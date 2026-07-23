ابدأ استخدام ClickHouse Cloud على GCP Marketplace عبر عقد التزام. يتيح عقد الالتزام، المعروف أيضًا باسم عرض خاص، للعملاء الالتزام بإنفاق مبلغ محدد على ClickHouse Cloud خلال فترة زمنية.

​ المتطلبات الأساسية

عرض خاص (Private Offer) من ClickHouse استنادًا إلى شروط تعاقدية محددة.

​ خطوات الاشتراك

يُفترض أنك تلقيت رسالة بريد إلكتروني تتضمن رابطًا لمراجعة العرض الخاص وقبوله.

انقر على رابط Review Offer في البريد الإلكتروني. من المفترض أن ينقلك ذلك إلى صفحة GCP Marketplace الخاصة بك التي تعرض تفاصيل العرض الخاص.

راجع تفاصيل العرض الخاص، وإذا كانت جميع المعلومات صحيحة، فانقر على Accept.

انقر على Go to product page.

انقر على Manage on provider.

من الضروري في هذه المرحلة إعادة التوجيه إلى ClickHouse Cloud ثم الاشتراك أو تسجيل الدخول. ومن دون إكمال هذه الخطوة، لن نتمكن من ربط اشتراكك في GCP Marketplace بـ ClickHouse Cloud.

بعد إعادة توجيهك إلى ClickHouse Cloud، يمكنك إما تسجيل الدخول باستخدام حساب حالي أو التسجيل بحساب جديد.

Register أسفل الصفحة. سيُطلب منك إنشاء مستخدم جديد والتحقق من بريدك الإلكتروني. وبعد التحقق من بريدك الإلكتروني، يمكنك مغادرة صفحة تسجيل الدخول إلى ClickHouse Cloud ثم تسجيل الدخول باستخدام اسم المستخدم الجديد على إذا كنت مستخدمًا جديدًا لـ ClickHouse Cloud، فانقر علىأسفل الصفحة. سيُطلب منك إنشاء مستخدم جديد والتحقق من بريدك الإلكتروني. وبعد التحقق من بريدك الإلكتروني، يمكنك مغادرة صفحة تسجيل الدخول إلى ClickHouse Cloud ثم تسجيل الدخول باستخدام اسم المستخدم الجديد على https://console.clickhouse.cloud

لاحظ أنه إذا كنت مستخدمًا جديدًا، فستحتاج أيضًا إلى تقديم بعض المعلومات الأساسية عن نشاطك التجاري. راجع لقطات الشاشة أدناه.

أما إذا كنت مستخدمًا حاليًا لـ ClickHouse Cloud، فما عليك سوى تسجيل الدخول باستخدام بيانات الاعتماد الخاصة بك.

بعد تسجيل الدخول بنجاح، سيتم إنشاء organization جديدة في ClickHouse Cloud. وستكون هذه organization مرتبطة بحساب الفوترة الخاص بك في GCP، وستتم فوترة جميع الاستخدامات من خلال حساب GCP الخاص بك. بمجرد تسجيل الدخول، يمكنك التأكد من أن الفوترة الخاصة بك مرتبطة بالفعل بـ GCP Marketplace والبدء في إعداد موارد ClickHouse Cloud الخاصة بك.

يُفترض أن تصلك رسالة بريد إلكتروني لتأكيد الاشتراك: