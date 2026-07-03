Para entender por qué ClickHouse comprime los datos tan bien, recomendamos leer este artículo. En resumen, nuestra base de datos orientada a columnas escribe los valores por columnas. Cuando estos valores se ordenan, los valores idénticos quedan ubicados de forma contigua, y los algoritmos de compresión aprovechan esos patrones continuos en los datos. Además, ClickHouse dispone de codecs y tipos de datos más granulares que le permiten ajustar aún más la compresión con facilidad.La compresión en ClickHouse se ve afectada por 3 factores principales:
- La clave de ordenación
- Los tipos de datos
- Los codecs que se utilizan
Usemos el conjunto de datos de Stack Overflow como ejemplo. Comparemos las estadísticas de compresión de los siguientes esquemas para la tabla
Elija el tipo de dato adecuado para optimizar la compresión
posts:
posts- Un esquema no optimizado en cuanto a tipos y sin clave de ordenación.
posts_v3- Un esquema optimizado en cuanto a tipos, con el tipo y el tamaño en bits adecuados para cada columna, y con clave de ordenación
(PostTypeId, toDate(CreationDate), CommentCount).
posts sin clave de ordenación.
SELECT name,
formatReadableSize(sum(data_compressed_bytes)) AS compressed_size,
formatReadableSize(sum(data_uncompressed_bytes)) AS uncompressed_size,
round(sum(data_uncompressed_bytes) / sum(data_compressed_bytes), 2) AS ratio
FROM system.columns
WHERE table = 'posts'
GROUP BY name
┌─name──────────────────┬─compressed_size─┬─uncompressed_size─┬───ratio────┐
│ Body │ 46.14 GiB │ 127.31 GiB │ 2.76 │
│ Title │ 1.20 GiB │ 2.63 GiB │ 2.19 │
│ Score │ 84.77 MiB │ 736.45 MiB │ 8.69 │
│ Tags │ 475.56 MiB │ 1.40 GiB │ 3.02 │
│ ParentId │ 210.91 MiB │ 696.20 MiB │ 3.3 │
│ Id │ 111.17 MiB │ 736.45 MiB │ 6.62 │
│ AcceptedAnswerId │ 81.55 MiB │ 736.45 MiB │ 9.03 │
│ ClosedDate │ 13.99 MiB │ 517.82 MiB │ 37.02 │
│ LastActivityDate │ 489.84 MiB │ 964.64 MiB │ 1.97 │
│ CommentCount │ 37.62 MiB │ 565.30 MiB │ 15.03 │
│ OwnerUserId │ 368.98 MiB │ 736.45 MiB │ 2 │
│ AnswerCount │ 21.82 MiB │ 622.35 MiB │ 28.53 │
│ FavoriteCount │ 280.95 KiB │ 508.40 MiB │ 1853.02 │
│ ViewCount │ 95.77 MiB │ 736.45 MiB │ 7.69 │
│ LastEditorUserId │ 179.47 MiB │ 736.45 MiB │ 4.1 │
│ ContentLicense │ 5.45 MiB │ 847.92 MiB │ 155.5 │
│ OwnerDisplayName │ 14.30 MiB │ 142.58 MiB │ 9.97 │
│ PostTypeId │ 20.93 MiB │ 565.30 MiB │ 27 │
│ CreationDate │ 314.17 MiB │ 964.64 MiB │ 3.07 │
│ LastEditDate │ 346.32 MiB │ 964.64 MiB │ 2.79 │
│ LastEditorDisplayName │ 5.46 MiB │ 124.25 MiB │ 22.75 │
│ CommunityOwnedDate │ 2.21 MiB │ 509.60 MiB │ 230.94 │
└───────────────────────┴─────────────────┴───────────────────┴────────────┘
Aquí mostramos tanto el tamaño comprimido como el tamaño sin comprimir. Ambos son importantes. El tamaño comprimido corresponde a lo que tendremos que leer del disco, algo que queremos minimizar para mejorar el rendimiento de las consultas (y reducir el coste de almacenamiento). Estos datos deberán descomprimirse antes de poder leerse. El tamaño sin comprimir dependerá, en este caso, del tipo de dato utilizado. Minimizar este tamaño reducirá la sobrecarga de memoria de las consultas y la cantidad de datos que debe procesar la consulta, lo que mejorará el uso de la caché y, en última instancia, los tiempos de consulta.
Una nota sobre las partes `compact` frente a `wide`
Una nota sobre las partes `compact` frente a `wide`
Si ves valores de
compressed_size o
uncompressed_size iguales a
0, puede deberse a que el tipo de las
partes es
compact y no
wide (consulta la descripción de
part_type en
system.parts).
El formato de la parte está controlado por la configuración
min_bytes_for_wide_part
y
min_rows_for_wide_part, lo que significa que, si los datos insertados
dan como resultado una parte que no supera los valores de la configuración mencionada, la parte será
compact en lugar
de
wide y no verás los valores de
compressed_size o
uncompressed_size.Para demostrarlo:
Consulta
-- Crear una tabla con partes compact
CREATE TABLE compact (
number UInt32
)
ENGINE = MergeTree()
ORDER BY number
AS SELECT * FROM numbers(100000); -- No es lo bastante grande como para superar el valor predeterminado de min_bytes_for_wide_part = 10485760
-- Comprobar el tipo de las partes
SELECT table, name, part_type from system.parts where table = 'compact';
-- Obtener los tamaños comprimido y sin comprimir de las columnas para la tabla compact
SELECT name,
formatReadableSize(sum(data_compressed_bytes)) AS compressed_size,
formatReadableSize(sum(data_uncompressed_bytes)) AS uncompressed_size,
round(sum(data_uncompressed_bytes) / sum(data_compressed_bytes), 2) AS ratio
FROM system.columns
WHERE table = 'compact'
GROUP BY name;
-- Crear una tabla con partes wide
CREATE TABLE wide (
number UInt32
)
ENGINE = MergeTree()
ORDER BY number
SETTINGS min_bytes_for_wide_part=0
AS SELECT * FROM numbers(100000);
-- Comprobar el tipo de las partes
SELECT table, name, part_type from system.parts where table = 'wide';
-- Obtener los tamaños comprimido y sin comprimir para la tabla wide
SELECT name,
formatReadableSize(sum(data_compressed_bytes)) AS compressed_size,
formatReadableSize(sum(data_uncompressed_bytes)) AS uncompressed_size,
round(sum(data_uncompressed_bytes) / sum(data_compressed_bytes), 2) AS ratio
FROM system.columns
WHERE table = 'wide'
GROUP BY name;
Respuesta
┌─table───┬─name──────┬─part_type─┐
1. │ compact │ all_1_1_0 │ Compact │
└─────────┴───────────┴───────────┘
┌─name───┬─compressed_size─┬─uncompressed_size─┬─ratio─┐
1. │ number │ 0.00 B │ 0.00 B │ nan │
└────────┴─────────────────┴───────────────────┴───────┘
┌─table─┬─name──────┬─part_type─┐
1. │ wide │ all_1_1_0 │ Wide │
└───────┴───────────┴───────────┘
┌─name───┬─compressed_size─┬─uncompressed_size─┬─ratio─┐
1. │ number │ 392.31 KiB │ 390.63 KiB │ 1 │
└────────┴─────────────────┴───────────────────┴───────┘
La consulta anterior se basa en la tabla
Para resumir el tamaño total de la tabla, podemos simplificar la consulta anterior:
columns de la base de datos del sistema. Esta base de datos la administra ClickHouse y es una auténtica mina de información útil, desde métricas de rendimiento de consultas hasta logs en segundo plano del cluster. Recomendamos “System Tables and a Window into the Internals of ClickHouse” y los artículos complementarios[1][2] para quien quiera profundizar.
SELECT formatReadableSize(sum(data_compressed_bytes)) AS compressed_size,
formatReadableSize(sum(data_uncompressed_bytes)) AS uncompressed_size,
round(sum(data_uncompressed_bytes) / sum(data_compressed_bytes), 2) AS ratio
FROM system.columns
WHERE table = 'posts'
Al repetir esta consulta con
┌─compressed_size─┬─uncompressed_size─┬─ratio─┐
│ 50.16 GiB │ 143.47 GiB │ 2.86 │
└─────────────────┴───────────────────┴───────┘
posts_v3, la tabla con un tipo y una clave de ordenación optimizados, podemos ver una reducción significativa en los tamaños sin comprimir y comprimido.
SELECT
formatReadableSize(sum(data_compressed_bytes)) AS compressed_size,
formatReadableSize(sum(data_uncompressed_bytes)) AS uncompressed_size,
round(sum(data_uncompressed_bytes) / sum(data_compressed_bytes), 2) AS ratio
FROM system.columns
WHERE `table` = 'posts_v3'
El desglose completo por columnas muestra un ahorro considerable en las columnas
┌─compressed_size─┬─uncompressed_size─┬─ratio─┐
│ 25.15 GiB │ 68.87 GiB │ 2.74 │
└─────────────────┴───────────────────┴───────┘
Body,
Title,
Tags y
CreationDate, gracias a la ordenación de los datos antes de la compresión y al uso de los tipos adecuados.
SELECT
name,
formatReadableSize(sum(data_compressed_bytes)) AS compressed_size,
formatReadableSize(sum(data_uncompressed_bytes)) AS uncompressed_size,
round(sum(data_uncompressed_bytes) / sum(data_compressed_bytes), 2) AS ratio
FROM system.columns
WHERE `table` = 'posts_v3'
GROUP BY name
┌─name──────────────────┬─compressed_size─┬─uncompressed_size─┬───ratio─┐
│ Body │ 23.10 GiB │ 63.63 GiB │ 2.75 │
│ Title │ 614.65 MiB │ 1.28 GiB │ 2.14 │
│ Score │ 40.28 MiB │ 227.38 MiB │ 5.65 │
│ Tags │ 234.05 MiB │ 688.49 MiB │ 2.94 │
│ ParentId │ 107.78 MiB │ 321.33 MiB │ 2.98 │
│ Id │ 159.70 MiB │ 227.38 MiB │ 1.42 │
│ AcceptedAnswerId │ 40.34 MiB │ 227.38 MiB │ 5.64 │
│ ClosedDate │ 5.93 MiB │ 9.49 MiB │ 1.6 │
│ LastActivityDate │ 246.55 MiB │ 454.76 MiB │ 1.84 │
│ CommentCount │ 635.78 KiB │ 56.84 MiB │ 91.55 │
│ OwnerUserId │ 183.86 MiB │ 227.38 MiB │ 1.24 │
│ AnswerCount │ 9.67 MiB │ 113.69 MiB │ 11.76 │
│ FavoriteCount │ 19.77 KiB │ 147.32 KiB │ 7.45 │
│ ViewCount │ 45.04 MiB │ 227.38 MiB │ 5.05 │
│ LastEditorUserId │ 86.25 MiB │ 227.38 MiB │ 2.64 │
│ ContentLicense │ 2.17 MiB │ 57.10 MiB │ 26.37 │
│ OwnerDisplayName │ 5.95 MiB │ 16.19 MiB │ 2.72 │
│ PostTypeId │ 39.49 KiB │ 56.84 MiB │ 1474.01 │
│ CreationDate │ 181.23 MiB │ 454.76 MiB │ 2.51 │
│ LastEditDate │ 134.07 MiB │ 454.76 MiB │ 3.39 │
│ LastEditorDisplayName │ 2.15 MiB │ 6.25 MiB │ 2.91 │
│ CommunityOwnedDate │ 824.60 KiB │ 1.34 MiB │ 1.66 │
└───────────────────────┴─────────────────┴───────────────────┴─────────┘
Con los códecs de compresión de columnas, podemos cambiar el algoritmo (y su configuración) que se utiliza para codificar y comprimir cada columna. La codificación y la compresión funcionan de forma ligeramente distinta, aunque persiguen el mismo objetivo: reducir el tamaño de los datos. Las codificaciones aplican una transformación a los datos, modificando los valores según una función y aprovechando las propiedades del tipo de dato. En cambio, la compresión utiliza un algoritmo genérico para comprimir los datos a nivel de bytes. Por lo general, primero se aplican las codificaciones y después la compresión. Como distintas codificaciones y algoritmos de compresión resultan eficaces con diferentes distribuciones de valores, es importante comprender bien los datos. ClickHouse admite una gran variedad de códecs y algoritmos de compresión. A continuación se muestran algunas recomendaciones en orden de importancia:
Elegir el códec de compresión de columna adecuado
Consulte aquí para ver más opciones. A continuación especificamos el códec
|Recommendation
|Reasoning
ZSTD all the way
|La compresión
ZSTD ofrece las mejores tasas de compresión.
ZSTD(1) debería ser el valor predeterminado para la mayoría de los tipos comunes. Se pueden probar tasas de compresión más altas modificando el valor numérico. Rara vez vemos beneficios suficientes en valores superiores a 3 como para compensar el mayor coste de compresión (inserción más lenta).
Delta for date and integer sequences
|Los códecs basados en
Delta funcionan bien cuando hay secuencias monótonas o deltas pequeños entre valores consecutivos. Más concretamente, el códec
Delta funciona bien siempre que las derivadas produzcan números pequeños. Si no es así, merece la pena probar
DoubleDelta (normalmente esto aporta poco si la derivada de primer nivel de
Delta ya es muy pequeña). Las secuencias en las que el incremento monótono es uniforme se comprimirán aún mejor; por ejemplo, los campos
DateTime.
Delta improves
ZSTD
ZSTD es un códec eficaz para datos delta; a la inversa, la codificación delta puede mejorar la compresión de
ZSTD. En presencia de
ZSTD, otros códecs rara vez aportan una mejora adicional.
LZ4 over
ZSTD if possible
|Si obtiene una compresión comparable entre
LZ4 y
ZSTD, priorice
LZ4, ya que ofrece una descompresión más rápida y requiere menos CPU. Sin embargo, en la mayoría de los casos
ZSTD superará a
LZ4 por un margen significativo. Algunos de estos códecs pueden funcionar más rápido en combinación con
LZ4 y ofrecer una compresión similar a la de
ZSTD sin códec. No obstante, esto dependerá de los datos y requiere pruebas.
T64 for sparse or small ranges
T64 puede ser eficaz con datos dispersos o cuando el rango dentro de un bloque es pequeño. Evite
T64 para números aleatorios.
Gorilla and
T64 for unknown patterns?
|Si los datos tienen un patrón desconocido, puede merecer la pena probar
Gorilla y
T64.
Gorilla for gauge data
Gorilla puede ser eficaz con datos de punto flotante, en concreto cuando representan lecturas de tipo
Gauge, es decir, picos aleatorios.
Delta para
Id,
ViewCount y
AnswerCount, partiendo de la hipótesis de que estarán linealmente correlacionados con la clave de ordenación y, por tanto, deberían beneficiarse de la codificación
Delta.
Las mejoras de compresión para estas columnas se muestran a continuación:
CREATE TABLE posts_v4
(
`Id` Int32 CODEC(Delta, ZSTD),
`PostTypeId` Enum('Question' = 1, 'Answer' = 2, 'Wiki' = 3, 'TagWikiExcerpt' = 4, 'TagWiki' = 5, 'ModeratorNomination' = 6, 'WikiPlaceholder' = 7, 'PrivilegeWiki' = 8),
`AcceptedAnswerId` UInt32,
`CreationDate` DateTime64(3, 'UTC'),
`Score` Int32,
`ViewCount` UInt32 CODEC(Delta, ZSTD),
`Body` String,
`OwnerUserId` Int32,
`OwnerDisplayName` String,
`LastEditorUserId` Int32,
`LastEditorDisplayName` String,
`LastEditDate` DateTime64(3, 'UTC'),
`LastActivityDate` DateTime64(3, 'UTC'),
`Title` String,
`Tags` String,
`AnswerCount` UInt16 CODEC(Delta, ZSTD),
`CommentCount` UInt8,
`FavoriteCount` UInt8,
`ContentLicense` LowCardinality(String),
`ParentId` String,
`CommunityOwnedDate` DateTime64(3, 'UTC'),
`ClosedDate` DateTime64(3, 'UTC')
)
ENGINE = MergeTree
ORDER BY (PostTypeId, toDate(CreationDate), CommentCount)
SELECT
`table`,
name,
formatReadableSize(sum(data_compressed_bytes)) AS compressed_size,
formatReadableSize(sum(data_uncompressed_bytes)) AS uncompressed_size,
round(sum(data_uncompressed_bytes) / sum(data_compressed_bytes), 2) AS ratio
FROM system.columns
WHERE (name IN ('Id', 'ViewCount', 'AnswerCount')) AND (`table` IN ('posts_v3', 'posts_v4'))
GROUP BY
`table`,
name
ORDER BY
name ASC,
`table` ASC
┌─table────┬─name────────┬─compressed_size─┬─uncompressed_size─┬─ratio─┐
│ posts_v3 │ AnswerCount │ 9.67 MiB │ 113.69 MiB │ 11.76 │
│ posts_v4 │ AnswerCount │ 10.39 MiB │ 111.31 MiB │ 10.71 │
│ posts_v3 │ Id │ 159.70 MiB │ 227.38 MiB │ 1.42 │
│ posts_v4 │ Id │ 64.91 MiB │ 222.63 MiB │ 3.43 │
│ posts_v3 │ ViewCount │ 45.04 MiB │ 227.38 MiB │ 5.05 │
│ posts_v4 │ ViewCount │ 52.72 MiB │ 222.63 MiB │ 4.22 │
└──────────┴─────────────┴─────────────────┴───────────────────┴───────┘
6 filas en el conjunto. Transcurrido: 0.008 sec
En ClickHouse Cloud, usamos por defecto el algoritmo de compresión
Compresión en ClickHouse Cloud
ZSTD (con un valor predeterminado de 1). Aunque la velocidad de compresión de este algoritmo puede variar según el nivel de compresión (a mayor nivel, menor velocidad), tiene la ventaja de mantener un rendimiento de descompresión sistemáticamente alto (con una variación de alrededor del 20 %) y de poder paralelizarse. Nuestras pruebas históricas también indican que este algoritmo suele ser lo bastante eficaz e incluso puede superar a
LZ4 combinado con un códec. Funciona bien con la mayoría de los tipos de datos y distribuciones de datos, por lo que es una opción predeterminada sensata para uso general; de ahí que nuestra compresión inicial ya sea excelente incluso sin optimización.