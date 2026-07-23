إعداد حسابك

في هذه المرحلة، لا يكون الإعداد قد اكتمل بعد، ولن تتم فوترة مؤسسة ClickHouse Cloud الخاصة بك عبر marketplace بعد. ستحتاج الآن إلى النقر على Set up your account على اشتراك السوق (marketplace اشتراك) لإعادة توجيهك إلى ClickHouse Cloud لإكمال الإعداد.

بعد إعادة توجيهك إلى ClickHouse Cloud، يمكنك إما تسجيل الدخول باستخدام account موجود، أو التسجيل بحساب جديد. هذه الخطوة مهمة جدًا حتى نتمكن من ربط مؤسسة ClickHouse Cloud الخاصة بك بفوترة AWS Marketplace.

مستخدمو ClickHouse Cloud الجدد إذا كنت مستخدمًا جديدًا لـ ClickHouse Cloud، فاتبع الخطوات أدناه.

خطوات المستخدمين الجدد إذا كنت مستخدمًا جديدًا لـ ClickHouse Cloud، فانقر على Register في أسفل الصفحة. سيُطلب منك إنشاء مستخدم جديد والتحقق من بريدك الإلكتروني. بعد التحقق من بريدك الإلكتروني، يمكنك مغادرة صفحة تسجيل الدخول إلى ClickHouse Cloud ثم تسجيل الدخول باستخدام username الجديد على https://console.clickhouse.cloud المستخدمون الجدد ستحتاج أيضًا إلى تقديم بعض المعلومات الأساسية عن نشاطك التجاري. راجع لقطات الشاشة أدناه.

إذا كنت مستخدمًا حاليًا لـ ClickHouse Cloud، فما عليك سوى تسجيل الدخول باستخدام credentials الخاصة بك.