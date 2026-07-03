تغيير غير متوافق مع الإصدارات السابقة
-
تغيير التسلسل الثنائي لنوع البيانات
Variant: إضافة الوضع
compactلتجنّب كتابة
discriminatorنفسه عدة مرات في
granulesالتي تحتوي على
variantواحد أو على قيم
NULLفقط. وإضافة إعداد MergeTree
use_compact_variant_discriminators_serialization، وهو مفعّل افتراضيًا. لاحظ أن نوع
Variantلا يزال
experimental، لذا لا يُفترض أن يؤثر هذا التغيير غير المتوافق مع الإصدارات السابقة في
serializationعليك، إلا إذا كنت قد عملت مع فريق الدعم لتفعيل هذه الميزة في وقت مبكر. #62774 (Kruglov Pavel).
-
منع استخدام
CREATE MATERIALIZED VIEW ... ENGINE Replicated*MergeTree POPULATE AS SELECT ...مع
Replicated databases. لا ينطبق طلب السحب هذا إلا على المستخدمين الذين ما زالوا يستخدمون
ReplicatedMergeTree. #63963 (vdimir).
-
تمت إعادة تسمية
Metric
KeeperOutstandingRequetsإلى
KeeperOutstandingRequests. يُصلح هذا خطأً مطبعيًا تم الإبلاغ عنه في #66179. #66206 (Robert Schulze).
-
أصبح
clickhouse-clientو
clickhouse-localالآن يعملان افتراضيًا في وضع الاستعلامات المتعددة بدلًا من وضع الاستعلام الواحد. على سبيل المثال، أصبح
clickhouse-client -q "SELECT 1; SELECT 2"يعمل الآن، بينما كان على المستخدمين سابقًا إضافة
--multiquery(أو
-n). وقد أصبح الخيار
--multiquery/-nقديمًا. وتُعامل استعلامات
INSERTفي العبارات متعددة الاستعلامات معاملة خاصة بناءً على
FORMAT clauseالخاصة بها: إذا كان
FORMATهو
VALUES(وهي الحالة الأكثر شيوعًا)، فإن نهاية عبارة
INSERTتُمثَّل بفاصلة منقوطة ختامية
;في نهاية
query. أما في جميع
FORMATsالأخرى (مثل
CSVأو
JSONEachRow)، فإن نهاية عبارة
INSERTتُمثَّل بسطرين جديدين
\n\nفي نهاية
query. #63898 (wxybear).
-
في الإصدارات السابقة، كان من الممكن استخدام صياغة بديلة لأنواع البيانات
LowCardinalityعبر إلحاق
WithDictionaryباسم نوع البيانات. كان هذا تنفيذًا أوليًا عمليًا، ولم يُوثَّق أو يُطرح للعامة مطلقًا. وهو الآن
deprecated. إذا كنت قد استخدمت هذه الصياغة، فعليك تنفيذ
ALTERعلى جداولك وإعادة تسمية أنواع البيانات إلى
LowCardinality. #66842(Alexey Milovidov).
-
إصلاح أخطاء منطقية في
storage Bufferعند استخدامه مع
distributed destination table. وهذا تغيير غير متوافق مع الإصدارات السابقة: فقد تتوقف
queriesالتي تستخدم
Bufferمع
distributed destination tableعن العمل إذا ظهر
tableأكثر من مرة في
query(على سبيل المثال، في
self-join). #67015 (vdimir).
-
في الإصدارات السابقة، كان استدعاء الدوال الخاصة بالتوزيعات العشوائية المعتمدة على
gamma function(مثل
Chi-Squaredو
Studentو
Fisher) باستخدام
argumentsسالبة قريبة من الصفر يؤدي إلى حساب طويل أو إلى حلقة لا نهائية. في الإصدار الجديد، سيؤدي استدعاء هذه الدوال باستخدام
argumentsتساوي صفرًا أو سالبة إلى ظهور
Exception. يُغلق هذا #67297. #67326 (Alexey Milovidov).
-
في الإصدارات السابقة، كان
arrayWithConstantقد يكون بطيئًا إذا طُلب منه إنشاء
arraysكبيرة جدًا. في الإصدار الجديد، جرى تقييده إلى 1 غيغابايت لكل
array. يُغلق هذا #32754. #67741 (Alexey Milovidov).
-
إصلاح تنسيق المُعدِّل
REPLACE(ومنع حذف الأقواس). #67774 (Azat Khuzhin).
ميزة جديدة
-
توسيع الدالة
tupleلتكوين tuples مُسمّاة في الاستعلام. وإضافة الدالة
tupleNamesلاستخراج الأسماء من الـ tuples. #54881 (Amos Bird).
-
دعم
ASOF JOINلخوارزمية
full_sorting_join، مع إغلاق #54493. #55051 (vdimir).
-
أُضيفت دالة جدول جديدة،
fuzzQuery. تتيح هذه الدالة تعديل سلسلة استعلام معيّنة بإدخال تغييرات عشوائية عليها. مثال:
SELECT query FROM fuzzQuery('SELECT 1');. #62103 (pufit).
-
إضافة دالة نافذة جديدة
percent_rank. #62747 (lgbo).
-
دعم مصادقة JWT في
clickhouse-client. #62829 (Konstantin Bogdanov).
-
إضافة دوال SQL
changeYearو
changeMonthو
changeDayو
changeHourو
changeMinuteو
changeSecond. على سبيل المثال، يعيد
SELECT changeMonth(toDate('2024-06-14'), 7)التاريخ 2024-07-14. #63186 (cucumber95).
-
إضافة
system.error_logالذي يحتوي على سجل قيم الأخطاء من الجدول
system.errors، ويُفرَّغ دوريًا إلى القرص. #65381 (Pablo Marcos).
-
إضافة دالة التجميع
groupConcat. وهي تعادل تقريبًا
arrayStringConcat( groupArray(column), ',')، ويمكنها تلقّي معاملين: محدِّد سلاسل وعدد العناصر المطلوب معالجتها. #65451 (Yarik Briukhovetskyi).
- إضافة AzureQueue Storage. #65458 (Kseniia Sumarokova).
- إضافة إعداد جديد لتعطيل/تمكين كتابة فهرس الصفحات في ملفات Parquet. #65475 (lgbo).
-
إلحاق حرف البدل
*تلقائيًا بنهاية مسار الدليل مع دالة الجدول
file. #66019 (Zhidong (David) Guo).
-
إضافة الخيار
--memory-usageإلى العميل في الوضع غير التفاعلي. #66393 (vdimir).
-
إضافة العمود الافتراضي
_etagإلى محرك الجدول S3. وإصلاح #65312. #65386 (skyoct)
-
يقدّم طلب السحب هذا التقسيم بنمط Hive لمحركات مختلفة (
Fileو
URLو
S3و
AzureBlobStorageو
HDFS). وينظّم التقسيم بنمط Hive البيانات في أدلة فرعية مقسّمة، مما يجعل الاستعلام عن مجموعات البيانات الكبيرة وإدارتها أكثر كفاءة. حاليًا، لا ينشئ إلا أعمدة افتراضية تحمل الاسم والبيانات المناسبين. وسيضيف طلب سحب لاحق تصفية البيانات المناسبة (لتسريع الأداء). #65997 (Yarik Briukhovetskyi).
-
إضافة الدالة
printfللتوافق مع Spark. #66257 (李扬).
-
أُضيف دعم قراءة هندسة
MULTILINESTRINGبتنسيق WKT باستخدام الدالة
readWKTLineString. #67647 (Jacob Reckhard).
-
أُضيفت آلية وسم (مساحة اسمية) لذاكرة التخزين المؤقت للاستعلامات. وتُعامل الاستعلامات نفسها ذات الوسوم المختلفة على أنها استعلامات مختلفة في ذاكرة التخزين المؤقت للاستعلامات. مثال:
SELECT 1 SETTINGS use_query_cache = 1, query_cache_tag = 'abc'و
SELECT 1 SETTINGS use_query_cache = 1, query_cache_tag = 'def'ينشئان الآن مُدخلات مختلفة في ذاكرة التخزين المؤقت للاستعلامات. #68235(sakulali).