Utiliza lenguajes de consulta alternativos en ClickHouse

Además de SQL estándar, ClickHouse admite varios lenguajes de consulta alternativos para la consulta de datos.

Los dialectos admitidos actualmente son:

El lenguaje de consulta utilizado se controla mediante la configuración dialect .

​ SQL estándar

SQL estándar es el lenguaje de consulta predeterminado de ClickHouse.

SET dialect = 'clickhouse'

​ Lenguaje de consulta relacional en canalización (PRQL)

Para habilitar PRQL:

SET allow_experimental_prql_dialect = 1 ; -- esta sentencia SET solo es necesaria para versiones de ClickHouse >= v25.1 SET dialect = 'prql'

Ejemplo de consulta PRQL:

from trips aggregate { ct = count this total_days = sum days }

Entre bastidores, ClickHouse utiliza la transpilación de PRQL a SQL para ejecutar consultas PRQL.

​ Lenguaje de consulta Kusto (KQL)

Para habilitar KQL:

SET allow_experimental_kusto_dialect = 1 ; -- esta sentencia SET solo es necesaria para versiones de ClickHouse >= 25.1 SET dialect = 'kusto'

Query numbers( 10 ) | project number

Response ┌─number─┐ │ 0 │ │ 1 │ │ 2 │ │ 3 │ │ 4 │ │ 5 │ │ 6 │ │ 7 │ │ 8 │ │ 9 │ └────────┘

Ten en cuenta que es posible que las consultas KQL no tengan acceso a todas las funciones definidas en ClickHouse.