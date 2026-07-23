المتطلبات الأساسية
- مشروع Azure مفعّل بصلاحيات الشراء من قِبل مسؤول الفوترة لديك.
- للاشتراك في ClickHouse Cloud عبر Azure Marketplace، يجب أن تكون مسجّل الدخول بحساب لديه صلاحيات الشراء، وأن تختار المشروع المناسب.
- انتقل إلى Azure Marketplace وابحث عن ClickHouse Cloud. تأكد من أنك مسجّل الدخول حتى تتمكن من شراء العرض من المتجر.
- في صفحة المنتج، انقر على Get It Now.
- ستحتاج إلى إدخال معلومات الاسم والبريد الإلكتروني والموقع في الشاشة التالية.
- في الشاشة التالية، انقر على Subscribe.
- في الشاشة التالية، اختر الاشتراك ومجموعة الموارد وموقع مجموعة الموارد. ليس من الضروري أن يكون موقع مجموعة الموارد هو نفسه الموقع الذي تنوي تشغيل خدماتك فيه على ClickHouse Cloud.
- ستحتاج أيضًا إلى إدخال اسم للاشتراك، بالإضافة إلى اختيار مدة الفوترة من الخيارات المتاحة. يمكنك اختيار ضبط Recurring billing على التشغيل أو الإيقاف. إذا ضبطته على “off”، فسينتهي عقدك بعد انتهاء مدة الفوترة وسيتم إيقاف مواردك.
- انقر على “Review + subscribe”.
- في الشاشة التالية، تحقّق من أن كل شيء صحيح، ثم انقر على Subscribe.
- لاحظ أنه في هذه المرحلة ستكون قد اشتركت في اشتراك Azure الخاص بـ ClickHouse Cloud، لكنك لم تُعِد إعداد حسابك على ClickHouse Cloud بعد. الخطوات التالية ضرورية وحاسمة حتى يتمكن ClickHouse Cloud من ربطه باشتراك Azure الخاص بك، بحيث تتم الفوترة بشكل صحيح عبر Azure Marketplace.
- بمجرد اكتمال إعداد Azure، ينبغي أن يصبح الزر Configure account now نشطًا.
- انقر على Configure account now.
ستتلقى رسالة بريد إلكتروني مثل الموضحة أدناه تتضمن تفاصيل حول إعداد حسابك:
- ستتم إعادة توجيهك إلى صفحة التسجيل أو تسجيل الدخول في ClickHouse Cloud. بعد انتقالك إلى ClickHouse Cloud، يمكنك إما تسجيل الدخول باستخدام حساب موجود، أو التسجيل بحساب جديد. هذه الخطوة مهمة جدًا حتى نتمكن من ربط المؤسسة الخاصة بك في ClickHouse Cloud بفوترة Azure Marketplace.
- لاحظ أنه إذا كنت مستخدمًا جديدًا، فستحتاج أيضًا إلى تقديم بعض المعلومات الأساسية عن نشاطك التجاري. راجع لقطات الشاشة أدناه.
بمجرد النقر على Complete sign up، سيتم نقلك إلى مؤسستك داخل ClickHouse Cloud، حيث يمكنك عرض شاشة الفوترة للتأكد من أن محاسبتك تتم عبر Azure Marketplace، ويمكنك إنشاء الخدمات.
- إذا واجهت أي مشكلة، فلا تتردد في التواصل مع فريق الدعم.