La copia de seguridad mediante instantánea utiliza el comando estándar
Crear una instantánea
BACKUP con
experimental_lightweight_snapshot = true. La configuración
id es obligatoria: asigna un nombre a la instantánea y se usa para hacer referencia a ella en los comandos de desbloqueo y observabilidad:
El comando devuelve
BACKUP { TABLE [db.]table_name | DATABASE db_name | ALL [EXCEPT {TABLES | DATABASES} ...] }
TO { S3(...) | AzureBlobStorage(...) }
SETTINGS experimental_lightweight_snapshot = true, id = '<snapshot_id>'
id y
status, y
id puede utilizarse para hacer un seguimiento de la operación en
system.backups.
Haga una copia de seguridad de una sola tabla en S3:
Haga una copia de seguridad completa de la base de datos:
BACKUP TABLE mydb.events
TO S3('https://my-bucket.s3.us-east-1.amazonaws.com/snapshots/events/', 'ACCESS_KEY_ID', 'SECRET_ACCESS_KEY')
SETTINGS experimental_lightweight_snapshot = true, id = 'events_snapshot_1'
Haga una copia de seguridad de todas las tablas excepto una:
BACKUP DATABASE mydb
TO S3('https://my-bucket.s3.us-east-1.amazonaws.com/snapshots/mydb/', 'ACCESS_KEY_ID', 'SECRET_ACCESS_KEY')
SETTINGS experimental_lightweight_snapshot = true, id = 'mydb_snapshot_1'
Los mismos comandos funcionan con Azure Blob Storage:
BACKUP ALL
EXCEPT TABLES mydb.staging_table
TO S3('https://my-bucket.s3.us-east-1.amazonaws.com/snapshots/full/', 'ACCESS_KEY_ID', 'SECRET_ACCESS_KEY')
SETTINGS experimental_lightweight_snapshot = true, id = 'full_snapshot_1'
BACKUP TABLE mydb.events
TO AzureBlobStorage('DefaultEndpointsProtocol=https;AccountName=myaccount;AccountKey=...', 'my-container', 'snapshots/events/')
SETTINGS experimental_lightweight_snapshot = true, id = 'events_snapshot_1'
Como una instantánea almacena referencias a archivos del almacenamiento de objetos en lugar de copias de los datos, restaurarla en un servicio de ClickHouse nuevo o distinto requiere acceso al almacenamiento de objetos original. Por ese motivo, la restauración entre servicios no se admite mediante SQL; solo está disponible a través de la UI. Con SQL, puede restaurar una instantánea en el mismo servicio desde un bucket de copia de seguridad externo con
Restaurar en el mismo servicio
snapshot_from_current_service = 1. Esto lee los objetos directamente a través del disco de destino en lugar de pasar por un lector remoto de instantáneas:
La cláusula
RESTORE TABLE mydb.events AS mydb.events_restored
FROM S3('https://my-bucket.s3.us-east-1.amazonaws.com/snapshots/events/', 'ACCESS_KEY_ID', 'SECRET_ACCESS_KEY')
SETTINGS snapshot_from_current_service = 1
AS restaura con un nuevo nombre de tabla, dejando intacta la tabla original. Para sobrescribir la tabla original, elimínela primero:
DROP TABLE mydb.events;
RESTORE TABLE mydb.events
FROM S3('https://my-bucket.s3.us-east-1.amazonaws.com/snapshots/events/', 'ACCESS_KEY_ID', 'SECRET_ACCESS_KEY')
SETTINGS snapshot_from_current_service = 1
Cada instantánea mantiene bloqueos en ClickHouse Keeper que impiden que los archivos referenciados del almacenamiento de objetos sean eliminados por el recolector de basura. Una vez completada una restauración — o cuando una instantánea ya no sea necesaria — desbloquéela para liberar esos bloqueos. Hay dos formas: un desbloqueo a nivel de sistema, que elimina todos los bloqueos de la instantánea de una sola vez, y un desbloqueo por tabla, que elimina el bloqueo de una sola tabla mientras mantiene intacto el resto de la instantánea. Desbloqueo a nivel de sistema — elimina todos los bloqueos de la instantánea:
Desbloquear una instantánea
Desbloqueo por tabla — elimina el bloqueo de una sola tabla:
SYSTEM UNLOCK SNAPSHOT '<snapshot_id>'
FROM S3('https://my-bucket.s3.us-east-1.amazonaws.com/snapshots/events/', 'ACCESS_KEY_ID', 'SECRET_ACCESS_KEY')
La cláusula
ALTER TABLE mydb.events UNLOCK SNAPSHOT '<snapshot_id>'
FROM S3('https://my-bucket.s3.us-east-1.amazonaws.com/snapshots/events/', 'ACCESS_KEY_ID', 'SECRET_ACCESS_KEY')
FROM es opcional cuando el destino de la instantánea se almacenó en Keeper al crearse (visible en la columna
info de
system.snapshot_locks):
Tras desbloquear, la fila correspondiente desaparece de
SYSTEM UNLOCK SNAPSHOT '<snapshot_id>'
-- o por tabla:
ALTER TABLE mydb.events UNLOCK SNAPSHOT '<snapshot_id>'
system.snapshot_locks y las partes a las que ya no hacen referencia otros snapshots dejan de aparecer en
system.snapshot_parts.
Observabilidad
Todas las operaciones de instantánea aparecen en
system.backups
system.backups, junto con las operaciones habituales de copia de seguridad y restauración. Consúltela con el
id que estableció (o el UUID devuelto por el comando):
SELECT id, name, status, error, start_time, end_time, num_files, uncompressed_size, compressed_size
FROM system.backups
WHERE id = 'events_snapshot_1'
FORMAT Vertical
Row 1:
──────
id: events_snapshot_1
name: S3('https://my-bucket.s3.us-east-1.amazonaws.com/snapshots/events/', '[HIDDEN]')
status: BACKUP_CREATED
error:
start_time: 2024-06-01 10:00:00
end_time: 2024-06-01 10:00:03
num_files: 42
uncompressed_size: 1073741824
compressed_size: 0
system.snapshot_locks
system.snapshot_locks muestra las instantáneas confirmadas que están registradas actualmente en Keeper. Cuando se confirma una instantánea, se crea un nodo de Keeper en
/clickhouse/snapshot/committed/{snapshot_id}. Antes de eliminar cualquier parte de datos, el servidor comprueba si alguna instantánea confirmada mantiene un bloqueo sobre esa parte. En ese caso, se omite su eliminación. El bloqueo persiste hasta que desbloquee explícitamente la instantánea.
SELECT *
FROM system.snapshot_locks
Cada fila representa una instantánea confirmada. Si ve bloqueos de instantáneas que ya no tienen un destino de copia de seguridad válido, ejecute
|Columna
|Tipo
|Descripción
id
String
|ID de la instantánea
info
String
|Destino de la instantánea, p. ej.
S3('...')
ctime
DateTime
|Cuándo se creó este bloqueo en Keeper
lock_path
String
|Ruta de Keeper para este bloqueo
SYSTEM UNLOCK SNAPSHOT para eliminarlos.
Para comprobar si existe un bloqueo de instantánea específico:
SELECT id, info, lock_path
FROM system.snapshot_locks
WHERE id = 'events_snapshot_1'
system.snapshot_parts
system.snapshot_parts muestra las partes de datos actualmente retenidas por al menos un bloqueo de instantánea. Para cada parte bloqueada, existe un nodo de Keeper en
/clickhouse/snapshot/{table_uuid}/{part_name} que contiene el tamaño comprimido y sin comprimir de la parte. Esta tabla lee esos nodos para mostrar qué partes están actualmente protegidas frente a su eliminación.
SELECT *
FROM system.snapshot_parts
ORDER BY data_compressed_bytes DESC
LIMIT 20
Las partes con
|Columna
|Tipo
|Descripción
name
String
|Nombre de la parte de datos
table_id
String
|UUID de la tabla a la que pertenece esta parte
data_compressed_bytes
UInt64
|Tamaño comprimido de esta parte
data_uncompressed_bytes
UInt64
|Tamaño sin comprimir de esta parte
snapshots_size
UInt64
|Número de instantáneas que actualmente mantienen bloqueada esta parte
snapshots_size > 1 tienen varias instantáneas que hacen referencia a ellas y no se eliminarán del almacenamiento de objetos hasta que se desbloqueen todas esas instantáneas.
Para comprobar el almacenamiento total retenido:
Para encontrar partes bloqueadas por una instantánea pero que ya se han eliminado o ya no están activas en el servidor —es decir, datos que se conservan en el almacenamiento de objetos únicamente por bloqueos de instantáneas:
SELECT
formatReadableSize(sum(data_compressed_bytes)) AS total_pinned_compressed,
formatReadableSize(sum(data_uncompressed_bytes)) AS total_pinned_uncompressed,
count() AS parts_count
FROM system.snapshot_parts
SELECT
count(*),
sum(data_uncompressed_bytes)
FROM system.snapshot_parts
WHERE (name, table_id) NOT IN (
SELECT
name,
toString(tables.uuid)
FROM system.parts
INNER JOIN system.tables ON (parts.`table` = tables.name) AND parts.active
)
Esto es útil para comprender la sobrecarga de almacenamiento que implica conservar instantáneas después de que los datos originales hayan cambiado o se hayan eliminado.
┌─count()─┬─sum(data_uncompressed_bytes)─┐
│ 1000 │ 96037 │
└─────────┴──────────────────────────────┘
Los siguientes parámetros de configuración del servidor controlan el comportamiento de las instantáneas. Se establecen en el archivo de configuración del servidor, no en SQL.
Configuración del servidor
|Configuración
|Tipo
|Predeterminado
|Se puede cambiar sin reiniciar
|Descripción
max_held_snapshots
|UInt64
0
|No
|Número máximo de instantáneas ligeras que pueden mantenerse al mismo tiempo.
0 significa ilimitado. Si se alcanza el límite, la creación de una nueva instantánea genera una excepción.
max_snapshot_commit_thread_pool_size
|UInt64
64
|Sí
|Número de hilos usados para confirmar en Keeper los nodos de bloqueo de las instantáneas. Auméntelo si la creación de instantáneas es lenta en tablas grandes con muchas partes.
max_snapshot_commit_thread_pool_free_size
|UInt64
0
|Sí
|Si el número de hilos inactivos en el pool de confirmación de instantáneas supera este valor, ClickHouse libera esos hilos y reduce el pool. Los hilos se vuelven a crear cuando es necesario.
0 significa que los hilos inactivos nunca se liberan.
snapshot_cleaner_period
|UInt64
120
|No
|Frecuencia (en segundos) con la que se ejecuta el limpiador de instantáneas para eliminar partes que ya no están referenciadas por ningún bloqueo de instantánea. Solo en ClickHouse Cloud.
snapshot_cleaner_pool_size
|UInt64
128
|No
|Número de hilos en el pool de hilos del limpiador de instantáneas. Solo en ClickHouse Cloud.