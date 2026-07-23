Descripción general de la copia de seguridad y restauración de ClickHouse

COPIA DE SEGURIDAD / RESTAURACIÓN hacia o desde un endpoint de S3

Este artículo trata sobre cómo hacer copias de seguridad o restaurarlas en/desde un bucket de S3 mediante un endpoint de S3.

-- comandos principales BACKUP | RESTORE --- qué respaldar/restaurar (o excluir) TABLE [db.]table_name [AS [db.]table_name_in_backup] | DICTIONARY [db.]dictionary_name [AS [db.]name_in_backup] | DATABASE database_name [AS database_name_in_backup] | TEMPORARY TABLE table_name [AS table_name_in_backup] | VIEW view_name [AS view_name_in_backup] | [EXCEPT TABLES ...] | ALL [EXCEPT {TABLES|DATABASES}...] } [,...] --- [ON CLUSTER 'cluster_name'] --- dónde respaldar o restaurar (destino u origen) TO | FROM File ( '<path>/<filename>' ) | Disk ( '<disk_name>' , '<path>/' ) | S3( '<S3 endpoint>/<path>' , '<Access key ID>' , '<Secret access key>' , '<extra_credentials>' ) | AzureBlobStorage( '<connection string>/<url>' , '<container>' , '<path>' , '<account name>' , '<account key>' ) --- configuración adicional [SETTINGS ...] [ASYNC]

Consulte “resumen de comandos” para obtener más información sobre cada comando.

​ Ejemplo de uso

​ Copia de seguridad incremental a un endpoint de S3

En este ejemplo, crearemos una copia de seguridad en un endpoint de S3 y luego la restauraremos desde él.

Para ver una explicación de las diferencias entre una copia de seguridad completa y una copia de seguridad incremental, consulta “Tipos de copia de seguridad”

Necesitarás la siguiente información para usar este método:

Parámetro Ejemplo Un endpoint de S3 https://backup-ch-docs.s3.us-east-1.amazonaws.com/backups/ ID de clave de acceso BKIOZLE2VYN3VXXTP9RC Clave de acceso secreta 40bwYnbqN7xU8bVePaUCh3+YEyGXu8UOMV9ANpwL

La creación de un bucket de S3 se explica en la sección “usar almacenamiento de objetos S3 como disco de ClickHouse”

El destino de una copia de seguridad se especifica de la siguiente manera:

S3( '<s3 endpoint>/<directory>' , '<access key id>' , '<secret access key>' , '<extra_credentials>' )