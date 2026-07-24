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Además de SQL estándar, ClickHouse admite varios lenguajes de consulta alternativos para la consulta de datos. Los dialectos admitidos actualmente son: El lenguaje de consulta utilizado se controla mediante la configuración dialect.

SQL estándar

SQL estándar es el lenguaje de consulta predeterminado de ClickHouse.

Lenguaje de consulta relacional en canalización (PRQL)

Para habilitar PRQL:
Ejemplo de consulta PRQL:
Entre bastidores, ClickHouse utiliza la transpilación de PRQL a SQL para ejecutar consultas PRQL.

Lenguaje de consulta Kusto (KQL)

Para habilitar KQL:
Query
Response
Ten en cuenta que es posible que las consultas KQL no tengan acceso a todas las funciones definidas en ClickHouse.
Última modificación el 24 de julio de 2026