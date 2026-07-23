ستتم إعادة توجيهك إلى صفحة التسجيل أو تسجيل الدخول في ClickHouse Cloud. يمكنك إما التسجيل باستخدام حساب جديد أو تسجيل الدخول باستخدام حساب موجود. بمجرد تسجيل الدخول، سيتم إنشاء مؤسسة جديدة جاهزة للاستخدام وللفوترة عبر Azure Marketplace.