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مستخدمو Windowsيعمل ClickHouse أصلًا على Linux وmacOS. على Windows، نفّذ هذه الخطوات من داخل Windows Subsystem for Linux (WSL).
تساعدك ClickHouse CLI (clickhousectl) على تثبيت إصدارات ClickHouse المحلية وإدارتها، وبدء الخوادم، وتشغيل الاستعلامات.
1

تثبيت ClickHouse CLI

يُنشأ أيضًا الاسم المستعار chctl تلقائيًا لتسهيل الاستخدام.
2

تثبيت ClickHouse

ثبّت أحدث إصدار من ClickHouse واجعله الإصدار default لديك:
يقوم local use بتثبيت الإصدار إذا لم يكن موجودًا بالفعل، ويضبطه كإصدار default، وينشئ رابطًا رمزيًا clickhouse في ~/.local/bin (ضمن PATH لديك)، بحيث يمكنك تشغيل الملف التنفيذي clickhouse مباشرةً. وبذلك، ستعمل كما هي أي خطوة لاحقة في هذا الدليل تستخدم أمر clickhouse.يمكنك أيضًا اختيار إصدار محدد:
use مقابل installيقوم clickhousectl local use <version> بتثبيت إصدار وجعله أيضًا الإصدار default لديك، مع تحديث الرابط الرمزي clickhouse على PATH. ولتنزيل إصدار من دون تغيير الإصدار default أو تحديث الرابط الرمزي، استخدم clickhousectl local install <version> بدلًا من ذلك.
3

بدء clickhouse-server

يعمل الخادم في الخلفية. وللتحقق من أنه يعمل:
4

بدء clickhouse-client

سترى شيئًا مشابهًا لما يلي:
أنت الآن جاهز لبدء إرسال أوامر SQL إلى ClickHouse!
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آخر تعديل في ٢٣ يوليو ٢٠٢٦