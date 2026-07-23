المتطلبات الأساسية
- عرض خاص من ClickHouse يستند إلى شروط تعاقدية محددة.
خطوات التسجيل
- يُفترض أنك تلقيت رسالة بريد إلكتروني تتضمن رابطًا لمراجعة العرض الخاص وقبوله.
- انقر على رابط Review العرض الخاص في البريد الإلكتروني. يُفترض أن ينقلك هذا إلى صفحة Azure Marketplace الخاصة بك التي تحتوي على تفاصيل العرض الخاص.
- بمجرد قبول العرض، ستنتقل إلى شاشة إدارة العرض الخاص. قد يستغرق Azure بعض الوقت لتجهيز العرض للشراء.
- بعد بضع دقائق، حدّث الصفحة. يُفترض أن يصبح العرض جاهزًا لـ Purchase.
- انقر على Purchase — ستظهر لك لوحة جانبية. أكمل ما يلي:
- الاشتراك ومجموعة الموارد
- أدخل اسمًا لاشتراك SaaS
- اختر خطة الفوترة التي لديك عرض خاص لها. فقط المدة التي أُنشئ العرض الخاص لها (على سبيل المثال، سنة واحدة) سيظهر لها مبلغ. أما خيارات مدة الفوترة الأخرى فستظهر بمبالغ قدرها $0.
- اختر ما إذا كنت تريد فوترة متكررة أم لا. إذا لم تُحدَّد الفوترة المتكررة، فسينتهي العقد في نهاية فترة الفوترة وستُعيَّن الموارد على أنها خارجة من الخدمة.
- انقر على Review + subscribe.
- في الشاشة التالية، راجع جميع التفاصيل ثم اضغط على Subscribe.
- في الشاشة التالية، سترى Your SaaS subscription in progress.
- بمجرد أن يصبح كل شيء جاهزًا، يمكنك النقر على Configure account now. لاحظ أن هذه خطوة مهمة جدًا تربط اشتراك Azure بمؤسسة في ClickHouse Cloud خاصة بحسابك. وبدون هذه الخطوة، لن يكتمل اشتراكك في Marketplace.
- ستتم إعادة توجيهك إلى صفحة التسجيل أو تسجيل الدخول في ClickHouse Cloud. يمكنك إما التسجيل باستخدام حساب جديد أو تسجيل الدخول باستخدام حساب موجود. بمجرد تسجيل الدخول، سيتم إنشاء مؤسسة جديدة جاهزة للاستخدام وللفوترة عبر Azure Marketplace.
- ستحتاج إلى الإجابة عن بعض الأسئلة — مثل تفاصيل العنوان والشركة — قبل أن تتمكن من المتابعة.
- بمجرد الضغط على Complete sign up، سيتم نقلك إلى مؤسستك داخل ClickHouse Cloud، حيث يمكنك عرض شاشة الفوترة للتأكد من أن الفوترة تتم عبر Azure Marketplace، كما يمكنك إنشاء خدمة.
إذا واجهت أي مشكلات، فلا تتردد في التواصل مع فريق الدعم لدينا.