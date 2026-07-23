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Este artículo muestra cómo los clientes de ClickPipes pueden aprovechar el acceso basado en roles para autenticarse con Amazon Kinesis y acceder de forma segura a sus flujos de datos.

Requisitos previos

Para seguir esta guía, necesitarás:
  • Un servicio de ClickHouse Cloud activo
  • Una cuenta de AWS

Introducción

Antes de entrar en la configuración del acceso seguro a Kinesis, es importante entender el mecanismo. A continuación, se ofrece una visión general de cómo ClickPipes puede acceder a los Kinesis streams de Amazon al asumir un rol dentro de las cuentas de AWS de los clientes. Con este enfoque, los clientes pueden gestionar todo el acceso a sus Kinesis streams en un único lugar (la política de IAM del rol asumido) sin tener que modificar por separado la política de acceso de cada stream.

Configuración

Obtención del ARN del rol de IAM del servicio de ClickHouse

    1. Inicie sesión en su cuenta de ClickHouse Cloud.
    1. Seleccione el servicio de ClickHouse para el que desea crear la integración
    1. Seleccione la pestaña Settings
    1. Desplácese hacia abajo hasta la sección Network security information al final de la página
    1. Copie el valor de ID del rol de servicio (IAM) correspondiente al servicio, como se muestra a continuación.

Configuración para asumir un rol de IAM

Crear manualmente un IAM role.

    1. Inicia sesión en tu cuenta de AWS desde el navegador web con un IAM user que tenga permisos para crear y administrar IAM role.
    1. Ve a la Consola del servicio IAM.
    1. Crea un nuevo IAM role con el tipo de entidad de confianza AWS account. Ten en cuenta que el nombre del IAM role debe comenzar con ClickHouseAccessRole- para que esto funcione.
    i. Configura la política de confianza La política de confianza permite que el IAM role de ClickHouse asuma este rol. Reemplaza {ClickHouse_IAM_ARN} por el ARN del IAM role de tu servicio de ClickHouse (obtenido en el paso anterior).
    ii. Configura la política de permisos La política de permisos otorga acceso a tu stream de Kinesis. Reemplaza los siguientes marcadores de posición:
    • {REGION}: Tu región de AWS (p. ej., us-east-1)
    • {ACCOUNT_ID}: El ID de tu cuenta de AWS
    • {STREAM_NAME}: El nombre de tu stream de Kinesis
    1. Copia el nuevo IAM Role Arn después de crearlo. Esto es lo que necesitarás para acceder a tu stream de Kinesis.
Última modificación el 23 de julio de 2026