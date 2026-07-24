clickhouse: El dialecto SQL predeterminado de ClickHouse
prql: Lenguaje de consulta relacional en canalización (PRQL)
kusto: Lenguaje de consulta Kusto (KQL)
dialect.
SQL estándar es el lenguaje de consulta predeterminado de ClickHouse.
SQL estándar
SET dialect = 'clickhouse'
Para habilitar PRQL:
Lenguaje de consulta relacional en canalización (PRQL)
Ejemplo de consulta PRQL:
SET allow_experimental_prql_dialect = 1; -- esta sentencia SET solo es necesaria para versiones de ClickHouse >= v25.1
SET dialect = 'prql'
Entre bastidores, ClickHouse utiliza la transpilación de PRQL a SQL para ejecutar consultas PRQL.
from trips
aggregate {
ct = count this
total_days = sum days
}
Para habilitar KQL:
Lenguaje de consulta Kusto (KQL)
SET allow_experimental_kusto_dialect = 1; -- esta sentencia SET solo es necesaria para versiones de ClickHouse >= 25.1
SET dialect = 'kusto'
Query
numbers(10) | project number
Ten en cuenta que es posible que las consultas KQL no tengan acceso a todas las funciones definidas en ClickHouse.
Response
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│ 9 │
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