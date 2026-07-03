ClickHouse almacena los datos en disco y existen muchas formas de hacer copias de seguridad de esos discos. Estas son algunas alternativas que se han utilizado en el pasado y que pueden ajustarse a su caso de uso.

​ Duplicar los datos de origen en otro lugar

A menudo, los datos ingestados en ClickHouse se entregan a través de algún tipo de cola persistente, como Apache Kafka . En este caso, es posible configurar un conjunto adicional de suscriptores que lean el mismo flujo de datos mientras se escribe en ClickHouse y lo almacenen en algún almacenamiento en frío. La mayoría de las empresas ya cuentan con alguna opción de almacenamiento en frío recomendada por defecto, que podría ser un almacenamiento de objetos o un sistema de archivos distribuido como HDFS

​ Instantáneas del sistema de archivos

SELECT . Las instantáneas en esas réplicas quedarán fuera del alcance de cualquier consulta que modifique datos. Como ventaja adicional, estas réplicas podrían tener configuraciones de hardware especiales con más discos conectados a cada servidor, lo que resultaría rentable. Algunos sistemas de archivos locales permiten crear instantáneas (por ejemplo, ZFS ), pero puede que no sean la mejor opción para atender consultas activas. Una posible solución es crear réplicas adicionales con este tipo de sistema de archivos y excluirlas de las tablas Distributed que se usan para consultas. Las instantáneas en esas réplicas quedarán fuera del alcance de cualquier consulta que modifique datos. Como ventaja adicional, estas réplicas podrían tener configuraciones de hardware especiales con más discos conectados a cada servidor, lo que resultaría rentable.

Para volúmenes de datos más pequeños, también podría funcionar un simple INSERT INTO ... SELECT ... hacia tablas remotas.

​ Manipulación de partes

ALTER TABLE ... FREEZE PARTITION ... para crear una copia local de las particiones de una tabla. Esto se implementa mediante enlaces físicos al directorio /var/lib/clickhouse/shadow/ , por lo que normalmente no consume espacio adicional en disco para los datos antiguos. Las copias creadas de los archivos no las gestiona el servidor ClickHouse, por lo que puedes simplemente dejarlas allí: tendrás una copia de seguridad sencilla que no requiere ningún sistema externo adicional, pero seguirá siendo vulnerable a problemas de hardware. Por este motivo, es mejor copiarlas de forma remota a otra ubicación y luego eliminar las copias locales. Los sistemas de archivos distribuidos y los almacenamientos de objetos siguen siendo buenas opciones para esto, pero también pueden servir servidores de archivos normales montados, siempre que tengan capacidad suficiente (en este caso, la transferencia se realizará a través del sistema de archivos de red o quizá con ALTER TABLE ... ATTACH PARTITION ... ClickHouse permite usar la consultapara crear una copia local de las particiones de una tabla. Esto se implementa mediante enlaces físicos al directorio, por lo que normalmente no consume espacio adicional en disco para los datos antiguos. Las copias creadas de los archivos no las gestiona el servidor ClickHouse, por lo que puedes simplemente dejarlas allí: tendrás una copia de seguridad sencilla que no requiere ningún sistema externo adicional, pero seguirá siendo vulnerable a problemas de hardware. Por este motivo, es mejor copiarlas de forma remota a otra ubicación y luego eliminar las copias locales. Los sistemas de archivos distribuidos y los almacenamientos de objetos siguen siendo buenas opciones para esto, pero también pueden servir servidores de archivos normales montados, siempre que tengan capacidad suficiente (en este caso, la transferencia se realizará a través del sistema de archivos de red o quizá con rsync ). Los datos se pueden restaurar desde la copia de seguridad usando

Para obtener más información sobre las consultas relacionadas con la manipulación de particiones, consulta la documentación de ALTER