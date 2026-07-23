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يوضح هذا الدليل كيفية ربط ClickHouse Cloud بـ Azure Blob Storage بشكل آمن لاستخدامه في إدخال البيانات، والجداول الخارجية، وسيناريوهات التكامل الأخرى.

نظرة عامة

يمكن لـ ClickHouse Cloud الاتصال بـ Azure Blob Storage باستخدام عدة طرق للمصادقة. سيساعدك هذا الدليل في اختيار الأسلوب المناسب وتهيئة اتصالك بأمان. حالات الاستخدام المدعومة:
قيد مهم على الشبكةعندما تكون خدمة ClickHouse Cloud وحاوية Azure Blob Storage منشورتين في منطقة Azure نفسها، فلن تنجح إضافة عناوين IP إلى قائمة السماح.يحدث ذلك لأن Azure يوجّه حركة المرور داخل المنطقة نفسها عبر شبكته الداخلية (VNet + Service Endpoints)، متجاوزًا الإنترنت العام وبوابات NAT. ونتيجةً لذلك، لن تُطبَّق قواعد جدار الحماية في حساب Azure Storage المستندة إلى عناوين IP العامة.تنجح إضافة عناوين IP إلى قائمة السماح في الحالات التالية:
  • إذا كانت خدمة ClickHouse Cloud في منطقة Azure مختلفة عن حساب التخزين
  • إذا كانت خدمة ClickHouse Cloud تعمل على AWS/GCP وتتصل بتخزين Azure
تفشل إضافة عناوين IP إلى قائمة السماح في الحالات التالية:
  • إذا كانت خدمة ClickHouse Cloud والتخزين في منطقة Azure نفسها. استخدم Shared Access Signatures (SAS) عبر سلسلة الاتصال بدلًا من إضافة عناوين IP إلى قائمة السماح، أو انشر ABS وClickHouse في منطقتين مختلفتين.

تهيئة الشبكة (للاتصال عبر المناطق فقط)

للاتصال عبر المناطق فقطينطبق هذا القسم فقط عندما تكون خدمة ClickHouse Cloud وحاوية Azure Blob Storage في منطقتين مختلفتين ضمن Azure، أو عندما تكون ClickHouse Cloud مستضافة على AWS/GCP. أما في عمليات النشر ضمن المنطقة نفسها، فاستخدم SAS token بدلًا من ذلك.
1

العثور على عناوين egress IP الخاصة بـ ClickHouse Cloud

لتهيئة قواعد جدار الحماية المستندة إلى IP، تحتاج إلى إدراج عناوين egress IP الخاصة بمنطقة ClickHouse Cloud لديك في قائمة السماح.شغّل الأمر التالي لاسترجاع قائمة بعناوين ingress IP وegress IP لكل منطقة. استبدل eastus أدناه بمنطقتك لتصفية المناطق الأخرى:
سترى ناتجًا مشابهًا لما يلي:
راجع مناطق Azure للحصول على قائمة بمناطق Cloud المدعومة، وعمود “Programmatic name” في قائمة مناطق Azure لمعرفة الاسم الذي يجب استخدامه.
راجع “عناوين IP الخاصة بـ Cloud” لمزيد من التفاصيل.
2

تهيئة جدار الحماية الخاص بـ Azure Storage

انتقل إلى Storage Account الخاص بك في Azure Portal
  1. انتقل إلى NetworkingFirewalls and virtual networks
  2. حدّد Enabled from selected virtual networks and IP addresses
  3. أضف كل عنوان egress IP خاص بـ ClickHouse Cloud حصلت عليه في الخطوة السابقة إلى حقل Address range
لا تضف عناوين IP الخاصة بـ ClickHouse Cloud (عناوين 10.x.x.x)
  1. انقر على Save
راجع وثائق تهيئة Azure Storage جدران الحماية لمزيد من التفاصيل.

تكوين ClickPipes

عند استخدام ClickPipes مع Azure Blob Storage، يجب عليك تكوين المصادقة في واجهة ClickPipes. راجع “إنشاء أول ClickPipe على Azure” لمزيد من التفاصيل.
يستخدم ClickPipes عناوين IP ثابتة منفصلة للاتصالات الصادرة. ويجب إضافة عناوين IP هذه إلى قائمة السماح إذا كنت تستخدم قواعد جدار حماية تستند إلى IP.راجع “قائمة عناوين IP الثابتة”
ينطبق أيضًا على ClickPipes القيد المتعلق بإضافة عناوين IP إلى قائمة السماح داخل نفس المنطقة، والمذكور في بداية هذا المستند. إذا كانت خدمة ClickPipes وAzure Blob Storage في نفس المنطقة، فاستخدم مصادقة SAS token بدلًا من إضافة عناوين IP إلى قائمة السماح.
آخر تعديل في ٢٣ يوليو ٢٠٢٦