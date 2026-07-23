المتطلبات الأساسية
- عرض خاص من ClickHouse يستند إلى شروط تعاقدية محددة.
- لربط مؤسسة ClickHouse بعرض الالتزام بالإنفاق الخاص بك، يجب أن تكون مسؤولاً عن تلك المؤسسة.
- إذا كنت تستخدم السياسات المُدارة من AWS، فيلزم توفر الأذونات التالية:
AWSMarketplaceRead-only,
AWSMarketplaceManageSubscriptions
- أو
AWSMarketplaceFullAccess
-
- إذا لم تكن تستخدم السياسات المُدارة من AWS، فيلزم توفر الأذونات التالية:
- إجراء IAM
aws-marketplace:ListPrivateListingsو
aws-marketplace:ViewSubscriptions
- إجراء IAM
خطوات التسجيل
1
اقبل عرضك الخاص
يُفترض أنك تلقيت رسالة بريد إلكتروني تتضمن رابطًا لمراجعة عرضك الخاص وقبوله.
2
راجع رابط العرض
انقر على رابط Review Offer في البريد الإلكتروني. يُفترض أن ينقلك هذا إلى صفحة AWS Marketplace الخاصة بك التي تحتوي على تفاصيل العرض الخاص.
3
قم بإعداد حسابك
أكمل خطوات الاشتراك في بوابة AWS ثم انقر على “Set up your account”. من الضروري في هذه المرحلة أن تتم إعادة توجيهك إلى ClickHouse Cloud، ثم إما تسجيل حساب جديد أو تسجيل الدخول باستخدام حساب حالي. ومن دون إكمال هذه الخطوة، لن نتمكن من ربط عقد AWS Marketplace الخاص بك بـ ClickHouse Cloud.
4
سجّل الدخول إلى ClickHouse Cloud
بمجرد إعادة توجيهك إلى ClickHouse Cloud، يمكنك إما تسجيل الدخول باستخدام حساب حالي أو تسجيل حساب جديد. هذه الخطوة ضرورية حتى نتمكن من ربط مؤسسة ClickHouse Cloud الخاصة بك بالفوترة عبر AWS Marketplace.
5
سجّل إذا كنت مستخدمًا جديدًا
إذا كنت مستخدمًا جديدًا في ClickHouse Cloud، فانقر على “Register” أسفل الصفحة. سيُطلب منك إنشاء مستخدم جديد والتحقق من بريدك الإلكتروني. بعد التحقق من بريدك الإلكتروني، يمكنك مغادرة صفحة تسجيل الدخول إلى ClickHouse Cloud ثم تسجيل الدخول باستخدام اسم المستخدم الجديد على https://console.clickhouse.cloud.لاحظ أنه إذا كنت مستخدمًا جديدًا، فستحتاج أيضًا إلى تقديم بعض المعلومات الأساسية عن نشاطك التجاري. راجع لقطات الشاشة أدناه.أما إذا كنت مستخدمًا حاليًا في ClickHouse Cloud، فما عليك سوى تسجيل الدخول باستخدام بيانات الاعتماد الخاصة بك.
6
أنشئ مؤسسة للفوترة أو اختر واحدة موجودة
بعد تسجيل الدخول بنجاح، يمكنك تحديد ما إذا كنت تريد إنشاء مؤسسة جديدة لتتم فوترتها بموجب عقد marketplace هذا، أو اختيار مؤسسة حالية لتتم فوترتها بموجب هذا العقد.بعد إكمال هذه الخطوة، سيتم ربط مؤسستك بعقد الالتزام بالإنفاق الخاص بك لدى AWS، وستتم فوترة كل الاستخدام عبر AWS account الخاص بك. يمكنك التأكد من صفحة الفوترة الخاصة بالمؤسسة في واجهة ClickHouse من أن الفوترة أصبحت الآن مرتبطة بالفعل بـ AWS Marketplace.إذا واجهت أي مشكلات، فلا تتردد في التواصل مع فريق الدعم لدينا.