نظرة عامة
- احصل على معرّف دور خدمة ClickHouse Cloud (IAM).
- أنشئ دور IAM في حساب AWS الخاص بك بحيث يمكن لـ ClickHouse تولّيه.
- أرفِق بالدور سياسات الكائنات وكتالوج الخاصة بـ Iceberg.
- استخدم دوال جداول Iceberg أو محرك جدول IcebergS3 مع بيانات اعتماد قائمة على الدور.
احصل على معرّف دور خدمة ClickHouse (ARN)
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1. سجّل الدخول إلى حسابك في ClickHouse Cloud.
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2. حدّد خدمة ClickHouse التي تريد الاستعلام من خلالها عن بيانات Iceberg.
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3. انتقل إلى علامة التبويب Settings.
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4. مرّر إلى Network security information.
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5. انسخ قيمة معرّف دور خدمة ClickHouse (IAM).
هذا الـ ARN مطلوب لسياسة الثقة في دور AWS IAM الذي سيصل إلى بيانات Iceberg الخاصة بك.
إعداد IAM افتراض الدور
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1. سجّل الدخول إلى AWS وانتقل إلى خدمة IAM.
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2. حدّد Roles ثم Create role.
عيّن
Trusted entity type إلى
Custom trust policy وأدخل القيم استنادًا إلى الخطوة 3.
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3. أضف سياسات Trust وIAM.
استبدل
{service-role-id} بـ معرّف دور الخدمة (IAM) الخاص بـ ClickHouse instance لديك.
{
"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Sid": "ClickHouseServiceRoleTrustPolicy",
"Effect": "Allow",
"Action": "sts:AssumeRole",
"Principal": {
"AWS": "{service-role-id}"
}
},
{
"Sid": "ReadOnlyIcebergS3IAMPolicy",
"Effect": "Allow",
"Action": [
"s3:GetBucketLocation",
"s3:ListBucket",
"s3:GetObject",
"s3:ListMultipartUploadParts",
"s3:GetObjectVersion",
"s3:ListBucketVersions"
],
"Resource": [
"arn:aws:s3:::{your-bucket}",
"arn:aws:s3:::{your-bucket}/*"
]
},
{
"Sid": "OptionalGlueDataCatalogIAMPolicy",
"Effect": "Allow",
"Action": [
"glue:GetDatabase",
"glue:GetDatabases",
"glue:GetTable",
"glue:GetTables",
"glue:GetPartition",
"glue:GetPartitions"
],
"Resource": "arn:aws:glue:{region}:{account-id}:*"
}
]
}
بالنسبة إلى أعباء العمل للقراءة/الكتابة، يجب أن تتضمن سياسة IAM الأذونات
s3:PutObject و
s3:DeleteObject وإجراءات تعديل metadata الخاصة بـ Iceberg. المثال أعلاه متحفظ ومخصص للقراءة فقط.إذا كنت بحاجة إلى عزل أقوى، فاشترط أن تصدر الطلبات من VPC endpoints الخاصة بـ ClickHouse Cloud. لمزيد من المعلومات حول هذا الخيار، راجع التحكم المتقدم الآمن في الإجراءات لـ S3.
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4. أكمل إنشاء الدور.
a. انقر على Next، ثم Next مرة أخرى في شاشة تعيين الأذونات.b. أضف اسمًا (مثل
iceberg-role-for-clickhouse) ووصفًا.c. أضف tags (اختياري).d. راجع السياسات.e. حدّد
Create role.
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5. انسخ IAM Role Arn الجديد بعد إنشائه.
تهيئة الوصول إلى Iceberg في ClickHouse Cloud
استخدم دالة الجدول
الخيار A: دالة الجدول Iceberg مع ARN الخاص بالدور
icebergS3 مع الخيار
NOSIGN وبيانات اعتماد مستندة إلى الدور. سيستدعي ClickHouse Cloud خدمة STS لافتراض هذا الدور.
SELECT count(*)
FROM icebergS3(
'https://{your-bucket}.s3.{region}.amazonaws.com/{iceberg-path}/',
'NOSIGN',
extra_credentials(role_arn='arn:aws:iam::{account-id}:role/iceberg-role-for-clickhouse', role_session_name='iceberg-session')
);
الخيار ب: محرك جدول Iceberg الدائم
CREATE TABLE iceberg_secure (
id UInt64,
event_date Date,
data String
)
ENGINE = IcebergS3(
'https://{your-bucket}.s3.{region}.amazonaws.com/{iceberg-path}/',
'NOSIGN',
extra_credentials(role_arn='arn:aws:iam::{account-id}:role/iceberg-role-for-clickhouse')
);
الخيار C: كتالوج Glue + IcebergS3
CREATE TABLE my_db.my_table
ENGINE = IcebergS3(
's3://{your-bucekt}/warehouse/{db}/{table}/',
'NOSIGN',
extra_credentials(role_arn='arn:aws:iam::{account-id}:role/iceberg-role-for-clickhouse')
)
SETTINGS
catalog_type = 'glue',
warehouse = '{your-warehouse}',
storage_endpoint = 's3://{your-bucket}',
region = '{region}'
aws_role_arn = 'arn:aws:iam::{account-id}:role/iceberg-role-for-clickhouse';
ملاحظة: عند استخدام كتالوج Glue، تأكد من أن IAM role لديك يمتلك أذونات القراءة والعرض لكلٍّ من S3 وGlue.
الخيار D: كتالوج DataLake لـ Glue
سيتوفر كتالوج DataLake لـ Glue في الإصدار 26.2.
CREATE DATABASE glue_test2
ENGINE = DataLakeCatalog
SETTINGS
catalog_type = 'glue',
region = {region},
aws_role_arn = 'arn:aws:iam::{account-id}:role/iceberg-role-for-clickhouse',
aws_role_session_name = {session-name},
SETTINGS
allow_database_glue_catalog = 1;
التحقّق من إمكانية الوصول
- شغّل استعلامًا بسيطًا:
SELECT * FROM icebergS3('https://{your-bucket}.s3.{region}.amazonaws.com/{iceberg-path}/', 'NOSIGN')
LIMIT 5;
- تحقّق من أخطاء IAM مثل
AccessDeniedأو
InvalidAccessKeyId.
استكشاف الأخطاء وإصلاحها
- تحقّق من معرّف ARN الخاص بالدور في إعدادات ClickHouse Cloud service.
- تأكّد من أن bucket/objects لديك موجودة في نفس المنطقة التي تُنفَّذ فيها استعلامات Iceberg، لتقليل زمن الوصول والتكلفة.
- أكّد أن مسار جدول Iceberg يشير إلى موقع صالح لبيانات Iceberg الوصفية (ملفات
metadata/v1/...ضمن جذر الجدول).
- في وضع الكتالوج، تحقّق من البيانات الوصفية في Glue ومن ظهور الأقسام باستخدام وحدة تحكم AWS Glue.