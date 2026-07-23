Información general Introducción a los métodos y la arquitectura de ingestión de datos

Ingestión de datos con OpenTelemetry Para usuarios que usan OpenTelemetry y buscan integrarse rápidamente con ClickStack

OpenTelemetry collector Detalles avanzados sobre el ClickStack OpenTelemetry collector

Ingestión de datos con Vector Para usuarios que usan Vector y buscan integrarse rápidamente con ClickStack

Tablas y esquemas Información general sobre las tablas de ClickHouse y los esquemas que usa ClickStack

Map vs tipo JSON para ClickStack Comparación de los tipos Map y JSON para las tablas de ClickStack

Muestreo de traces Configuración del muestreo de traces para ClickStack

Guías de integración Guías de inicio rápido para ingestar desde diversas fuentes de logs, traces y métricas