Este artículo muestra cómo los clientes de ClickPipes pueden usar el acceso basado en roles para autenticarse con Amazon Kinesis y acceder de forma segura a sus flujos de datos.

Este artículo muestra cómo los clientes de ClickPipes pueden aprovechar el acceso basado en roles para autenticarse con Amazon Kinesis y acceder de forma segura a sus flujos de datos.

​ Requisitos previos

Para seguir esta guía, necesitarás:

Un servicio de ClickHouse Cloud activo

Una cuenta de AWS

Antes de entrar en la configuración del acceso seguro a Kinesis, es importante entender el mecanismo. A continuación, se ofrece una visión general de cómo ClickPipes puede acceder a los Kinesis streams de Amazon al asumir un rol dentro de las cuentas de AWS de los clientes.

Con este enfoque, los clientes pueden gestionar todo el acceso a sus Kinesis streams en un único lugar (la política de IAM del rol asumido) sin tener que modificar por separado la política de acceso de cada stream.

​ Obtención del ARN del rol de IAM del servicio de ClickHouse

Inicie sesión en su cuenta de ClickHouse Cloud.

Seleccione el servicio de ClickHouse para el que desea crear la integración

Seleccione la pestaña Settings

Desplácese hacia abajo hasta la sección Network security information al final de la página

Copie el valor de ID del rol de servicio (IAM) correspondiente al servicio, como se muestra a continuación.



​ Configuración para asumir un rol de IAM

​ Crear manualmente un IAM role.