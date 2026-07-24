usuarios efímeros a partir de los claims incluidos en cada token. Estos usuarios existen solo en memoria, reciben permisos de acceso derivados de los claims del token y se eliminan automáticamente cuando el token expira. ClickHouse puede autenticar usuarios mediante JSON Web Tokens (JWT). A diferencia de otros autenticadores externos, como LDAP Kerberos , la autenticación con JWT no verifica la identidad de usuarios preexistentes. En su lugar, crea dinámicamentea partir de los claims incluidos en cada token. Estos usuarios existen solo en memoria, reciben permisos de acceso derivados de los claims del token y se eliminan automáticamente cuando el token expira.

Esto hace que la autenticación con JWT sea fundamentalmente distinta de los métodos basados en contraseñas o certificados: no existe ninguna sentencia CREATE USER ... IDENTIFIED WITH jwt , e intentar hacerlo genera una excepción. Los usuarios JWT se gestionan por completo a través del ciclo de vida del token.

​ Descripción general

El flujo de autenticación funciona de la siguiente manera:

Un cliente presenta un JWT firmado a través de uno de los mecanismos de transporte compatibles (el encabezado HTTP Authorization: Bearer , el protocolo nativo TCP o el campo jwt de gRPC). ClickHouse valida la firma del token. Se verifican las claims obligatorias ( exp , iat , iss , sub , aud ). Se crea en memoria un usuario efímero con derechos de acceso derivados de las claims del token clickhouse:grants y clickhouse:roles , acotados por un límite de permisos. Cuando el token caduca, una tarea de recolección de basura en segundo plano elimina al usuario.

​ Claims del token

​ Claims obligatorios

Todo JWT presentado a ClickHouse debe contener los siguientes claims:

Claim Descripción alg Algoritmo de firma (claim del encabezado). Valores admitidos: HS256 , RS256 , ES256 . exp Hora de expiración. Establece el valid_until del usuario efímero. iat Hora de emisión. Se usa para evitar la reutilización de tokens más antiguos para la misma identidad. iss Emisor. Se compara con el emisor esperado del proveedor. sub Sujeto. Pasa a formar parte del nombre de usuario generado. aud Audiencia. Se compara con la audiencia esperada del proveedor.

El claim kid (ID de clave) del encabezado también es obligatorio cuando se usa la resolución de claves basada en JWKS.

El modo JWKS solo admite claves RSA Mientras que los proveedores con clave estática aceptan HS256 , RS256 o ES256 , los proveedores basados en JWKS solo aceptan JWK cuyo kty sea RSA (es decir, tokens firmados con RS256 ). Los tokens firmados con claves HMAC ( HS256 ) o EC ( ES256 ) no pueden verificarse con un endpoint de JWKS y se rechazarán.

​ Otros claims reconocidos

Claim Descripción nbf Hora de “no antes de”. Este claim no es obligatorio, pero, si está presente, los tokens se rechazan antes de esa hora. jti Reservado. Se acepta en los tokens, pero actualmente no se valida ni se usa.

​ Claims opcionales

Claim Nombre predeterminado Descripción Permisos clickhouse:grants Un array JSON de fragmentos SQL de GRANT , por ejemplo ["SELECT ON db.*", "INSERT ON db.table1"] . Cada elemento se interpreta como el cuerpo de una sentencia GRANT . Roles clickhouse:roles Un array JSON de nombres de roles para asignar, por ejemplo ["analyst", "reader"] . Los nombres predeterminados de los claims pueden reasignarse a nombres de claims personalizados si su proveedor de identidad utiliza convenciones de nomenclatura diferentes.

​ Ejemplo de encabezado y carga útil de un token

{ "alg" : "RS256" , "kid" : "my-key-id" }

{ "iss" : "https://idp.example.com" , "sub" : "jane.doe" , "aud" : "my-clickhouse-cluster" , "exp" : 1719504000 , "iat" : 1719500400 , "clickhouse:grants" : [ "SELECT ON analytics.*" , "INSERT ON analytics.events" ], "clickhouse:roles" : [ "analyst" ] }

​ Comportamiento de los usuarios efímeros

Los usuarios JWT se diferencian de los usuarios habituales de ClickHouse en varios aspectos importantes.

​ Identidad y nombres

Cada usuario JWT recibe un UUID determinista calculado a partir de las claims iss , sub y aud . Este UUID es estable entre inicios de sesión. Un usuario que inicia sesión varias veces con distintos tokens (pero con el mismo emisor, sujeto y audiencia) siempre obtiene el mismo UUID.

Sin embargo, el nombre de usuario es volátil. Se construye así:

JWT::<subject>::<claims_hash>

El <claims_hash> es un hash derivado de las claims iss , sub y aud , junto con las claims clickhouse:roles y clickhouse:grants . Las claims iss y aud participan solo a través de este hash; ya no se incorporan directamente en el prefijo visible del nombre de usuario. Esto mantiene el nombre compacto y legible cuando iss / aud son URL de IdP largas y opacas (por ejemplo, Microsoft Entra u Okta), al tiempo que sigue garantizando que las tuplas (iss, sub, aud) distintas y los conjuntos distintos de clickhouse:roles / clickhouse:grants se asignen a nombres distintos y estables. Las claims que no intervienen en el hash (por ejemplo iat , exp , nbf o claims personalizadas no relacionadas) no cambian el nombre de usuario.

La parte <claims_hash> cambia cada vez que cambian las claims clickhouse:roles o clickhouse:grants . Esto significa que los tokens con distintos conjuntos de roles o permisos generan nombres de usuario diferentes incluso para la misma identidad.

​ Permisos de acceso

Los permisos de acceso efectivos se calculan así:

effective_rights = permission_limit ∩ (token_grants ∪ token_roles)

donde permission_limit es el conjunto de derechos de acceso de un rol o usuario de referencia configurado como límite superior. Los derechos solicitados por el token que superen ese límite se descartan silenciosamente.

​ Vigencia del token

ClickHouse registra la claim iat (issued-at) del token autenticado más reciente para cada identidad estable. Si se presenta un token con un iat igual o anterior al valor almacenado, el server reutiliza el usuario efímero existente sin volver a evaluar las claims. Esto evita que tokens más antiguos reduzcan los permisos de un usuario.

​ Tiempo de vida y recolección de basura

Los usuarios efímeros se crean cuando un token se autentica por primera vez y una tarea de recolección de basura en segundo plano los elimina una vez transcurrido valid_until (derivado de exp ). El intervalo de GC se controla mediante el parámetro gc_interval (valor predeterminado: 5 minutos).

Entre una ejecución de GC y la siguiente, es posible que los usuarios expirados sigan apareciendo en system.users , pero ya no podrán autenticarse.

​ Asignaciones persistentes de acceso

Como el UUID es estable, puede asignar perfiles de configuración, cuotas, políticas de fila y políticas de enmascaramiento de columnas a un usuario JWT mediante sentencias SQL. Estas asignaciones se conservan en el almacenamiento de control de acceso (en disco o en ZooKeeper) y persisten tras el vencimiento del token y la nueva autenticación.

Haga referencia al usuario mediante su nombre de usuario actual:

ALTER SETTINGS PROFILE my_profile ADD TO 'JWT::jane.doe::<claims_hash>' ;

El nombre de usuario y el UUID de una identidad determinada pueden encontrarse en las columnas name e id de system.users mientras el usuario esté activo.

Ten en cuenta que ALTER USER no funciona directamente con los usuarios JWT, ya que son de solo lectura. Para asignar perfiles de configuración, cuotas o políticas, usa las sentencias ALTER SETTINGS PROFILE , ALTER QUOTA o ALTER ROW POLICY , como se muestra arriba.

​ Diferencias con los usuarios normales

Característica Usuarios JWT Usuarios normales Creación Automática a partir de los claims del token Sentencia CREATE USER Almacenamiento Solo en memoria (efímero) Disco, ZooKeeper o archivo de configuración CREATE USER ... IDENTIFIED WITH jwt No admitido (genera una excepción) Se admiten todos los demás tipos de autenticación ALTER USER / DROP USER No admitido Admitido Copia de seguridad y restauración No incluidas Incluidas Nombre de usuario Generado automáticamente, volátil Elegido por el administrador, fijo UUID Determinista a partir de iss + sub + aud Aleatorio en el momento de la creación Tiempo de vida Limitado por exp del token Hasta que se elimine explícitamente Derechos de acceso Derivados de los claims del token, limitados por el límite de permisos Concedidos explícitamente mediante GRANT Restricciones de host Configuración de red por proveedor Cláusula HOST por usuario Perfiles de configuración Asignables por UUID (persistentes) Configurables directamente Cuotas y políticas de fila Asignables por UUID (persistentes) Configurables directamente Roles predeterminados No configurables Configurables

​ Vistas con SQL SECURITY DEFINER

Cuando un usuario JWT efímero crea una vista con SQL SECURITY DEFINER , el servidor crea automáticamente una copia persistente de sombra del usuario para que actúe como definidor de la vista. Este usuario de sombra:

Tiene el nombre <original_jwt_username>:definer

Tiene NO_AUTHENTICATION (no se puede usar para iniciar sesión)

(no se puede usar para iniciar sesión) Conserva los mismos derechos de acceso que el usuario JWT original en el momento en que se creó la vista

Esto garantiza que la vista siga funcionando después de que expire el token del usuario efímero y de que el usuario original sea eliminado automáticamente.

​ Uso del cliente

​ Pasar un token directamente

Use la opción --jwt con clickhouse-client para autenticarse con un token obtenido previamente:

clickhouse-client --host your-instance.clickhouse.cloud --secure --jwt '<your_jwt_token>'

La opción --jwt es mutuamente excluyente con --user . Cuando se especifica --jwt , el nombre de usuario se obtiene a partir del token.

​ Interfaz HTTP

Envía el token como token Bearer en la cabecera Authorization :

curl -H 'Authorization: Bearer <your_jwt_token>' \ 'https://your-instance.clickhouse.cloud:8443/?query=SELECT+currentUser()'

Envíe siempre los JWT a través de HTTPS. Un token Bearer enviado por HTTP sin cifrar queda expuesto a cualquiera que esté en la ruta de red y equivale a comprometer la credencial.

​ Inicio de sesión con código de dispositivo de OAuth2

clickhouse-client admite un flujo interactivo de código de dispositivo de OAuth2 mediante la opción --login . En los endpoints de ClickHouse Cloud, el cliente realiza automáticamente el intercambio de tokens para obtener un JWT específico de ClickHouse. Los tokens se renuevan de forma transparente durante la sesión. Cuando se obtiene un token nuevo, el cliente se reconecta automáticamente.

clickhouse-client --host your-instance.clickhouse.cloud --login

​ Autenticador JWT integrado de ClickHouse Cloud

Cada servicio de ClickHouse Cloud incluye un autenticador JWT predefinido que usan SQL Console y el flujo --login de clickhouse-client . Este autenticador está configurado con:

Parámetro Valor iss (emisor) ClickHouse aud (audiencia) El UUID del servicio (visible en la URL de la consola de Cloud) sub (subject) La dirección de correo electrónico de tu cuenta de ClickHouse Cloud

El autenticador integrado tiene como límite de permisos el rol default_role y el usuario default . Esto significa que los permisos efectivos de cualquier usuario JWT quedan limitados a la intersección de los grants de esas dos entidades, por lo que un token nunca puede elevar privilegios más allá de lo que default_role y default tienen permitido hacer.

No necesitas configurar nada para usar este autenticador. Se aprovisiona automáticamente cuando se crea el servicio.

​ Comunicación entre servidores

Cuando una consulta se reenvía a otro segmento o réplica, el token JWT se incluye en el protocolo interservidor. El nodo remoto vuelve a autenticar el token de forma independiente, creando su propio usuario efímero.

​ Solución de problemas