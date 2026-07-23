يتصل ClickHouse Cloud بخدمة GCS باستخدام مفاتيح HMAC (Hash-based Message Authentication Code) المرتبطة بحساب خدمة في Google Cloud. يوفّر هذا النهج وصولًا آمنًا إلى حاويات تخزين GCS الخاصة بك من دون تضمين بيانات الاعتماد مباشرةً في استعلاماتك. كيف يعمل ذلك:
المقدمة
- تنشئ حساب خدمة في Google Cloud مع أذونات GCS المناسبة
- تُنشئ مفاتيح HMAC لحساب الخدمة هذا
- تزوّد ClickHouse Cloud ببيانات اعتماد HMAC هذه
- يستخدم ClickHouse Cloud بيانات الاعتماد هذه للوصول إلى حاويات تخزين GCS الخاصة بك
لمتابعة هذا الدليل، ستحتاج إلى:
المتطلبات الأساسية
- خدمة ClickHouse Cloud نشطة
- مشروع Google Cloud مع تفعيل Cloud Storage
- أذونات لإنشاء حسابات خدمة وإنشاء مفاتيح HMAC في مشروع GCP الخاص بك
الإعداد
1
إنشاء حساب خدمة في Google Cloud
- في Google Cloud Console، انتقل إلى IAM & Admin → Service Accounts
- انقر على
Service accountsفي القائمة الجانبية اليسرى، ثم انقر على
Create service account:
انقر على
Service account name: clickhouse-gcs-access (or your preferred name)
Service account description: Service account for ClickHouse Cloud to access GCS buckets
Create and continueامنح حساب الخدمة دور
Storage Object User:يوفّر هذا الدور إذن القراءة والكتابة لكائنات GCSانقر على
Continue، ثم
Doneدوّن عنوان البريد الإلكتروني الخاص بحساب الخدمة:
2
منح حساب الخدمة إذن الوصول إلى حاوية التخزين
يمكنك منح الإذن إمّا على مستوى المشروع أو على مستوى حاوية تخزين فردية.
الخيار 1: منح الإذن إلى حاويات تخزين محددة (موصى به)
- انتقل إلى
Cloud Storage→
Buckets
- انقر على حاوية التخزين التي تريد منح الإذن لها
- انتقل إلى علامة التبويب
Permissions
- ضمن “Permissions”، انقر على
Grant accessللهوية التي أُنشئت في الخطوات السابقة
- في حقل “New principals”، أدخل البريد الإلكتروني لحساب الخدمة
- حدِّد الدور المناسب:
- Storage Object User للوصول للقراءة والكتابة
- Storage Object Viewer للوصول للقراءة فقط
- انقر على
Save
- كرر ذلك لأي حاويات تخزين إضافية
الخيار 2: منح الإذن على مستوى المشروع
- انتقل إلى
IAM & Admin→
IAM
- انقر على
Grant access
- أدخل البريد الإلكتروني لحساب الخدمة في حقل
New principals
- حدِّد Storage Object User (أو Storage Object Viewer لوصول القراءة فقط)
- انقر على SAVE
3
أنشئ مفاتيح HMAC لحساب الخدمة
انتقل إلى
Cloud Storage →
Settings →
Interoperability:إذا لم يظهر قسم “Access keys”، فانقر على
Enable interoperability accessضمن “Access keys for service accounts”، انقر على
Create a key for a service account:حدّد حساب الخدمة الذي أنشأته سابقًا (على سبيل المثال clickhouse-gcs-access@your-project.iam.gserviceaccount.com)انقر على
Create key:سيُعرَض مفتاح HMAC.
احفظ كلاً من Access Key وSecret فورًا - فلن تتمكن من عرض الـ secret مرة أخرى.تظهر مفاتيح مثال أدناه:
Access Key: GOOG1EF4YBJVNFQ2YGCP3SLV4Y7CMFHW7HPC6EO7RITLJDDQ75639JK56SQVD
Secret: nFy6DFRr4sM9OnV6BG4FtWVPR25JfqpmcdZ6w9nV
مهمخزّن بيانات الاعتماد هذه في مكان آمن. لا يمكن استرداد السر بعد إغلاق هذه الشاشة. ستحتاج إلى إنشاء مفاتيح جديدة إذا فقدت السر.
استخدام HMAC keys مع ClickHouse Cloudيمكنك الآن استخدام بيانات اعتماد HMAC للوصول إلى GCS من ClickHouse Cloud. ولهذا، استخدم table function الخاصة بـ GCS:
استخدم أحرف البدل مع ملفات متعددة:
SELECT *
FROM gcs(
'https://storage.googleapis.com/clickhouse-docs-example-bucket/epidemiology.csv',
'GOOG1E...YOUR_ACCESS_KEY',
'YOUR_SECRET_KEY',
'CSVWithNames'
);
SELECT *
FROM gcs(
'https://storage.googleapis.com/clickhouse-docs-example-bucket/*.parquet',
'GOOG1E...YOUR_ACCESS_KEY',
'YOUR_SECRET_KEY',
'Parquet'
);
مصادقة HMAC في ClickPipes for GCSتستخدم ClickPipes مفاتيح HMAC (Hash-based Message Authentication Code) للمصادقة مع Google Cloud Storage.عند إعداد ClickPipe لـ GCS:
- حدِّد
Credentialsضمن
Authentication methodأثناء إعداد ClickPipe
- أدخِل بيانات اعتماد HMAC التي حصلت عليها في الخطوات السابقة
يجب أن تكون مفاتيح HMAC مرتبطة بحساب خدمة لديه الدور
لا تتوفر حاليًا مصادقة حساب الخدمة — يجب استخدام مفاتيح HMAC يجب أن يكون عنوان URL لحاوية GCS بالتنسيق التالي:
https://storage.googleapis.com/<bucket>/<path> (وليس
gs://)
roles/storage.objectViewer، والذي يتضمن:
storage.objects.list: لسرد الكائنات في الحاوية
storage.objects.get: لجلب الكائنات/قراءتها
أفضل الممارسات
أنشئ حسابات خدمة منفصلة لبيئات التطوير وstaging والإنتاج. على سبيل المثال:
استخدم حسابات خدمة منفصلة لبيئات مختلفة
clickhouse-gcs-dev@project.iam.gserviceaccount.com
clickhouse-gcs-staging@project.iam.gserviceaccount.com
clickhouse-gcs-prod@project.iam.gserviceaccount.com
امنح فقط الحد الأدنى المطلوب من الأذونات:
طبّق مبدأ أقل الامتيازات
- استخدم Storage Object Viewer للوصول بنمط القراءة فقط
- امنح حق الوصول إلى حاويات تخزين محددة بدلًا من منحه على مستوى المشروع بأكمله
- فكّر في استخدام شروط على مستوى حاوية التخزين لتقييد الوصول إلى مسارات محددة
نفِّذ جدولًا زمنيًا لتدوير المفاتيح:
دوِّر مفاتيح HMAC بانتظام
- أنشئ مفاتيح HMAC جديدة
- حدِّث إعدادات ClickHouse بالمفاتيح الجديدة
- تحقَّق من عملها باستخدام المفاتيح الجديدة
- احذف مفاتيح HMAC القديمة
فعِّل Cloud Audit Logs وراقبها لـ Cloud Storage:
راقب الوصول باستخدام Cloud Audit Logs
- انتقل إلى IAM & Admin → Audit Logs
- ابحث عن Cloud Storage في القائمة
- فعِّل
Admin Readو
Data Readو
Data Write logs
- استخدم هذه السجلات لمراقبة أنماط الوصول واكتشاف الحالات غير المعتادة