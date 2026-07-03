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التغييرات ذات الصلة بخدمات ClickHouse Cloud استنادًا إلى إصدار v24.8.

تغيير غير متوافق مع الإصدارات السابقة

  • تغيير التسلسل الثنائي لنوع البيانات Variant: إضافة الوضع compact لتجنّب كتابة discriminator نفسه عدة مرات في granules التي تحتوي على variant واحد أو على قيم NULL فقط. وإضافة إعداد MergeTree ‏use_compact_variant_discriminators_serialization، وهو مفعّل افتراضيًا. لاحظ أن نوع Variant لا يزال experimental، لذا لا يُفترض أن يؤثر هذا التغيير غير المتوافق مع الإصدارات السابقة في serialization عليك، إلا إذا كنت قد عملت مع فريق الدعم لتفعيل هذه الميزة في وقت مبكر. #62774 (Kruglov Pavel).
  • منع استخدام CREATE MATERIALIZED VIEW ... ENGINE Replicated*MergeTree POPULATE AS SELECT ... مع Replicated databases. لا ينطبق طلب السحب هذا إلا على المستخدمين الذين ما زالوا يستخدمون ReplicatedMergeTree. #63963 (vdimir).
  • تمت إعادة تسمية MetricKeeperOutstandingRequets إلى KeeperOutstandingRequests. يُصلح هذا خطأً مطبعيًا تم الإبلاغ عنه في #66179. #66206 (Robert Schulze).
  • أصبح clickhouse-client و clickhouse-local الآن يعملان افتراضيًا في وضع الاستعلامات المتعددة بدلًا من وضع الاستعلام الواحد. على سبيل المثال، أصبح clickhouse-client -q "SELECT 1; SELECT 2" يعمل الآن، بينما كان على المستخدمين سابقًا إضافة --multiquery (أو -n). وقد أصبح الخيار --multiquery/-n قديمًا. وتُعامل استعلامات INSERT في العبارات متعددة الاستعلامات معاملة خاصة بناءً على FORMAT clause الخاصة بها: إذا كان FORMAT هو VALUES (وهي الحالة الأكثر شيوعًا)، فإن نهاية عبارة INSERT تُمثَّل بفاصلة منقوطة ختامية ; في نهاية query. أما في جميع FORMATs الأخرى (مثل CSV أو JSONEachRow)، فإن نهاية عبارة INSERT تُمثَّل بسطرين جديدين \n\n في نهاية query. #63898 (wxybear).
  • في الإصدارات السابقة، كان من الممكن استخدام صياغة بديلة لأنواع البيانات LowCardinality عبر إلحاق WithDictionary باسم نوع البيانات. كان هذا تنفيذًا أوليًا عمليًا، ولم يُوثَّق أو يُطرح للعامة مطلقًا. وهو الآن deprecated. إذا كنت قد استخدمت هذه الصياغة، فعليك تنفيذ ALTER على جداولك وإعادة تسمية أنواع البيانات إلى LowCardinality. #66842(Alexey Milovidov).
  • إصلاح أخطاء منطقية في storage Buffer عند استخدامه مع distributed destination table. وهذا تغيير غير متوافق مع الإصدارات السابقة: فقد تتوقف queries التي تستخدم Buffer مع distributed destination table عن العمل إذا ظهر table أكثر من مرة في query (على سبيل المثال، في self-join). #67015 (vdimir).
  • في الإصدارات السابقة، كان استدعاء الدوال الخاصة بالتوزيعات العشوائية المعتمدة على gamma function (مثل Chi-Squared وStudent وFisher) باستخدام arguments سالبة قريبة من الصفر يؤدي إلى حساب طويل أو إلى حلقة لا نهائية. في الإصدار الجديد، سيؤدي استدعاء هذه الدوال باستخدام arguments تساوي صفرًا أو سالبة إلى ظهور Exception. يُغلق هذا #67297. #67326 (Alexey Milovidov).
  • في الإصدارات السابقة، كان arrayWithConstant قد يكون بطيئًا إذا طُلب منه إنشاء arrays كبيرة جدًا. في الإصدار الجديد، جرى تقييده إلى 1 غيغابايت لكل array. يُغلق هذا #32754. #67741 (Alexey Milovidov).
  • إصلاح تنسيق المُعدِّل REPLACE (ومنع حذف الأقواس). #67774 (Azat Khuzhin).

ميزة جديدة

  • توسيع الدالة tuple لتكوين tuples مُسمّاة في الاستعلام. وإضافة الدالة tupleNames لاستخراج الأسماء من الـ tuples. #54881 (Amos Bird).
  • دعم ASOF JOIN لخوارزمية full_sorting_join، مع إغلاق #54493. #55051 (vdimir).
  • أُضيفت دالة جدول جديدة، fuzzQuery. تتيح هذه الدالة تعديل سلسلة استعلام معيّنة بإدخال تغييرات عشوائية عليها. مثال: SELECT query FROM fuzzQuery('SELECT 1');. #62103 (pufit).
  • إضافة دالة نافذة جديدة percent_rank. #62747 (lgbo).
  • دعم مصادقة JWT في clickhouse-client. #62829 (Konstantin Bogdanov).
  • إضافة دوال SQL changeYear وchangeMonth وchangeDay وchangeHour وchangeMinute وchangeSecond. على سبيل المثال، يعيد SELECT changeMonth(toDate('2024-06-14'), 7) التاريخ 2024-07-14. #63186 (cucumber95).
  • إضافة system.error_log الذي يحتوي على سجل قيم الأخطاء من الجدول system.errors، ويُفرَّغ دوريًا إلى القرص. #65381 (Pablo Marcos).
  • إضافة دالة التجميع groupConcat. وهي تعادل تقريبًا arrayStringConcat( groupArray(column), ',')، ويمكنها تلقّي معاملين: محدِّد سلاسل وعدد العناصر المطلوب معالجتها. #65451 (Yarik Briukhovetskyi).
  • إضافة AzureQueue Storage. #65458 (Kseniia Sumarokova).
  • إضافة إعداد جديد لتعطيل/تمكين كتابة فهرس الصفحات في ملفات Parquet. #65475 (lgbo).
  • إلحاق حرف البدل * تلقائيًا بنهاية مسار الدليل مع دالة الجدول file. #66019 (Zhidong (David) Guo).
  • إضافة الخيار --memory-usage إلى العميل في الوضع غير التفاعلي. #66393 (vdimir).
  • إضافة العمود الافتراضي _etag إلى محرك الجدول S3. وإصلاح #65312. #65386 (skyoct)
  • يقدّم طلب السحب هذا التقسيم بنمط Hive لمحركات مختلفة (File وURL وS3 وAzureBlobStorage وHDFS). وينظّم التقسيم بنمط Hive البيانات في أدلة فرعية مقسّمة، مما يجعل الاستعلام عن مجموعات البيانات الكبيرة وإدارتها أكثر كفاءة. حاليًا، لا ينشئ إلا أعمدة افتراضية تحمل الاسم والبيانات المناسبين. وسيضيف طلب سحب لاحق تصفية البيانات المناسبة (لتسريع الأداء). #65997 (Yarik Briukhovetskyi).
  • إضافة الدالة printf للتوافق مع Spark. #66257 (李扬).
  • أُضيف دعم قراءة هندسة MULTILINESTRING بتنسيق WKT باستخدام الدالة readWKTLineString. #67647 (Jacob Reckhard).
  • أُضيفت آلية وسم (مساحة اسمية) لذاكرة التخزين المؤقت للاستعلامات. وتُعامل الاستعلامات نفسها ذات الوسوم المختلفة على أنها استعلامات مختلفة في ذاكرة التخزين المؤقت للاستعلامات. مثال: SELECT 1 SETTINGS use_query_cache = 1, query_cache_tag = 'abc' وSELECT 1 SETTINGS use_query_cache = 1, query_cache_tag = 'def' ينشئان الآن مُدخلات مختلفة في ذاكرة التخزين المؤقت للاستعلامات. #68235(sakulali).
آخر تعديل في ٣ يوليو ٢٠٢٦