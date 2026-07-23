clickhouse-cpp هي مكتبة العميل الرسمية لـ ClickHouse بلغة C++، وتوفّر واجهة سريعة وآمنة نوعيًا
للتعامل مع ClickHouse باستخدام بروتوكوله الثنائي الأصلي.
تتوفر إرشادات البناء، وأمثلة الاستخدام، ووثائق إضافية في
مستودع GitHub الخاص بالمشروع: https://github.com/ClickHouse/clickhouse-cpp.
المكتبة قيد التطوير النشط. ومع أنها تدعم بالفعل الوظائف الأساسية في ClickHouse، فقد لا تكون بعض الميزات وأنواع البيانات مطبّقة بالكامل أو مدعومة بعد.ملاحظاتك قيّمة للغاية، وهي تساعد في توجيه تحديد أولويات الميزات الجديدة والتحسينات. إذا واجهت قيودًا، أو وظائف غير متوفرة، أو سلوكًا غير متوقع، فيُرجى مشاركة ملاحظاتك أو طلبات الميزات عبر متتبع المشكلات على https://github.com/ClickHouse/clickhouse-cpp/issues
أبسط طريقة لتضمين المكتبة في مشروعك هي استخدام وحدة
تضمين المكتبة في مشروعك
FetchContent في CMake.
ويتيح لك هذا الأسلوب تثبيت إصدار محدد بعينه من المكتبة وبناءه كجزء من
سير عمل CMake المعتاد.
يُفعِّل الخيار
include(FetchContent)
set(WITH_OPENSSL YES CACHE BOOL "Enable OpenSSL in clickhouse-cpp" FORCE)
FetchContent_Declare(
clickhouse-cpp
GIT_REPOSITORY https://github.com/ClickHouse/clickhouse-cpp.git
GIT_TAG v2.6.0 # can also be `master` or other banch
)
FetchContent_MakeAvailable(clickhouse-cpp)
WITH_OPENSSL دعم TLS في المكتبة، وهو مطلوب عند الاتصال بـ
ClickHouse Cloud أو بعمليات نشر ClickHouse الأخرى التي تدعم SSL. ومع أنه يمكن الاستغناء عنه في
الاتصالات التي لا تستخدم TLS، فإن تفعيله يُنصح به عمومًا.
يتطلب البناء مع دعم SSL تثبيت حزم تطوير OpenSSL. ثبّت
libssl-dev على Debian وUbuntu أو مشتقاتهما؛ و
openssl-devel على Fedora وRed Hat؛ أو
openssl على macOS باستخدام homebrew.
بعد إتاحة هذه التبعية، اربط هدفك بهدف المكتبة المُصدَّر التالي:
target_link_libraries(your-target PRIVATE clickhouse-cpp-lib)
أمثلة
أنشئ مثيلاً من
إعداد كائن
إعداد كائن
Client
Client لإقامة اتصال مع ClickHouse. يوضّح المثال التالي
كيفية الاتصال بمثيل ClickHouse محلي، حيث لا يلزم إدخال كلمة مرور ولا يكون SSL
مفعّلًا.
في الإعدادات الأكثر تقدّمًا، يلزم إجراء تكوين إضافي. يوضّح المثال التالي كيفية الاتصال بمثيل ClickHouse Cloud باستخدام عدة معلمات إضافية:
#include <clickhouse/client.h>
clickhouse::Client client{clickhouse::ClientOptions().SetHost("localhost")};
#include <clickhouse/client.h>
clickhouse::Client client{
clickhouse::ClientOptions{}
.SetHost("your.instance.clickhouse.cloud")
.SetUser("default")
.SetPassword("your-password")
.SetSSLOptions({}) // Enable SSL
.SetPort(9440) // for connections over SSL ClickHouse Cloud uses port 9440
};
لتنفيذ استعلام لا يُرجع أي بيانات، مثل إنشاء الجداول، استخدم الطريقة
إنشاء الجداول وتنفيذ الاستعلامات من دون بيانات
Execute.
وينطبق النهج نفسه على عبارات أخرى مثل
ALTER TABLE و
DROP وما إلى ذلك.
client.Execute(R"(
CREATE TABLE IF NOT EXISTS greetings (
id UInt64,
message String,
language String)
ENGINE = MergeTree ORDER BY id)");
لإدراج البيانات في جدول، أنشئ
إدراج البيانات
Block واملأه بكائنات الأعمدة المطابقة لـ
مخطط الجدول. تُضاف البيانات عمودًا بعمود، ثم تُدرَج في عملية واحدة باستخدام
الطريقة
Insert، وهي مُحسّنة لتنفيذ عمليات كتابة مجمّعة بكفاءة.
auto id = std::make_shared<clickhouse::ColumnUInt64>();
auto message = std::make_shared<clickhouse::ColumnString>();
auto language = std::make_shared<clickhouse::ColumnString>();
id->Append(1);
message->Append("Hello, World!");
language->Append("English");
id->Append(2);
message->Append("¡Hola, Mundo!");
language->Append("Spanish");
id->Append(3);
message->Append("Hallo wereld!");
language->Append("Dutch");
clickhouse::Block block{};
block.AppendColumn("id", id);
block.AppendColumn("message", message);
block.AppendColumn("language", language);
client.Insert("greetings", block);
لتنفيذ استعلام يُرجع بيانات، استخدم الطريقة
اختيار البيانات
Select ومرّر
callback لمعالجة
النتيجة. تُمرَّر نتائج الاستعلام على شكل كائنات
Block، بما يعكس تمثيل البيانات
الأصلي الموجَّه بالأعمدة في ClickHouse.
client.Select(
"SELECT id, message, language FROM greetings",
[](const clickhouse::Block & block){
for (size_t i = 0; i < block.GetRowCount(); ++i) {
auto id = block[0]->AsStrict<clickhouse::ColumnUInt64>()->At(i);
auto message = block[1]->AsStrict<clickhouse::ColumnString>()->At(i);
auto language = block[2]->AsStrict<clickhouse::ColumnString>()->At(i);
std::cout << id << "\t" << message << "\t" << language << "\n";
}
});
أنواع البيانات المدعومة
UInt8,
UInt16,
UInt32,
UInt64,
Int8,
Int16,
Int32,
Int64
UInt128,
Int128
Decimal32,
Decimal64,
Decimal128
Float32,
Float64
Date
DateTime,
DateTime64
DateTime([timezone]),
DateTime64(N, [timezone])
UUID
Enum8,
Enum16
String
FixedString(N)
LowCardinality(String)و
LowCardinality(FixedString(N))
Nullable(T)
Array(T)
Tuple
Map
IPv4,
IPv6
Point,
Ring,
Polygon,
MultiPolygon