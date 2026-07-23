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Este artículo trata sobre cómo hacer copias de seguridad o restaurarlas en/desde un bucket de S3 mediante un endpoint de S3.

Sintaxis

Consulte “resumen de comandos” para obtener más información sobre cada comando.

Ejemplo de uso

Copia de seguridad incremental a un endpoint de S3

En este ejemplo, crearemos una copia de seguridad en un endpoint de S3 y luego la restauraremos desde él.
Para ver una explicación de las diferencias entre una copia de seguridad completa y una copia de seguridad incremental, consulta “Tipos de copia de seguridad”
Necesitarás la siguiente información para usar este método:
La creación de un bucket de S3 se explica en la sección “usar almacenamiento de objetos S3 como disco de ClickHouse”
El destino de una copia de seguridad se especifica de la siguiente manera:

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Configuración

Cree la siguiente base de datos y tabla, e inserte algunos datos aleatorios:
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Crear una copia de seguridad base

Las copias de seguridad incrementales requieren una copia de seguridad base como punto de partida. El primer parámetro del destino S3 es el endpoint de S3, seguido del directorio dentro del bucket que se usará para esta copia de seguridad. En este ejemplo, el directorio se llama my_backup.Ejecuta el siguiente comando para crear la copia de seguridad base:
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Agregar más datos

Las copias de seguridad incrementales contienen la diferencia entre la copia de seguridad base y el contenido actual de la tabla de la que se está haciendo una copia de seguridad. Agregue más datos antes de realizar la copia de seguridad incremental:
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Hacer una copia de seguridad incremental

Este comando de copia de seguridad es similar al de la copia de seguridad base, pero añade SETTINGS base_backup y la ubicación de la copia de seguridad base. Ten en cuenta que el destino de la copia de seguridad incremental no es el mismo directorio que el de la base, sino el mismo endpoint con un directorio de destino distinto dentro del bucket. La copia de seguridad base está en my_backup, y la incremental se escribirá en my_incremental:
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Restaurar desde la copia de seguridad incremental

Este comando restaura la copia de seguridad incremental en una tabla nueva, test_table_restored. Ten en cuenta que, al restaurar una copia de seguridad incremental, también se incluye la copia de seguridad base. Al restaurar, especifica solo la copia de seguridad incremental:
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Verifique el recuento

Hubo dos inserciones en la tabla original data: una de 1.000 filas y otra de 100, para un total de 1.100. Verifique que la tabla restaurada tenga 1.100 filas:
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Verifique el contenido

Aquí se compara el contenido de la tabla original, test_table, con el de la tabla restaurada test_table_restored:
Última modificación el 23 de julio de 2026