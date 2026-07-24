التثبيت
نزّل إضافة ClickHouse Cloud Audit لـ Splunk من Splunkbase. في Splunk Enterprise، انتقل إلى Apps -> Manage، ثم انقر على Install app from file. حدّد الملف المؤرشف الذي نزّلته من Splunkbase، ثم انقر على Upload. إذا سار كل شيء كما ينبغي، فمن المفترض أن ترى الآن تطبيق سجلات تدقيق ClickHouse مثبّتًا. وإذا لم يحدث ذلك، فراجع سجلات Splunkd بحثًا عن أي أخطاء.
لـ Splunk Enterprise
لإعداد المُدخل المعياري، ستحتاج أولاً إلى معلومات من نشر ClickHouse Cloud لديك:
إعداد المُدخل المعياري
- معرّف المؤسسة
- مفتاح واجهة برمجة التطبيقات للمسؤول
سجّل الدخول إلى ClickHouse Cloud console. انتقل إلى Organization -> Organization details في مؤسستك. ومن هناك يمكنك نسخ معرّف المؤسسة. بعد ذلك، انتقل إلى API Keys من القائمة الجانبية اليسرى. أنشئ مفتاح واجهة برمجة التطبيقات، وامنحه اسمًا ذا معنى، وحدد صلاحيات
الحصول على المعلومات من ClickHouse Cloud
Admin. ثم انقر على Generate مفتاح واجهة برمجة التطبيقات.
احفظ الـ مفتاح واجهة برمجة التطبيقات والقيمة السرية في مكان آمن.
بالعودة إلى Splunk، انتقل إلى Settings -> Data inputs. حدد إدخال بيانات ClickHouse Cloud Audit Logs. انقر على “New” لتكوين مثيل جديد من إدخال البيانات. بعد إدخال جميع المعلومات، انقر على Next. تم تكوين الإدخال، ويمكنك الآن البدء في استعراض سجلات التدقيق.
تكوين إدخال البيانات في Splunk
يخزّن المدخل المعياري البيانات في Splunk. لعرض هذه البيانات، يمكنك استخدام واجهة البحث العامة في Splunk.