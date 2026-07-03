|الصفحة
|الوصف
|سجل التغييرات للإصدار v26.4 لـ Cloud
|سجل التغييرات للإصدار v26.4
|سجل التغييرات للإصدار v26.2 لـ Cloud
|سجل التغييرات للإصدار v26.2
|سجل التغييرات للإصدار v25.12 لـ Cloud
|سجل التغييرات للإصدار v25.12
|سجل التغييرات للإصدار v25.10 لـ Cloud
|سجل التغييرات للإصدار v25.10
|سجل التغييرات للإصدار v25.8 لـ Cloud
|سجل التغييرات للإصدار السريع v25.8
|سجل التغييرات للإصدار v25.6 لـ Cloud
|سجل التغييرات للإصدار السريع v25.6
|سجل التغييرات للإصدار v25.4 لـ Cloud
|سجل التغييرات للإصدار السريع v25.4
|سجل التغييرات للإصدار v24.12 لـ Cloud
|سجل التغييرات للإصدار السريع v24.12
|سجل التغييرات للإصدار v24.10 لـ Cloud
|سجل التغييرات للإصدار السريع v24.10
|سجل التغييرات للإصدار v24.8 لـ Cloud
|سجل التغييرات للإصدار السريع v24.8
|سجل التغييرات للإصدار v24.6 لـ Cloud
|سجل التغييرات للإصدار السريع v24.6
|سجل التغييرات للإصدار v24.5 لـ Cloud
|سجل التغييرات للإصدار السريع v24.5
|سجل التغييرات للإصدار v24.2 لـ Cloud
|سجل التغييرات للإصدار السريع v24.2
سجل تغييرات إصدارات قاعدة بيانات Cloud
الصفحة الرئيسية لسجل تغييرات إصدارات قاعدة بيانات Cloud
آخر تعديل في ٣ يوليو ٢٠٢٦
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