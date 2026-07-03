Estas carpetas contienen grabaciones de nuestros Demo Days, nuestras reuniones internas de desarrollo donde compartimos lo que estamos creando y explorando en ClickStack. Parte de lo que verás llegará al producto. Otras cosas se comparten para recibir comentarios desde el principio. Y otras son simplemente experimentales y puede que nunca se lancen. Si algo te llama la atención, consulta los PR enlazados y dinos qué piensas. Queremos que este sea un espacio donde la comunidad pueda seguir de cerca lo que está pasando y ayudar a definir hacia dónde va ClickStack. Si tienes preguntas o comentarios, contáctanos en el canal de Slack de ClickHouse #o11y-clickstack o a través de nuestro repositorio público.
ClickStack demo days
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Última modificación el 3 de julio de 2026
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