CREATE USER ... IDENTIFIED WITH jwt, e intentar hacerlo genera una excepción. Los usuarios JWT se gestionan por completo a través del ciclo de vida del token.
El flujo de autenticación funciona de la siguiente manera:
Descripción general
- Un cliente presenta un JWT firmado a través de uno de los mecanismos de transporte compatibles (el encabezado HTTP
Authorization: Bearer, el protocolo nativo TCP o el campo
jwtde gRPC).
- ClickHouse valida la firma del token.
- Se verifican las claims obligatorias (
exp,
iat,
iss,
sub,
aud).
- Se crea en memoria un usuario efímero con derechos de acceso derivados de las claims del token
clickhouse:grantsy
clickhouse:roles, acotados por un límite de permisos.
- Cuando el token caduca, una tarea de recolección de basura en segundo plano elimina al usuario.
Claims del token
Todo JWT presentado a ClickHouse debe contener los siguientes claims:
Claims obligatorios
El claim
|Claim
|Descripción
alg
|Algoritmo de firma (claim del encabezado). Valores admitidos:
HS256,
RS256,
ES256.
exp
|Hora de expiración. Establece el
valid_until del usuario efímero.
iat
|Hora de emisión. Se usa para evitar la reutilización de tokens más antiguos para la misma identidad.
iss
|Emisor. Se compara con el emisor esperado del proveedor.
sub
|Sujeto. Pasa a formar parte del nombre de usuario generado.
aud
|Audiencia. Se compara con la audiencia esperada del proveedor.
kid (ID de clave) del encabezado también es obligatorio cuando se usa la resolución de claves basada en JWKS.
El modo JWKS solo admite claves RSAMientras que los proveedores con clave estática aceptan
HS256,
RS256 o
ES256, los proveedores basados en JWKS solo aceptan JWK cuyo
kty sea
RSA (es decir, tokens firmados con
RS256). Los tokens firmados con claves HMAC (
HS256) o EC (
ES256) no pueden verificarse con un endpoint de JWKS y se rechazarán.
Otros claims reconocidos
|Claim
|Descripción
nbf
|Hora de “no antes de”. Este claim no es obligatorio, pero, si está presente, los tokens se rechazan antes de esa hora.
jti
|Reservado. Se acepta en los tokens, pero actualmente no se valida ni se usa.
Claims opcionales
|Claim
|Nombre predeterminado
|Descripción
|Permisos
clickhouse:grants
|Un array JSON de fragmentos SQL de
GRANT, por ejemplo
["SELECT ON db.*", "INSERT ON db.table1"]. Cada elemento se interpreta como el cuerpo de una sentencia
GRANT.
|Roles
clickhouse:roles
|Un array JSON de nombres de roles para asignar, por ejemplo
["analyst", "reader"].
|Los nombres predeterminados de los claims pueden reasignarse a nombres de claims personalizados si su proveedor de identidad utiliza convenciones de nomenclatura diferentes.
Ejemplo de encabezado y carga útil de un token
{
"alg": "RS256",
"kid": "my-key-id"
}
{
"iss": "https://idp.example.com",
"sub": "jane.doe",
"aud": "my-clickhouse-cluster",
"exp": 1719504000,
"iat": 1719500400,
"clickhouse:grants": ["SELECT ON analytics.*", "INSERT ON analytics.events"],
"clickhouse:roles": ["analyst"]
}
Los usuarios JWT se diferencian de los usuarios habituales de ClickHouse en varios aspectos importantes.
Comportamiento de los usuarios efímeros
Cada usuario JWT recibe un UUID determinista calculado a partir de las claims
Identidad y nombres
iss,
sub y
aud. Este UUID es estable entre inicios de sesión. Un usuario que inicia sesión varias veces con distintos tokens (pero con el mismo emisor, sujeto y audiencia) siempre obtiene el mismo UUID.
Sin embargo, el nombre de usuario es volátil. Se construye así:
El
JWT::<subject>::<claims_hash>
<claims_hash> es un hash derivado de las claims
iss,
sub y
aud, junto con las claims
clickhouse:roles y
clickhouse:grants. Las claims
iss y
aud participan solo a través de este hash; ya no se incorporan directamente en el prefijo visible del nombre de usuario. Esto mantiene el nombre compacto y legible cuando
iss/
aud son URL de IdP largas y opacas (por ejemplo, Microsoft Entra u Okta), al tiempo que sigue garantizando que las tuplas
(iss, sub, aud) distintas y los conjuntos distintos de
clickhouse:roles /
clickhouse:grants se asignen a nombres distintos y estables. Las claims que no intervienen en el hash (por ejemplo
iat,
exp,
nbf o claims personalizadas no relacionadas) no cambian el nombre de usuario.
La parte
<claims_hash> cambia cada vez que cambian las claims
clickhouse:roles o
clickhouse:grants. Esto significa que los tokens con distintos conjuntos de roles o permisos generan nombres de usuario diferentes incluso para la misma identidad.
Los permisos de acceso efectivos se calculan así:
Permisos de acceso
donde
effective_rights = permission_limit ∩ (token_grants ∪ token_roles)
permission_limit es el conjunto de derechos de acceso de un rol o usuario de referencia configurado como límite superior. Los derechos solicitados por el token que superen ese límite se descartan silenciosamente.
ClickHouse registra la claim
Vigencia del token
iat (issued-at) del token autenticado más reciente para cada identidad estable. Si se presenta un token con un
iat igual o anterior al valor almacenado, el server reutiliza el usuario efímero existente sin volver a evaluar las claims. Esto evita que tokens más antiguos reduzcan los permisos de un usuario.
Los usuarios efímeros se crean cuando un token se autentica por primera vez y una tarea de recolección de basura en segundo plano los elimina una vez transcurrido
Tiempo de vida y recolección de basura
valid_until (derivado de
exp). El intervalo de GC se controla mediante el parámetro
gc_interval (valor predeterminado: 5 minutos).
Entre una ejecución de GC y la siguiente, es posible que los usuarios expirados sigan apareciendo en
system.users, pero ya no podrán autenticarse.
Como el UUID es estable, puede asignar perfiles de configuración, cuotas, políticas de fila y políticas de enmascaramiento de columnas a un usuario JWT mediante sentencias SQL. Estas asignaciones se conservan en el almacenamiento de control de acceso (en disco o en ZooKeeper) y persisten tras el vencimiento del token y la nueva autenticación. Haga referencia al usuario mediante su nombre de usuario actual:
Asignaciones persistentes de acceso
ALTER SETTINGS PROFILE my_profile ADD TO 'JWT::jane.doe::<claims_hash>';
Ten en cuenta que
El nombre de usuario y el UUID de una identidad determinada pueden encontrarse en las columnas
name e
id de
system.users mientras el usuario esté activo.
ALTER USER no funciona directamente con los usuarios JWT, ya que son de solo lectura. Para asignar perfiles de configuración, cuotas o políticas, usa las sentencias
ALTER SETTINGS PROFILE,
ALTER QUOTA o
ALTER ROW POLICY, como se muestra arriba.
Diferencias con los usuarios normales
|Característica
|Usuarios JWT
|Usuarios normales
|Creación
|Automática a partir de los claims del token
|Sentencia
CREATE USER
|Almacenamiento
|Solo en memoria (efímero)
|Disco, ZooKeeper o archivo de configuración
CREATE USER ... IDENTIFIED WITH jwt
|No admitido (genera una excepción)
|Se admiten todos los demás tipos de autenticación
ALTER USER /
DROP USER
|No admitido
|Admitido
|Copia de seguridad y restauración
|No incluidas
|Incluidas
|Nombre de usuario
|Generado automáticamente, volátil
|Elegido por el administrador, fijo
|UUID
|Determinista a partir de
iss+
sub+
aud
|Aleatorio en el momento de la creación
|Tiempo de vida
|Limitado por
exp del token
|Hasta que se elimine explícitamente
|Derechos de acceso
|Derivados de los claims del token, limitados por el límite de permisos
|Concedidos explícitamente mediante
GRANT
|Restricciones de host
|Configuración de red por proveedor
|Cláusula
HOST por usuario
|Perfiles de configuración
|Asignables por UUID (persistentes)
|Configurables directamente
|Cuotas y políticas de fila
|Asignables por UUID (persistentes)
|Configurables directamente
|Roles predeterminados
|No configurables
|Configurables
Cuando un usuario JWT efímero crea una vista con
Vistas con SQL SECURITY DEFINER
SQL SECURITY DEFINER, el servidor crea automáticamente una copia persistente de sombra del usuario para que actúe como definidor de la vista. Este usuario de sombra:
- Tiene el nombre
<original_jwt_username>:definer
- Tiene
NO_AUTHENTICATION(no se puede usar para iniciar sesión)
- Conserva los mismos derechos de acceso que el usuario JWT original en el momento en que se creó la vista
Uso del cliente
Use la opción
Pasar un token directamente
--jwt con
clickhouse-client para autenticarse con un token obtenido previamente:
clickhouse-client --host your-instance.clickhouse.cloud --secure --jwt '<your_jwt_token>'
La opción
--jwt es mutuamente excluyente con
--user. Cuando se especifica
--jwt, el nombre de usuario se obtiene a partir del token.
Envía el token como token Bearer en la cabecera
Interfaz HTTP
Authorization:
curl -H 'Authorization: Bearer <your_jwt_token>' \
'https://your-instance.clickhouse.cloud:8443/?query=SELECT+currentUser()'
Inicio de sesión con código de dispositivo de OAuth2
clickhouse-client admite un flujo interactivo de código de dispositivo de OAuth2 mediante la opción
--login. En los endpoints de ClickHouse Cloud, el cliente realiza automáticamente el intercambio de tokens para obtener un JWT específico de ClickHouse. Los tokens se renuevan de forma transparente durante la sesión. Cuando se obtiene un token nuevo, el cliente se reconecta automáticamente.
clickhouse-client --host your-instance.clickhouse.cloud --login
Cada servicio de ClickHouse Cloud incluye un autenticador JWT predefinido que usan SQL Console y el flujo
Autenticador JWT integrado de ClickHouse Cloud
--login de
clickhouse-client. Este autenticador está configurado con:
El autenticador integrado tiene como límite de permisos el rol
|Parámetro
|Valor
iss (emisor)
ClickHouse
aud (audiencia)
|El UUID del servicio (visible en la URL de la consola de Cloud)
sub (subject)
|La dirección de correo electrónico de tu cuenta de ClickHouse Cloud
default_role y el usuario
default. Esto significa que los permisos efectivos de cualquier usuario JWT quedan limitados a la intersección de los grants de esas dos entidades, por lo que un token nunca puede elevar privilegios más allá de lo que
default_role y
default tienen permitido hacer.
No necesitas configurar nada para usar este autenticador. Se aprovisiona automáticamente cuando se crea el servicio.
Cuando una consulta se reenvía a otro segmento o réplica, el token JWT se incluye en el protocolo interservidor. El nodo remoto vuelve a autenticar el token de forma independiente, creando su propio usuario efímero.
Comunicación entre servidores
Solución de problemas
- No se han concedido permisos de acceso: Es posible que el rol o usuario al que se hace referencia no tenga los grants necesarios. Asegúrese de que los roles mencionados en
clickhouse:rolesexistan e incluyan los grants adecuados.
- Token rechazado: Verifique que
iss,
audy el algoritmo de firma de su token coincidan con lo que espera el proveedor de JWT. Si se usa JWKS, asegúrese de que el
kiddel token coincida con una clave del conjunto de claves del proveedor.
- El usuario desaparece entre consultas: Los usuarios efímeros se eliminan cuando vence el token. Use un cliente que admita la renovación del token (por ejemplo, el modo
--login) para sesiones de larga duración.
CREATE USER ... IDENTIFIED WITH jwtfalla: Esto es normal. Los usuarios JWT no pueden crearse mediante DDL. Su gestión depende por completo del ciclo de vida del token.