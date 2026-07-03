سجل تغييرات Fast release للإصدار v24.8

سجل التغييرات للإصدار v24.8 لـ Cloud

التغييرات ذات الصلة بخدمات ClickHouse Cloud استنادًا إلى إصدار v24.8.

​ تغيير غير متوافق مع الإصدارات السابقة

Variant : إضافة الوضع compact لتجنّب كتابة discriminator نفسه عدة مرات في granules التي تحتوي على variant واحد أو على قيم NULL فقط. وإضافة إعداد MergeTree ‏ use_compact_variant_discriminators_serialization ، وهو مفعّل افتراضيًا. لاحظ أن نوع Variant لا يزال experimental ، لذا لا يُفترض أن يؤثر هذا التغيير غير المتوافق مع الإصدارات السابقة في serialization عليك، إلا إذا كنت قد عملت مع فريق الدعم لتفعيل هذه الميزة في وقت مبكر. تغيير التسلسل الثنائي لنوع البيانات: إضافة الوضعلتجنّب كتابةنفسه عدة مرات فيالتي تحتوي علىواحد أو على قيمفقط. وإضافة إعداد MergeTree ‏، وهو مفعّل افتراضيًا. لاحظ أن نوعلا يزال، لذا لا يُفترض أن يؤثر هذا التغيير غير المتوافق مع الإصدارات السابقة فيعليك، إلا إذا كنت قد عملت مع فريق الدعم لتفعيل هذه الميزة في وقت مبكر. #62774 (Kruglov Pavel).

CREATE MATERIALIZED VIEW ... ENGINE Replicated*MergeTree POPULATE AS SELECT ... مع Replicated databases . لا ينطبق طلب السحب هذا إلا على المستخدمين الذين ما زالوا يستخدمون ReplicatedMergeTree . منع استخداممع. لا ينطبق طلب السحب هذا إلا على المستخدمين الذين ما زالوا يستخدمون #63963 (vdimir).

Metric ‏ KeeperOutstandingRequets إلى KeeperOutstandingRequests . يُصلح هذا خطأً مطبعيًا تم الإبلاغ عنه في تمت إعادة تسميةإلى. يُصلح هذا خطأً مطبعيًا تم الإبلاغ عنه في #66179 #66206 (Robert Schulze).

clickhouse-client و clickhouse-local الآن يعملان افتراضيًا في وضع الاستعلامات المتعددة بدلًا من وضع الاستعلام الواحد. على سبيل المثال، أصبح clickhouse-client -q "SELECT 1; SELECT 2" يعمل الآن، بينما كان على المستخدمين سابقًا إضافة --multiquery (أو -n ). وقد أصبح الخيار --multiquery/-n قديمًا. وتُعامل استعلامات INSERT في العبارات متعددة الاستعلامات معاملة خاصة بناءً على FORMAT clause الخاصة بها: إذا كان FORMAT هو VALUES (وهي الحالة الأكثر شيوعًا)، فإن نهاية عبارة INSERT تُمثَّل بفاصلة منقوطة ختامية ; في نهاية query . أما في جميع FORMATs الأخرى (مثل CSV أو JSONEachRow )، فإن نهاية عبارة INSERT تُمثَّل بسطرين جديدين



في نهاية query . أصبحالآن يعملان افتراضيًا في وضع الاستعلامات المتعددة بدلًا من وضع الاستعلام الواحد. على سبيل المثال، أصبحيعمل الآن، بينما كان على المستخدمين سابقًا إضافة(أو). وقد أصبح الخيارقديمًا. وتُعامل استعلاماتفي العبارات متعددة الاستعلامات معاملة خاصة بناءً علىالخاصة بها: إذا كانهو(وهي الحالة الأكثر شيوعًا)، فإن نهاية عبارةتُمثَّل بفاصلة منقوطة ختاميةفي نهاية. أما في جميعالأخرى (مثلأو)، فإن نهاية عبارةتُمثَّل بسطرين جديدينفي نهاية #63898 (wxybear).

LowCardinality عبر إلحاق WithDictionary باسم نوع البيانات. كان هذا تنفيذًا أوليًا عمليًا، ولم يُوثَّق أو يُطرح للعامة مطلقًا. وهو الآن deprecated . إذا كنت قد استخدمت هذه الصياغة، فعليك تنفيذ ALTER على جداولك وإعادة تسمية أنواع البيانات إلى LowCardinality . في الإصدارات السابقة، كان من الممكن استخدام صياغة بديلة لأنواع البياناتعبر إلحاقباسم نوع البيانات. كان هذا تنفيذًا أوليًا عمليًا، ولم يُوثَّق أو يُطرح للعامة مطلقًا. وهو الآن. إذا كنت قد استخدمت هذه الصياغة، فعليك تنفيذعلى جداولك وإعادة تسمية أنواع البيانات إلى #66842 (Alexey Milovidov).

storage Buffer عند استخدامه مع distributed destination table . وهذا تغيير غير متوافق مع الإصدارات السابقة: فقد تتوقف queries التي تستخدم Buffer مع distributed destination table عن العمل إذا ظهر table أكثر من مرة في query (على سبيل المثال، في self-join ). إصلاح أخطاء منطقية فيعند استخدامه مع. وهذا تغيير غير متوافق مع الإصدارات السابقة: فقد تتوقفالتي تستخدممععن العمل إذا ظهرأكثر من مرة في(على سبيل المثال، في). #67015 (vdimir).

gamma function (مثل Chi-Squared و Student و Fisher ) باستخدام arguments سالبة قريبة من الصفر يؤدي إلى حساب طويل أو إلى حلقة لا نهائية. في الإصدار الجديد، سيؤدي استدعاء هذه الدوال باستخدام arguments تساوي صفرًا أو سالبة إلى ظهور Exception . يُغلق هذا في الإصدارات السابقة، كان استدعاء الدوال الخاصة بالتوزيعات العشوائية المعتمدة على(مثل) باستخدامسالبة قريبة من الصفر يؤدي إلى حساب طويل أو إلى حلقة لا نهائية. في الإصدار الجديد، سيؤدي استدعاء هذه الدوال باستخدامتساوي صفرًا أو سالبة إلى ظهور. يُغلق هذا #67297 #67326 (Alexey Milovidov).

arrayWithConstant قد يكون بطيئًا إذا طُلب منه إنشاء arrays كبيرة جدًا. في الإصدار الجديد، جرى تقييده إلى 1 غيغابايت لكل array . يُغلق هذا في الإصدارات السابقة، كانقد يكون بطيئًا إذا طُلب منه إنشاءكبيرة جدًا. في الإصدار الجديد، جرى تقييده إلى 1 غيغابايت لكل. يُغلق هذا #32754 #67741 (Alexey Milovidov).

REPLACE (ومنع حذف الأقواس). إصلاح تنسيق المُعدِّل(ومنع حذف الأقواس). #67774 (Azat Khuzhin).

​ ميزة جديدة