عند تهيئة مصدر بيانات ClickHouse في Grafana، تتيح الإضافة للمستخدم تحديد قاعدة بيانات وجدول افتراضيين لكل من السجلات والتتبعات، وما إذا كانت هذه الجداول تتوافق مع مخطط OTel. ويتيح ذلك للإضافة إرجاع الأعمدة المطلوبة لعرض السجلات والتتبعات بشكل صحيح في Grafana. وإذا كنت قد أجريت تغييرات على مخطط OTel الافتراضي وتفضّل استخدام أسماء الأعمدة الخاصة بك، فيمكنك تحديدها. ويعني استخدام أسماء أعمدة OTel الافتراضية لأعمدة مثل الوقت (
تكامل OpenTelemetry
Timestamp) أو مستوى السجل (
SeverityText) أو متن الرسالة (
Body) أنه لا حاجة إلى إجراء أي تغييرات.
يتطلب إعداد السجلات عمودًا للوقت وعمودًا لمستوى السجل وعمودًا للرسالة كي تُعرض السجلات بشكل صحيح. أما إعداد التتبعات فهو أكثر تعقيدًا قليلًا (القائمة الكاملة هنا). فالأعمدة المطلوبة هنا ضرورية لكي يمكن تجريد الاستعلامات اللاحقة التي تُنشئ ملف تتبّع كاملًا. وتفترض هذه الاستعلامات أن البيانات منظَّمة بطريقة مشابهة لـ OTel، لذا سيحتاج المستخدمون الذين ينحرفون كثيرًا عن المخطط القياسي إلى استخدام views للاستفادة من هذه الميزة. بمجرد اكتمال التهيئة، يمكنك الانتقال إلى Grafana Explore وبدء البحث في السجلات والتتبعات.
HTTP أو Nativeيمكنك توصيل Grafana بـ ClickHouse عبر بروتوكول HTTP أو البروتوكول Native. ويوفّر الأخير مزايا طفيفة في الأداء، ومن غير المرجّح أن تكون ملحوظة في استعلامات التجميع التي يجريها مستخدمو Grafana. في المقابل، يكون بروتوكول HTTP عادةً أبسط من حيث استخدام proxy وفحصه.
إذا كنت تلتزم بمتطلبات Grafana الخاصة بالسجلات، يمكنك اختيار
السجلات
Query Type: Log في منشئ الاستعلامات ثم النقر على
Run Query. سيُنشئ منشئ الاستعلامات استعلامًا لسرد السجلات والتأكد من عرضها بشكل صحيح، على سبيل المثال.
يوفّر منشئ الاستعلامات طريقة بسيطة لتعديل الاستعلام من دون الحاجة إلى كتابة SQL. كما يمكن إجراء التصفية، بما في ذلك العثور على السجلات التي تحتوي على كلمات مفتاحية، من خلال منشئ الاستعلامات. ويمكن للمستخدمين الذين يرغبون في كتابة استعلامات أكثر تعقيدًا التبديل إلى محرر SQL. وإذا أُعيدت الأعمدة المناسبة وتم اختيار
SELECT Timestamp as timestamp, Body as body, SeverityText as level, TraceId as traceID FROM "default"."otel_logs" WHERE ( timestamp >= $__fromTime AND timestamp <= $__toTime ) ORDER BY timestamp DESC LIMIT 1000
logs بوصفه نوع الاستعلام، فستُعرض النتائج على هيئة سجلات. الأعمدة المطلوبة لعرض السجلات مُدرجة هنا.
إذا كانت السجلات تتضمن معرّفات تتبّع، يمكنك الاستفادة من إمكانية الانتقال من سطر سجل معيّن إلى التتبّع المرتبط به.
من السجلات إلى التتبعات
على غرار تجربة السجلات المذكورة أعلاه، إذا كانت الأعمدة التي يحتاجها Grafana لعرض التتبعات مستوفاة (على سبيل المثال، باستخدام مخطط OTel)، فسيتمكن منشئ الاستعلامات من تكوين الاستعلامات اللازمة تلقائيًا. عند تحديد
التتبعات
Query Type: Traces ثم النقر على
Run Query، سيُنشأ استعلام مشابه لما يلي ويُنفَّذ (بحسب الأعمدة التي أعددتها، ويفترض المثال التالي استخدام OTel):
يعرض هذا الاستعلام أسماء الأعمدة التي يتوقعها Grafana، مما ينتج عنه جدول للتتبعات كما هو موضح أدناه. ويمكن التصفية حسب المدة أو الأعمدة الأخرى دون الحاجة إلى كتابة SQL. يمكن للمستخدمين الذين يرغبون في كتابة استعلامات أكثر تعقيدًا التبديل إلى
SELECT "TraceId" as traceID,
"ServiceName" as serviceName,
"SpanName" as operationName,
"Timestamp" as startTime,
multiply("Duration", 0.000001) as duration
FROM "default"."otel_traces"
WHERE ( Timestamp >= $__fromTime AND Timestamp <= $__toTime )
AND ( ParentSpanId = '' )
AND ( Duration > 0 )
ORDER BY Timestamp DESC, Duration DESC LIMIT 1000
SQL Editor.
كما هو موضح أعلاه، تُعرَض معرّفات التتبّع كروابط قابلة للنقر. عند النقر على معرّف تتبّع، يمكن للمستخدم اختيار عرض الـ spans المرتبطة عبر الرابط
عرض تفاصيل التتبّع
View Trace. وينفّذ ذلك الاستعلام التالي (بافتراض وجود أعمدة OTel) لاسترجاع الـ spans بالبنية المطلوبة، مع عرض النتائج في مخطط شلالي.
WITH '<trace_id>' AS trace_id,
(SELECT min(Start) FROM "default"."otel_traces_trace_id_ts"
WHERE TraceId = trace_id) AS trace_start,
(SELECT max(End) + 1 FROM "default"."otel_traces_trace_id_ts"
WHERE TraceId = trace_id) AS trace_end
SELECT "TraceId" AS traceID,
"SpanId" AS spanID,
"ParentSpanId" AS parentSpanID,
"ServiceName" AS serviceName,
"SpanName" AS operationName,
"Timestamp" AS startTime,
multiply("Duration", 0.000001) AS duration,
arrayMap(key -> map('key', key, 'value',"SpanAttributes"[key]),
mapKeys("SpanAttributes")) AS tags,
arrayMap(key -> map('key', key, 'value',"ResourceAttributes"[key]),
mapKeys("ResourceAttributes")) AS serviceTags
FROM "default"."otel_traces"
WHERE traceID = trace_id
AND startTime >= trace_start
AND startTime <= trace_end
LIMIT 1000
لاحظ أن الاستعلام أعلاه يستخدم العرض المادي
otel_traces_trace_id_ts لإجراء بحث عن معرّف التتبّع. راجع تسريع الاستعلامات - استخدام العروض المادية لعمليات البحث لمزيد من التفاصيل.
إذا كانت السجلات تتضمن معرّفات تتبّع، يمكنك الانتقال من تتبّع إلى السجلات المرتبطة به. لعرض السجلات، انقر على معرّف التتبّع ثم اختر
من التتبّعات إلى السجلات
View Logs. يؤدي ذلك إلى تنفيذ الاستعلام التالي، بافتراض استخدام أعمدة OTel الافتراضية.
SELECT Timestamp AS "timestamp",
Body AS "body", SeverityText AS "level",
TraceId AS "traceID" FROM "default"."otel_logs"
WHERE ( traceID = '<trace_id>' )
ORDER BY timestamp ASC LIMIT 1000
يمكنك إنشاء لوحات المعلومات في Grafana باستخدام مصدر بيانات ClickHouse. نوصي بالرجوع إلى توثيق مصدر البيانات لكلٍ من Grafana وClickHouse لمزيد من التفاصيل، وخاصة مفهوم وحدات الماكرو والمتغيرات. توفّر الإضافة عدة لوحات معلومات جاهزة، بما في ذلك لوحة معلومات نموذجية بعنوان “Simple ClickHouse OTel dashboarding” لبيانات التسجيل والتتبّع المتوافقة مع مواصفة OTel. ويتطلب ذلك من المستخدمين الالتزام بأسماء الأعمدة الافتراضية الخاصة بـ OTel، ويمكن تثبيت هذه اللوحة من إعدادات مصدر البيانات. نقدّم أدناه بعض النصائح البسيطة لإنشاء التصورات.
لوحات المعلومات
إلى جانب الإحصاءات، تُعد المخططات الخطية أكثر أشكال التصور شيوعًا في حالات استخدام observability. وستعرض إضافة ClickHouse تلقائيًا مخططًا خطيًا إذا أعاد استعلامٌ عمودًا من نوع
السلاسل الزمنية
datetime باسم
time وعمودًا رقميًا. على سبيل المثال:
SELECT
$__timeInterval(Timestamp) as time,
quantile(0.99)(Duration)/1000000 AS p99
FROM otel_traces
WHERE
$__timeFilter(Timestamp)
AND ( Timestamp >= $__fromTime AND Timestamp <= $__toTime )
GROUP BY time
ORDER BY time ASC
LIMIT 100000
سيتم عرض المخططات متعددة الخطوط تلقائيًا للاستعلام، بشرط استيفاء الشروط التالية:
المخططات متعددة الخطوط
- الحقل 1: حقل datetime باسم مستعار هو time
- الحقل 2: القيمة المطلوب التجميع حسبها. يجب أن تكون من النوع String.
- الحقل 3+: قيم المقاييس
SELECT
$__timeInterval(Timestamp) as time,
ServiceName,
quantile(0.99)(Duration)/1000000 AS p99
FROM otel_traces
WHERE $__timeFilter(Timestamp)
AND ( Timestamp >= $__fromTime AND Timestamp <= $__toTime )
GROUP BY ServiceName, time
ORDER BY time ASC
LIMIT 100000
استعرضنا في أقسام سابقة كيفية إثراء بيانات observability بإحداثيات جغرافية باستخدام قواميس IP. وبافتراض أن لديك العمودين
تصور البيانات الجغرافية
latitude و
longitude، يمكن تصور بيانات observability باستخدام الدالة
geohashEncode. وينتج عن ذلك قيم geohash متوافقة مع مخطط Grafana Geo Map. ويظهر أدناه استعلام مثال وتصور له:
WITH coords AS
(
SELECT
Latitude,
Longitude,
geohashEncode(Longitude, Latitude, 4) AS hash
FROM otel_logs_v2
WHERE (Longitude != 0) AND (Latitude != 0)
)
SELECT
hash,
count() AS heat,
round(log10(heat), 2) AS adj_heat
FROM coords
GROUP BY hash