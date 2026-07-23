تساعدك ClickHouse CLI (
مستخدمو Windowsيعمل ClickHouse أصلًا على Linux وmacOS. على Windows، نفّذ هذه الخطوات من داخل Windows Subsystem for Linux (WSL).
clickhousectl) على تثبيت إصدارات ClickHouse المحلية
وإدارتها، وبدء الخوادم، وتشغيل الاستعلامات.
1
تثبيت ClickHouse CLI
يُنشأ أيضًا الاسم المستعار
curl https://clickhouse.com/cli | sh
chctl تلقائيًا لتسهيل الاستخدام.
2
تثبيت ClickHouse
ثبّت أحدث إصدار من ClickHouse واجعله الإصدار
default لديك:
يقوم
clickhousectl local use latest
local use بتثبيت الإصدار إذا لم يكن موجودًا بالفعل، ويضبطه
كإصدار
default، وينشئ رابطًا رمزيًا
clickhouse في
~/.local/bin (ضمن
PATH
لديك)، بحيث يمكنك تشغيل الملف التنفيذي
clickhouse مباشرةً. وبذلك، ستعمل كما هي أي خطوة لاحقة في هذا الدليل
تستخدم أمر
clickhouse.يمكنك أيضًا اختيار إصدار محدد:
clickhousectl local use 26.5 # أحدث إصدار 26.5.x.x
clickhousectl local use 26.5.2.39 # الإصدار المحدد تمامًا
use مقابل installيقوم
clickhousectl local use <version> بتثبيت إصدار وجعله أيضًا الإصدار
default لديك، مع تحديث الرابط الرمزي
clickhouse على
PATH. ولتنزيل إصدار
من دون تغيير الإصدار
default أو تحديث الرابط الرمزي، استخدم
clickhousectl local install <version> بدلًا من ذلك.
3
بدء clickhouse-server
يعمل الخادم في الخلفية. وللتحقق من أنه يعمل:
clickhousectl local server start
clickhousectl local server list
4
بدء clickhouse-client
سترى شيئًا مشابهًا لما يلي:
clickhousectl local client
أنت الآن جاهز لبدء إرسال أوامر SQL إلى ClickHouse!
ClickHouse client version 24.5.1.117 (official build).
Connecting to localhost:9000 as user default.
Connected to ClickHouse server version 24.5.1.
local-host :)