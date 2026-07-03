Detalles sobre backup/restauración hacia o desde un endpoint de Azure Blob Storage

-- comandos principales BACKUP | RESTORE --- qué respaldar/restaurar (o excluir) TABLE [db.]table_name [AS [db.]table_name_in_backup] | DICTIONARY [db.]dictionary_name [AS [db.]name_in_backup] | DATABASE database_name [AS database_name_in_backup] | TEMPORARY TABLE table_name [AS table_name_in_backup] | VIEW view_name [AS view_name_in_backup] | [EXCEPT TABLES ...] | ALL [EXCEPT {TABLES|DATABASES}...] } [,...] --- [ON CLUSTER 'cluster_name'] --- dónde respaldar o restaurar (destino u origen) TO | FROM File ( '<path>/<filename>' ) | Disk ( '<disk_name>' , '<path>/' ) | S3( '<S3 endpoint>/<path>' , '<Access key ID>' , '<Secret access key>' , '<extra_credentials>' ) | AzureBlobStorage( '<connection string>/<url>' , '<container>' , '<path>' , '<account name>' , '<account key>' ) --- configuración adicional [SETTINGS ...] [ASYNC]

Consulte “resumen de comandos” para obtener más información sobre cada comando.

​ Configuración de BACKUP / restauración para usar un endpoint de AzureBlobStorage

Para escribir copias de seguridad en un contenedor de AzureBlobStorage, necesita la siguiente información:

cadena de conexión/URL del endpoint de AzureBlobStorage,

Contenedor,

Ruta,

Nombre de la cuenta (si se especifica la URL)

Clave de la cuenta (si se especifica la URL)

El destino de una copia de seguridad se especificará de la siguiente manera:

AzureBlobStorage( '<connection string>/<url>' , '<container>' , '<path>' , '<account name>' , '<account key>' )