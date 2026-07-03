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Sintaxis

Consulte “resumen de comandos” para obtener más información sobre cada comando.

Configuración de BACKUP / restauración para usar un endpoint de AzureBlobStorage

Para escribir copias de seguridad en un contenedor de AzureBlobStorage, necesita la siguiente información:
  • cadena de conexión/URL del endpoint de AzureBlobStorage,
  • Contenedor,
  • Ruta,
  • Nombre de la cuenta (si se especifica la URL)
  • Clave de la cuenta (si se especifica la URL)
El destino de una copia de seguridad se especificará de la siguiente manera:
Última modificación el 3 de julio de 2026