Para seguir esta guía, necesitarás:
Requisitos previos
- Un servicio de ClickHouse Cloud activo
- Una cuenta de AWS
Antes de entrar en la configuración del acceso seguro a Kinesis, es importante entender el mecanismo. A continuación, se ofrece una visión general de cómo ClickPipes puede acceder a los Kinesis streams de Amazon al asumir un rol dentro de las cuentas de AWS de los clientes. Con este enfoque, los clientes pueden gestionar todo el acceso a sus Kinesis streams en un único lugar (la política de IAM del rol asumido) sin tener que modificar por separado la política de acceso de cada stream.
Introducción
Configuración
Obtención del ARN del rol de IAM del servicio de ClickHouse
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- Inicie sesión en su cuenta de ClickHouse Cloud.
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- Seleccione el servicio de ClickHouse para el que desea crear la integración
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- Seleccione la pestaña Settings
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- Desplácese hacia abajo hasta la sección Network security information al final de la página
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- Copie el valor de ID del rol de servicio (IAM) correspondiente al servicio, como se muestra a continuación.
Configuración para asumir un rol de IAM
Crear manualmente un IAM role.
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- Inicia sesión en tu cuenta de AWS desde el navegador web con un IAM user que tenga permisos para crear y administrar IAM role.
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- Ve a la Consola del servicio IAM.
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- Crea un nuevo IAM role con el tipo de entidad de confianza
AWS account. Ten en cuenta que el nombre del IAM role debe comenzar con
ClickHouseAccessRole-para que esto funcione.
{ClickHouse_IAM_ARN}por el ARN del IAM role de tu servicio de ClickHouse (obtenido en el paso anterior).ii. Configura la política de permisos La política de permisos otorga acceso a tu stream de Kinesis. Reemplaza los siguientes marcadores de posición:
{ "Version": "2012-10-17", "Statement": [ { "Effect": "Allow", "Principal": { "AWS": "{ClickHouse_IAM_ARN}" }, "Action": "sts:AssumeRole" } ] }
{REGION}: Tu región de AWS (p. ej.,
us-east-1)
{ACCOUNT_ID}: El ID de tu cuenta de AWS
{STREAM_NAME}: El nombre de tu stream de Kinesis
{ "Version": "2012-10-17", "Statement": [ { "Effect": "Allow", "Action": [ "kinesis:DescribeStream", "kinesis:GetShardIterator", "kinesis:GetRecords", "kinesis:ListShards", "kinesis:RegisterStreamConsumer", "kinesis:DeregisterStreamConsumer", "kinesis:ListStreamConsumers" ], "Resource": [ "arn:aws:kinesis:{REGION}:{ACCOUNT_ID}:stream/{STREAM_NAME}" ] }, { "Effect": "Allow", "Action": [ "kinesis:SubscribeToShard", "kinesis:DescribeStreamConsumer" ], "Resource": [ "arn:aws:kinesis:{REGION}:{ACCOUNT_ID}:stream/{STREAM_NAME}/*" ] }, { "Effect": "Allow", "Action": [ "kinesis:ListStreams" ], "Resource": "*" } ] }
- Crea un nuevo IAM role con el tipo de entidad de confianza
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- Copia el nuevo IAM Role Arn después de crearlo. Esto es lo que necesitarás para acceder a tu stream de Kinesis.