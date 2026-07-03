Sintaxis
Consulte “resumen de comandos” para obtener más información sobre cada comando.
-- comandos principales
BACKUP | RESTORE
--- qué respaldar/restaurar (o excluir)
TABLE [db.]table_name [AS [db.]table_name_in_backup] |
DICTIONARY [db.]dictionary_name [AS [db.]name_in_backup] |
DATABASE database_name [AS database_name_in_backup] |
TEMPORARY TABLE table_name [AS table_name_in_backup] |
VIEW view_name [AS view_name_in_backup] |
[EXCEPT TABLES ...] |
ALL [EXCEPT {TABLES|DATABASES}...] } [,...]
---
[ON CLUSTER 'cluster_name']
--- dónde respaldar o restaurar (destino u origen)
TO|FROM
File('<path>/<filename>') |
Disk('<disk_name>', '<path>/') |
S3('<S3 endpoint>/<path>', '<Access key ID>', '<Secret access key>', '<extra_credentials>') |
AzureBlobStorage('<connection string>/<url>', '<container>', '<path>', '<account name>', '<account key>')
--- configuración adicional
[SETTINGS ...]
[ASYNC]
Para escribir copias de seguridad en un contenedor de AzureBlobStorage, necesita la siguiente información:
Configuración de BACKUP / restauración para usar un endpoint de AzureBlobStorage
- cadena de conexión/URL del endpoint de AzureBlobStorage,
- Contenedor,
- Ruta,
- Nombre de la cuenta (si se especifica la URL)
- Clave de la cuenta (si se especifica la URL)
AzureBlobStorage('<connection string>/<url>', '<container>', '<path>', '<account name>', '<account key>')
BACKUP TABLE data TO AzureBlobStorage('DefaultEndpointsProtocol=http;AccountName=devstoreaccount1;AccountKey=Eby8vdM02xNOcqFlqUwJPLlmEtlCDXJ1OUzFT50uSRZ6IFsuFq2UVErCz4I6tq/K1SZFPTOtr/KBHBeksoGMGw==;BlobEndpoint=http://azurite1:10000/devstoreaccount1/;',
'testcontainer', 'data_backup');
RESTORE TABLE data AS data_restored FROM AzureBlobStorage('DefaultEndpointsProtocol=http;AccountName=devstoreaccount1;AccountKey=Eby8vdM02xNOcqFlqUwJPLlmEtlCDXJ1OUzFT50uSRZ6IFsuFq2UVErCz4I6tq/K1SZFPTOtr/KBHBeksoGMGw==;BlobEndpoint=http://azurite1:10000/devstoreaccount1/;',
'testcontainer', 'data_backup');