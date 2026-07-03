سجل تغييرات Fast release لـ v24.6

سجل تغييرات v24.6 لـ Cloud

التغييرات ذات الصلة بخدمات ClickHouse Cloud استنادًا إلى الإصدار v24.6.

​ تغيير غير متوافق مع الإصدارات السابقة

أُعيدت هيكلة المعالجة المتوازية في وضع Ordered لمحرك التخزين S3Queue . هذا التغيير في طلب السحب غير متوافق مع الإصدارات السابقة لوضع Ordered إذا كنت تستخدم الإعدادين s3queue_processing_threads_num أو s3queue_total_shards_num . حُذف الإعداد s3queue_total_shards_num ، وكان يُسمح سابقًا باستخدامه فقط مع s3queue_allow_experimental_sharded_mode ، وهو الآن مهمل. أُضيف إعداد جديد هو s3queue_buckets . #64349 (Kseniia Sumarokova).

لمحرك التخزين . هذا التغيير في طلب السحب غير متوافق مع الإصدارات السابقة لوضع إذا كنت تستخدم الإعدادين أو . حُذف الإعداد ، وكان يُسمح سابقًا باستخدامه فقط مع ، وهو الآن مهمل. أُضيف إعداد جديد هو . #64349 (Kseniia Sumarokova). أُضيفت الدوال الجديدة snowflakeIDToDateTime و snowflakeIDToDateTime64 و dateTimeToSnowflakeID و dateTime64ToSnowflakeID . وعلى خلاف الدوال الحالية snowflakeToDateTime و snowflakeToDateTime64 و dateTimeToSnowflake و dateTime64ToSnowflake ، تتوافق الدوال الجديدة مع الدالة generateSnowflakeID ، أي إنها تقبل معرّفات Snowflake التي تُنشئها generateSnowflakeID وتنتج معرّفات Snowflake من النوع نفسه الذي تنتجه generateSnowflakeID (أي UInt64 ). بالإضافة إلى ذلك، تستخدم الدوال الجديدة افتراضيًا حقبة UNIX (المعروفة أيضًا باسم 1970-01-01)، تمامًا مثل generateSnowflakeID . وعند الحاجة، يمكن تمرير حقبة مختلفة، مثل حقبة Twitter/X بتاريخ 2010-11-04، المعروفة أيضًا بأنها 1288834974657 مللي ثانية منذ حقبة UNIX. دوال التحويل القديمة مهملة وستُزال بعد فترة انتقالية. وإذا أردت استخدامها رغم ذلك، ففعّل الإعداد allow_deprecated_snowflake_conversion_functions . #64948 (Robert Schulze).

​ ميزة جديدة

​ تحسين الأداء

​ إصلاح خلل (سلوك خاطئ يمكن للمستخدم ملاحظته في إصدار مستقر رسمي)