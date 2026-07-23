clickhouse-cpp es la biblioteca cliente oficial de C++ para ClickHouse, que proporciona una
interfaz rápida y con tipado seguro para ClickHouse mediante su protocolo binario nativo.
Las instrucciones de compilación, los ejemplos de uso y la documentación adicional están disponibles en el
repositorio de GitHub del proyecto: https://github.com/ClickHouse/clickhouse-cpp.
La biblioteca está en desarrollo activo. Aunque ya admite la funcionalidad principal de ClickHouse, es posible que algunas características y tipos de datos aún no estén totalmente implementados o no sean compatibles.Sus comentarios son muy valiosos y ayudan a orientar la priorización de nuevas características y mejoras. Si encuentra limitaciones, funcionalidades faltantes o comportamientos inesperados, por favor comparta sus observaciones o solicitudes de nuevas funcionalidades a través del rastreador de issues en https://github.com/ClickHouse/clickhouse-cpp/issues
La forma más sencilla de incorporar la biblioteca a tu proyecto es usar el módulo
Incluir la biblioteca en tu proyecto
FetchContent de CMake. Este enfoque te permite fijar una versión exacta de la biblioteca y compilarla como parte de tu flujo de trabajo habitual
de CMake.
La opción
include(FetchContent)
set(WITH_OPENSSL YES CACHE BOOL "Enable OpenSSL in clickhouse-cpp" FORCE)
FetchContent_Declare(
clickhouse-cpp
GIT_REPOSITORY https://github.com/ClickHouse/clickhouse-cpp.git
GIT_TAG v2.6.0 # can also be `master` or other banch
)
FetchContent_MakeAvailable(clickhouse-cpp)
WITH_OPENSSL habilita la compatibilidad con TLS en la biblioteca y es obligatoria al conectarse a
ClickHouse Cloud u otras implementaciones de ClickHouse con SSL habilitado. Aunque puede omitirse para las
conexiones sin TLS, por lo general se recomienda habilitarla.
Compilar con compatibilidad con SSL requiere que los paquetes de desarrollo de OpenSSL estén instalados. Instale
libssl-dev en Debian, Ubuntu o sus derivados;
openssl-devel en Fedora, Red Hat; o
openssl en macOS, con Homebrew.
Una vez que la dependencia esté disponible, enlace su objetivo con el objetivo de biblioteca exportado:
target_link_libraries(your-target PRIVATE clickhouse-cpp-lib)
Ejemplos
Cree una instancia de
Configuración del objeto Client
Client para establecer una conexión con ClickHouse. El siguiente ejemplo
muestra cómo conectarse a una instancia local de ClickHouse, donde no se requiere contraseña y SSL no está
habilitado.
En configuraciones más avanzadas, se requiere una configuración adicional. El siguiente ejemplo muestra cómo conectarse a una instancia de ClickHouse Cloud usando varios parámetros adicionales:
#include <clickhouse/client.h>
clickhouse::Client client{clickhouse::ClientOptions().SetHost("localhost")};
#include <clickhouse/client.h>
clickhouse::Client client{
clickhouse::ClientOptions{}
.SetHost("your.instance.clickhouse.cloud")
.SetUser("default")
.SetPassword("your-password")
.SetSSLOptions({}) // Enable SSL
.SetPort(9440) // for connections over SSL ClickHouse Cloud uses port 9440
};
Para ejecutar una consulta que no devuelve ningún dato, como al crear tablas, utiliza el método
Crear tablas y ejecutar consultas sin datos
Execute.
El mismo enfoque se aplica a otras sentencias como
ALTER TABLE,
DROP, etc.
client.Execute(R"(
CREATE TABLE IF NOT EXISTS greetings (
id UInt64,
message String,
language String)
ENGINE = MergeTree ORDER BY id)");
Para insertar datos en una tabla, construya un
Insertar datos
Block y póblelo con objetos de columna que coincidan con el
esquema de la tabla. Los datos se agregan columna por columna y luego se insertan en una sola operación mediante el
método
Insert, que está optimizado para operaciones de escritura por lotes eficientes.
auto id = std::make_shared<clickhouse::ColumnUInt64>();
auto message = std::make_shared<clickhouse::ColumnString>();
auto language = std::make_shared<clickhouse::ColumnString>();
id->Append(1);
message->Append("Hello, World!");
language->Append("English");
id->Append(2);
message->Append("¡Hola, Mundo!");
language->Append("Spanish");
id->Append(3);
message->Append("Hallo wereld!");
language->Append("Dutch");
clickhouse::Block block{};
block.AppendColumn("id", id);
block.AppendColumn("message", message);
block.AppendColumn("language", language);
client.Insert("greetings", block);
Para ejecutar una consulta que devuelva datos, use el método
Seleccionar los datos
Select y proporcione una función de devolución de llamada para procesar el
resultado. Los resultados de la consulta se entregan como objetos
Block, lo que refleja la representación de datos nativa
orientada a columna de ClickHouse.
client.Select(
"SELECT id, message, language FROM greetings",
[](const clickhouse::Block & block){
for (size_t i = 0; i < block.GetRowCount(); ++i) {
auto id = block[0]->AsStrict<clickhouse::ColumnUInt64>()->At(i);
auto message = block[1]->AsStrict<clickhouse::ColumnString>()->At(i);
auto language = block[2]->AsStrict<clickhouse::ColumnString>()->At(i);
std::cout << id << "\t" << message << "\t" << language << "\n";
}
});
Tipos de datos compatibles
UInt8,
UInt16,
UInt32,
UInt64,
Int8,
Int16,
Int32,
Int64
UInt128,
Int128
Decimal32,
Decimal64,
Decimal128
Float32,
Float64
Date
DateTime,
DateTime64
DateTime([timezone]),
DateTime64(N, [timezone])
UUID
Enum8,
Enum16
String
FixedString(N)
LowCardinality(String)y
LowCardinality(FixedString(N))
Nullable(T)
Array(T)
Tuple
Map
IPv4,
IPv6
Point,
Ring,
Polygon,
MultiPolygon