure la capacidad antes del repunte del lunes por la mañana. Control de costos: Para los equipos que gestionan el gasto en ClickHouse Cloud, las reducciones programadas de capacidad durante períodos de baja utilización conocidos pueden reducir de forma significativa el consumo de recursos sin ninguna intervención manual.
Casos de uso
Una acción de escalado programado y una recomendación simultánea de escalado automático pueden interactuar; la programación tiene prioridad en el momento en que se activa.
Si prevés un pico en tu carga de trabajo, puedes usar la ClickHouse Cloud API para ampliar de forma preventiva tu servicio a fin de absorber ese pico y reducirlo de nuevo cuando la demanda disminuya. Para conocer los núcleos de CPU y la memoria que se usan actualmente en cada una de tus réplicas, puedes ejecutar la consulta siguiente:
Cómo gestionar picos en la carga de trabajo
SELECT *
FROM clusterAllReplicas('default', view(
SELECT
hostname() AS server,
anyIf(value, metric = 'CGroupMaxCPU') AS cpu_cores,
formatReadableSize(anyIf(value, metric = 'CGroupMemoryTotal')) AS memory
FROM system.asynchronous_metrics
))
ORDER BY server ASC
SETTINGS skip_unavailable_shards = 1