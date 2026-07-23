|Sección
|Descripción
|Información general
|Introducción a los métodos y la arquitectura de ingestión de datos
|Ingestión de datos con OpenTelemetry
|Para usuarios que usan OpenTelemetry y buscan integrarse rápidamente con ClickStack
|OpenTelemetry collector
|Detalles avanzados sobre el ClickStack OpenTelemetry collector
|Ingestión de datos con Vector
|Para usuarios que usan Vector y buscan integrarse rápidamente con ClickStack
|Tablas y esquemas
|Información general sobre las tablas de ClickHouse y los esquemas que usa ClickStack
|Map vs tipo JSON para ClickStack
|Comparación de los tipos Map y JSON para las tablas de ClickStack
|Muestreo de traces
|Configuración del muestreo de traces para ClickStack
|Guías de integración
|Guías de inicio rápido para ingestar desde diversas fuentes de logs, traces y métricas
|SDKs de lenguajes
|SDKs de ClickStack para instrumentar lenguajes de programación y recopilar datos de telemetría
Ingestión de datos
Ingestión de datos para ClickStack - la pila de observabilidad de ClickHouse
ClickStack gestionado y Open Source ofrece múltiples formas de ingestar datos de observabilidad en tu instancia de ClickHouse. Tanto si recopilas logs, métricas, traces o datos de sesión, puedes usar el collector de OpenTelemetry (OTel) como punto de ingestión unificado o aprovechar integraciones específicas de la plataforma para casos de uso especializados.
Última modificación el 23 de julio de 2026
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