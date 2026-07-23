ابدأ استخدام ClickHouse Cloud عبر GCP Marketplace من خلال عرض عام بنظام PAYG (الدفع حسب الاستخدام).

​ المتطلبات الأساسية

مشروع على GCP مفعَّل مع صلاحيات الشراء من قِبل مسؤول الفوترة لديك.

للاشتراك في ClickHouse Cloud عبر GCP Marketplace، يجب أن تكون مسجّل الدخول بحساب لديه صلاحيات الشراء وأن تختار المشروع المناسب.

​ خطوات التسجيل

انتقل إلى GCP Marketplace وابحث عن ClickHouse Cloud. تأكد من اختيار المشروع الصحيح.

انقر على صفحة المنتج ثم على Subscribe.

في الشاشة التالية، اضبط الاشتراك:

ستكون الخطة الافتراضية هي “ClickHouse Cloud”

ستكون مدة الاشتراك “شهريًا”

اختر حساب الفوترة المناسب

اقبل الشروط وانقر على Subscribe

بمجرد النقر على Subscribe، ستظهر لك نافذة منبثقة بعنوان Sign up with ClickHouse.

لاحظ أنه حتى هذه المرحلة، لم يكتمل الإعداد بعد. ستحتاج إلى الانتقال إلى ClickHouse Cloud بالنقر على Set up your account ثم التسجيل في ClickHouse Cloud. بعد الانتقال إلى ClickHouse Cloud، يمكنك إما تسجيل الدخول باستخدام حساب موجود، أو التسجيل بحساب جديد. هذه الخطوة مهمة جدًا حتى نتمكن من ربط المؤسسة الخاصة بك في ClickHouse Cloud بفوترة GCP Marketplace.

Register أسفل الصفحة. سيُطلب منك إنشاء مستخدم جديد والتحقق من البريد الإلكتروني. بعد التحقق من بريدك الإلكتروني، يمكنك مغادرة صفحة تسجيل الدخول إلى ClickHouse Cloud ثم تسجيل الدخول باستخدام اسم المستخدم الجديد على إذا كنت مستخدمًا جديدًا في ClickHouse Cloud، فانقر علىأسفل الصفحة. سيُطلب منك إنشاء مستخدم جديد والتحقق من البريد الإلكتروني. بعد التحقق من بريدك الإلكتروني، يمكنك مغادرة صفحة تسجيل الدخول إلى ClickHouse Cloud ثم تسجيل الدخول باستخدام اسم المستخدم الجديد على https://console.clickhouse.cloud

لاحظ أنه إذا كنت مستخدمًا جديدًا، فستحتاج أيضًا إلى تقديم بعض المعلومات الأساسية عن نشاطك التجاري. راجع لقطات الشاشة أدناه.

إذا كنت مستخدمًا حاليًا في ClickHouse Cloud، فما عليك سوى تسجيل الدخول باستخدام بيانات الاعتماد الخاصة بك.

بعد تسجيل الدخول بنجاح، سيتم إنشاء مؤسسة جديدة في ClickHouse Cloud. وسترتبط هذه المؤسسة بحساب الفوترة الخاص بك على GCP، وستتم فوترة جميع أوجه الاستخدام عبر حساب GCP الخاص بك. بعد تسجيل الدخول، يمكنك التأكد من أن الفوترة لديك مرتبطة بالفعل بـ GCP Marketplace والبدء في إعداد موارد ClickHouse Cloud الخاصة بك.

من المفترض أن تتلقى رسالة بريد إلكتروني تؤكد التسجيل: