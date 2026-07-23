المتطلبات المسبقة
- حساب AWS مفعَّل مع صلاحيات الشراء من قِبل مسؤول الفوترة لديك.
- لإتمام الشراء، يجب أن تكون مسجّل الدخول إلى AWS Marketplace باستخدام هذا الحساب.
- لربط مؤسسة ClickHouse باشتراكك، يجب أن تكون مسؤولًا عن تلك المؤسسة.
خطوات التسجيل
1
ابحث عن ClickHouse Cloud - Pay as you go
انتقل إلى AWS Marketplace وابحث عن “ClickHouse Cloud - Pay As You Go”.
2
عرض خيارات الشراء
انقر على صفحة العرض ثم على View purchase options.
3
الاشتراك
في الشاشة التالية، انقر على Subscribe.
4
إعداد حسابك
في هذه المرحلة، لا يكون الإعداد قد اكتمل بعد، ولن تتم فوترة مؤسسة ClickHouse Cloud الخاصة بك عبر marketplace بعد. ستحتاج الآن إلى النقر على Set up your account على اشتراك السوق (marketplace اشتراك) لإعادة توجيهك إلى ClickHouse Cloud لإكمال الإعداد.بعد إعادة توجيهك إلى ClickHouse Cloud، يمكنك إما تسجيل الدخول باستخدام account موجود، أو التسجيل بحساب جديد. هذه الخطوة مهمة جدًا حتى نتمكن من ربط مؤسسة ClickHouse Cloud الخاصة بك بفوترة AWS Marketplace.
مستخدمو ClickHouse Cloud الجددإذا كنت مستخدمًا جديدًا لـ ClickHouse Cloud، فاتبع الخطوات أدناه.
إذا كنت مستخدمًا حاليًا لـ ClickHouse Cloud، فما عليك سوى تسجيل الدخول باستخدام credentials الخاصة بك.
خطوات المستخدمين الجدد
خطوات المستخدمين الجدد
إذا كنت مستخدمًا جديدًا لـ ClickHouse Cloud، فانقر على Register في أسفل الصفحة. سيُطلب منك إنشاء مستخدم جديد والتحقق من بريدك الإلكتروني. بعد التحقق من بريدك الإلكتروني، يمكنك مغادرة صفحة تسجيل الدخول إلى ClickHouse Cloud ثم تسجيل الدخول باستخدام username الجديد على https://console.clickhouse.cloud.
المستخدمون الجددستحتاج أيضًا إلى تقديم بعض المعلومات الأساسية عن نشاطك التجاري. راجع لقطات الشاشة أدناه.
5
إضافة marketplace اشتراك إلى مؤسسة
بعد تسجيل الدخول بنجاح، يمكنك إما إنشاء مؤسسة جديدة لتتم فوترة هذه marketplace اشتراك عليها، أو اختيار مؤسسة حالية لتتم الفوترة عليها عبر هذا الاشتراك.بعد إكمال هذه الخطوة، سيتم ربط مؤسستك باشتراك AWS هذا، وستتم فوترة كل Usage عبر حساب AWS الخاص بك.يمكنك التأكد من صفحة الفوترة الخاصة بالمؤسسة في واجهة ClickHouse من أن الفوترة أصبحت الآن مرتبطة بالفعل بـ AWS Marketplace.
إذا واجهت أي مشكلة، فتواصل مع فريق الدعم لدينا.