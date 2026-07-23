سجّل إذا كنت مستخدمًا جديدًا

إذا كنت مستخدمًا جديدًا في ClickHouse Cloud، فانقر على “Register” أسفل الصفحة. سيُطلب منك إنشاء مستخدم جديد والتحقق من بريدك الإلكتروني. بعد التحقق من بريدك الإلكتروني، يمكنك مغادرة صفحة تسجيل الدخول إلى ClickHouse Cloud ثم تسجيل الدخول باستخدام اسم المستخدم الجديد على https://console.clickhouse.cloud

لاحظ أنه إذا كنت مستخدمًا جديدًا، فستحتاج أيضًا إلى تقديم بعض المعلومات الأساسية عن نشاطك التجاري. راجع لقطات الشاشة أدناه.

أما إذا كنت مستخدمًا حاليًا في ClickHouse Cloud، فما عليك سوى تسجيل الدخول باستخدام بيانات الاعتماد الخاصة بك.