Skip to main content
ClickStack gestionado y Open Source ofrece múltiples formas de ingestar datos de observabilidad en tu instancia de ClickHouse. Tanto si recopilas logs, métricas, traces o datos de sesión, puedes usar el collector de OpenTelemetry (OTel) como punto de ingestión unificado o aprovechar integraciones específicas de la plataforma para casos de uso especializados.
Última modificación el 23 de julio de 2026