ستتم إعادة توجيهك إلى صفحة التسجيل أو تسجيل الدخول في ClickHouse Cloud. بعد انتقالك إلى ClickHouse Cloud، يمكنك إما تسجيل الدخول باستخدام حساب موجود، أو التسجيل بحساب جديد. هذه الخطوة مهمة جدًا حتى نتمكن من ربط المؤسسة الخاصة بك في ClickHouse Cloud بفوترة Azure Marketplace.