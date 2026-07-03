الصيغة
راجع “ملخص الأوامر” لمزيد من التفاصيل عن كل أمر.
-- core commands
BACKUP | RESTORE
--- what to backup/restore (or exclude)
TABLE [db.]table_name [AS [db.]table_name_in_backup] |
DICTIONARY [db.]dictionary_name [AS [db.]name_in_backup] |
DATABASE database_name [AS database_name_in_backup] |
TEMPORARY TABLE table_name [AS table_name_in_backup] |
VIEW view_name [AS view_name_in_backup] |
[EXCEPT TABLES ...] |
ALL [EXCEPT {TABLES|DATABASES}...] } [,...]
---
[ON CLUSTER 'cluster_name']
--- where to backup or restore to or from
TO|FROM
File('<path>/<filename>') |
Disk('<disk_name>', '<path>/') |
S3('<S3 endpoint>/<path>', '<Access key ID>', '<Secret access key>', '<extra_credentials>') |
AzureBlobStorage('<connection string>/<url>', '<container>', '<path>', '<account name>', '<account key>')
--- additional settings
[SETTINGS ...]
[ASYNC]
تهيئة وجهات النسخ الاحتياطي للقرص
في الأمثلة أدناه، ستظهر وجهة النسخ الاحتياطي بالشكل
إعداد وجهة النسخ الاحتياطي للقرص المحلي
Disk('backups', '1.zip').
ولاستخدام محرك النسخ الاحتياطي
Disk، يجب أولاً إضافة ملف يحدد
وجهة النسخ الاحتياطي في المسار أدناه:
على سبيل المثال، يحدّد الإعداد أدناه قرصًا باسم
/etc/clickhouse-server/config.d/backup_disk.xml
backups، ثم يضيف هذا القرص إلى
قائمة allowed_disk الخاصة بـ backups:
<clickhouse>
<storage_configuration>
<disks>
<backups>
<type>local</type>
<path>/backups/</path>
</backups>
</disks>
</storage_configuration>
<backups>
<allowed_disk>backups</allowed_disk>
<allowed_path>/backups/</allowed_path>
</backups>
</clickhouse>
يمكن أيضًا إجراء
تهيئة وجهة نسخ احتياطي لقرص S3
BACKUP/
RESTORE إلى S3 عبر تهيئة قرص S3 ضمن
إعدادات التخزين في ClickHouse. هيّئ القرص كما يلي، وذلك بإضافة ملف إلى
/etc/clickhouse-server/config.d كما فُعل أعلاه للقرص المحلي.
يُجرى
<clickhouse>
<storage_configuration>
<disks>
<s3_plain>
<type>s3_plain</type>
<endpoint></endpoint>
<access_key_id></access_key_id>
<secret_access_key></secret_access_key>
</s3_plain>
</disks>
<policies>
<s3>
<volumes>
<main>
<disk>s3_plain</disk>
</main>
</volumes>
</s3>
</policies>
</storage_configuration>
<backups>
<allowed_disk>s3_plain</allowed_disk>
</backups>
</clickhouse>
BACKUP/
RESTORE لقرص S3 بالطريقة نفسها كما هو الحال مع القرص المحلي:
BACKUP TABLE data TO Disk('s3_plain', 'cloud_backup');
RESTORE TABLE data AS data_restored FROM Disk('s3_plain', 'cloud_backup');
- يجب عدم استخدام هذا القرص مع
MergeTreeنفسه، وإنما فقط مع
BACKUP/
RESTORE
- إذا كانت جداولك تعتمد على تخزين S3 وكانت أنواع الأقراص مختلفة،
فلن تُستخدَم استدعاءات
CopyObjectلنسخ الأجزاء إلى حاوية الوجهة، بل سيجري تنزيلها ثم إعادة رفعها، وهذا غير فعّال جدًا. في هذه الحالة، يُفضَّل استخدام الصيغة
BACKUP ... TO S3(<endpoint>)لهذا الغرض.
أمثلة على استخدام النسخ الاحتياطي والاستعادة على القرص المحلي
نفّذ الأوامر التالية لإنشاء قاعدة بيانات الاختبار والجدول اللذين سنُجري عليهما نسخة احتياطية واستعادة في هذا المثال:
أخذ نسخة احتياطية من جدول واستعادته
لأخذ نسخة احتياطية من الجدول، يمكنك تشغيل:
أوامر الإعداد
أوامر الإعداد
أنشئ قاعدة البيانات والجدول:
أدرِج ألف صف من البيانات العشوائية:
CREATE DATABASE test_db;
CREATE TABLE test_db.test_table (
id UUID,
name String,
email String,
age UInt8,
salary UInt32,
created_at DateTime,
is_active UInt8,
department String,
score Float32,
country String
) ENGINE = MergeTree()
ORDER BY id;
بعد ذلك، ستحتاج إلى إنشاء ملف يحدّد وجهة النسخة الاحتياطية في المسار التالي:
INSERT INTO test_table (id, name, email, age, salary, created_at, is_active, department, score, country)
SELECT
generateUUIDv4() as id,
concat('User_', toString(rand() % 10000)) as name,
concat('user', toString(rand() % 10000), '@example.com') as email,
18 + (rand() % 65) as age,
30000 + (rand() % 100000) as salary,
now() - toIntervalSecond(rand() % 31536000) as created_at,
rand() % 2 as is_active,
arrayElement(['Engineering', 'Marketing', 'Sales', 'HR', 'Finance', 'Operations'], (rand() % 6) + 1) as department,
rand() / 4294967295.0 * 100 as score,
arrayElement(['USA', 'UK', 'Germany', 'France', 'Canada', 'Australia', 'Japan', 'Brazil'], (rand() % 8) + 1) as country
FROM numbers(1000);
/etc/clickhouse-server/config.d/backup_disk.xml
<clickhouse>
<storage_configuration>
<disks>
<backups>
<type>local</type>
<path>/backups/</path> -- على MacOS اختر: /Users/backups/
</backups>
</disks>
</storage_configuration>
<backups>
<allowed_disk>backups</allowed_disk>
<allowed_path>/backups/</allowed_path> -- على MacOS اختر: /Users/backups/
</backups>
</clickhouse>
إذا كان clickhouse-server قيد التشغيل، فستحتاج إلى إعادة تشغيله حتى تسري التغييرات.
Query
BACKUP TABLE test_db.test_table TO Disk('backups', '1.zip')
يمكن استعادة الجدول من النسخة الاحتياطية بالأمر التالي إذا كان الجدول فارغًا:
Response
┌─id───────────────────────────────────┬─status─────────┐
1. │ 065a8baf-9db7-4393-9c3f-ba04d1e76bcd │ BACKUP_CREATED │
└──────────────────────────────────────┴────────────────┘
Query
RESTORE TABLE test_db.test_table FROM Disk('backups', '1.zip')
Response
┌─id───────────────────────────────────┬─status───┐
1. │ f29c753f-a7f2-4118-898e-0e4600cd2797 │ RESTORED │
└──────────────────────────────────────┴──────────┘
لاستعادة الجدول مع وجود بيانات فيه مسبقًا، شغّل:
سيفشل
RESTORE أعلاه إذا كان الجدول
test.table يحتوي على بيانات.
يتيح الإعداد
allow_non_empty_tables=true لـ
RESTORE TABLE إدراج البيانات
في الجداول غير الفارغة. سيؤدي ذلك إلى مزج البيانات الموجودة مسبقًا في الجدول مع البيانات المستخرجة من النسخة الاحتياطية.
لذلك قد يتسبب هذا الإعداد في تكرار البيانات داخل الجدول، ويجب استخدامه بحذر.
يمكن استعادة الجداول أو إنشاء نسخ احتياطية منها بأسماء جديدة:
RESTORE TABLE test_db.test_table FROM Disk('backups', '1.zip')
SETTINGS allow_non_empty_tables=true
يحتوي أرشيف هذه النسخة الاحتياطية على البنية التالية:
RESTORE TABLE test_db.test_table AS test_db.test_table_renamed FROM Disk('backups', '1.zip')
يمكن استخدام تنسيقات أخرى غير zip. راجع “النسخ الاحتياطية كأرشيفات tar” أدناه لمزيد من التفاصيل.
├── .backup
└── metadata
└── test_db
└── test_table.sql
النسخة الاحتياطية الأساسية في ClickHouse هي النسخة الاحتياطية الكاملة الأولية التي تُنشأ انطلاقًا منها النسخ الاحتياطية التزايدية اللاحقة. ولا تخزّن النسخ الاحتياطية التزايدية سوى التغييرات التي أُجريت منذ إنشاء النسخة الاحتياطية الأساسية، لذلك يجب إبقاء النسخة الاحتياطية الأساسية متاحة لكي تتمكن من الاستعادة من أي نسخة احتياطية تزايدية. ويمكن تعيين وجهة النسخة الاحتياطية الأساسية باستخدام الإعداد
النسخ الاحتياطية التزايدية إلى القرص
base_backup.
لإنشاء نسخة احتياطية تزايدية لجدول، أنشئ أولاً نسخة احتياطية أساسية:
تعتمد النسخ الاحتياطية التزايدية على النسخة الاحتياطية الأساسية. ويجب إبقاء النسخة الاحتياطية الأساسية متاحة حتى تتمكن من الاستعادة من نسخة احتياطية تزايدية.
BACKUP TABLE test_db.test_table TO Disk('backups', 'd.zip')
يمكن استعادة جميع البيانات من النسخة الاحتياطية التزايدية والنسخة الاحتياطية الأساسية إلى جدول جديد
BACKUP TABLE test_db.test_table TO Disk('backups', 'incremental-a.zip')
SETTINGS base_backup = Disk('backups', 'd.zip')
test_db.test_table2 باستخدام الأمر:
RESTORE TABLE test_db.test_table AS test_db.test_table2
FROM Disk('backups', 'incremental-a.zip');
يمكن تعيين كلمة مرور على ملفات النسخ الاحتياطية المكتوبة على القرص. يمكن تحديد كلمة المرور باستخدام الإعداد
تأمين نسخة احتياطية
password.
لا تُدعَم الحماية بكلمة مرور إلا لأرشيفات ZIP (
.zip,
.zipx).
يجب أن ينتهي مسار النسخة الاحتياطية بـ
.zip أو
.zipx حتى تُقبل كلمة المرور.
سيؤدي استخدام كلمة مرور مع أي تنسيق آخر - بما في ذلك أرشيفات tar والمسارات غير المؤرشفة - إلى
ظهور الخطأ
BAD_ARGUMENTS:
Password is not applicable, backup cannot be encrypted.
لاستعادة نسخة احتياطية محمية بكلمة مرور، يجب تحديد كلمة المرور مرة أخرى باستخدام الإعداد
BACKUP TABLE test_db.test_table
TO Disk('backups', 'password-protected.zip')
SETTINGS password='qwerty'
password:
RESTORE TABLE test_db.test_table
FROM Disk('backups', 'password-protected.zip')
SETTINGS password='qwerty'
يمكن تخزين النسخ الاحتياطية ليس فقط كأرشيفات zip، بل أيضًا كأرشيفات tar. وتبقى الوظائف نفسها كما في zip، باستثناء أن الحماية بكلمة مرور غير مدعومة في أرشيفات tar. بالإضافة إلى ذلك، تدعم أرشيفات tar مجموعة متنوعة من طرق الضغط. لإنشاء نسخة احتياطية من جدول كأرشيف tar:
النسخ الاحتياطية كأرشيفات tar
للاستعادة من أرشيف tar:
BACKUP TABLE test_db.test_table TO Disk('backups', '1.tar')
لتغيير طريقة الضغط، يجب إضافة امتداد الملف الصحيح إلى اسم النسخة الاحتياطية. على سبيل المثال، لضغط أرشيف tar باستخدام gzip، شغّل:
RESTORE TABLE test_db.test_table FROM Disk('backups', '1.tar')
امتدادات ملفات الضغط المدعومة هي:
BACKUP TABLE test_db.test_table TO Disk('backups', '1.tar.gz')
tar.gz
.tgz
tar.bz2
tar.lzma
.tar.zst
.tzst
.tar.xz
يمكن تحديد أسلوب الضغط ومستوى الضغط باستخدام الإعدادين
إعدادات الضغط
compression_method و
compression_level، على التوالي.
BACKUP TABLE test_db.test_table
TO Disk('backups', 'filename.zip')
SETTINGS compression_method='lzma', compression_level=3
إذا كانت هناك حاجة إلى استعادة تقسيمات محددة مرتبطة بجدول، فيمكن تحديدها. لنُنشئ جدولًا بسيطًا مُقسّمًا إلى أربعة تقسيمات، ونُدرج بعض البيانات فيه، ثم نأخذ نسخة احتياطية من التقسيمين الأول والرابع فقط:
استعادة تقسيمات محددة
شغّل الأمر التالي لأخذ نسخة احتياطية من التقسيمين 1 و4:
الإعداد
الإعداد
CREATE IF NOT EXISTS test_db;
-- إنشاء جدول مُقسّم
CREATE TABLE test_db.partitioned (
id UInt32,
data String,
partition_key UInt8
) ENGINE = MergeTree()
PARTITION BY partition_key
ORDER BY id;
INSERT INTO test_db.partitioned VALUES
(1, 'data1', 1),
(2, 'data2', 2),
(3, 'data3', 3),
(4, 'data4', 4);
SELECT count() FROM test_db.partitioned;
SELECT partition_key, count()
FROM test_db.partitioned
GROUP BY partition_key
ORDER BY partition_key;
┌─count()─┐
1. │ 4 │
└─────────┘
┌─partition_key─┬─count()─┐
1. │ 1 │ 1 │
2. │ 2 │ 1 │
3. │ 3 │ 1 │
4. │ 4 │ 1 │
└───────────────┴─────────┘
نفّذ الأمر التالي لاستعادة التقسيمين 1 و4:
BACKUP TABLE test_db.partitioned PARTITIONS '1', '4'
TO Disk('backups', 'partitioned.zip')
RESTORE TABLE test_db.partitioned PARTITIONS '1', '4'
FROM Disk('backups', 'partitioned.zip')
SETTINGS allow_non_empty_tables=true