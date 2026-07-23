يمكن لـ ClickHouse Cloud الاتصال بـ Azure Blob Storage باستخدام عدة طرق للمصادقة. سيساعدك هذا الدليل في اختيار الأسلوب المناسب وتهيئة اتصالك بأمان. حالات الاستخدام المدعومة:
نظرة عامة
- قراءة البيانات من Azure Blob Storage باستخدام table function azureBlobStorage
- إنشاء جداول خارجية باستخدام table engine AzureBlobStorage
- إدخال البيانات عبر ClickPipes
- تخزين النسخ الاحتياطية في Azure Blob Storage
تهيئة الشبكة (للاتصال عبر المناطق فقط)
1
العثور على عناوين egress IP الخاصة بـ ClickHouse Cloud
لتهيئة قواعد جدار الحماية المستندة إلى IP، تحتاج إلى إدراج عناوين egress IP الخاصة بمنطقة ClickHouse Cloud لديك في قائمة السماح.شغّل الأمر التالي لاسترجاع قائمة بعناوين ingress IP وegress IP لكل منطقة. استبدل
eastus أدناه بمنطقتك لتصفية المناطق الأخرى:
سترى ناتجًا مشابهًا لما يلي:
# For Azure regions
curl https://api.clickhouse.cloud/static-ips.json | jq '.azure[] | select(.region == "westus")'
راجع “عناوين IP الخاصة بـ Cloud” لمزيد من التفاصيل.
{
"egress_ips": [
"20.14.94.21",
"20.150.217.205",
"20.38.32.164"
],
"ingress_ips": [
"4.227.34.126"
],
"region": "westus3"
}
2
تهيئة جدار الحماية الخاص بـ Azure Storage
انتقل إلى Storage Account الخاص بك في Azure Portal
- انتقل إلى Networking → Firewalls and virtual networks
- حدّد Enabled from selected virtual networks and IP addresses
- أضف كل عنوان egress IP خاص بـ ClickHouse Cloud حصلت عليه في الخطوة السابقة إلى حقل Address range
- انقر على Save
عند استخدام ClickPipes مع Azure Blob Storage، يجب عليك تكوين المصادقة في واجهة ClickPipes. راجع “إنشاء أول ClickPipe على Azure” لمزيد من التفاصيل.
تكوين ClickPipes
يستخدم ClickPipes عناوين IP ثابتة منفصلة للاتصالات الصادرة. ويجب إضافة عناوين IP هذه إلى قائمة السماح إذا كنت تستخدم قواعد جدار حماية تستند إلى IP.راجع “قائمة عناوين IP الثابتة”