تثبيت ClickHouse

ثبّت أحدث إصدار من ClickHouse واجعله الإصدار default لديك:

clickhousectl local use latest

يقوم local use بتثبيت الإصدار إذا لم يكن موجودًا بالفعل، ويضبطه كإصدار default ، وينشئ رابطًا رمزيًا clickhouse في ~/.local/bin (ضمن PATH لديك)، بحيث يمكنك تشغيل الملف التنفيذي clickhouse مباشرةً. وبذلك، ستعمل كما هي أي خطوة لاحقة في هذا الدليل تستخدم أمر clickhouse .

يمكنك أيضًا اختيار إصدار محدد:

clickhousectl local use 26.5 # أحدث إصدار 26.5.x.x clickhousectl local use 26.5.2.39 # الإصدار المحدد تمامًا