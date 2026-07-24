تُعد Splunk منصة لتحليلات البيانات والمراقبة.

لا تتضمن هذه الإضافة سوى مدخل معياري، ولا توفّر أي واجهة مستخدم إضافية.

​ لـ Splunk Enterprise

نزّل إضافة ClickHouse Cloud Audit لـ Splunk من Splunkbase

في Splunk Enterprise، انتقل إلى Apps -> Manage، ثم انقر على Install app from file.

حدّد الملف المؤرشف الذي نزّلته من Splunkbase، ثم انقر على Upload.

إذا سار كل شيء كما ينبغي، فمن المفترض أن ترى الآن تطبيق سجلات تدقيق ClickHouse مثبّتًا. وإذا لم يحدث ذلك، فراجع سجلات Splunkd بحثًا عن أي أخطاء.

​ إعداد المُدخل المعياري

لإعداد المُدخل المعياري، ستحتاج أولاً إلى معلومات من نشر ClickHouse Cloud لديك:

معرّف المؤسسة

مفتاح واجهة برمجة التطبيقات للمسؤول

​ الحصول على المعلومات من ClickHouse Cloud

انتقل إلى Organization -> Organization details في مؤسستك. ومن هناك يمكنك نسخ معرّف المؤسسة.

بعد ذلك، انتقل إلى API Keys من القائمة الجانبية اليسرى.

أنشئ مفتاح واجهة برمجة التطبيقات، وامنحه اسمًا ذا معنى، وحدد صلاحيات Admin . ثم انقر على Generate مفتاح واجهة برمجة التطبيقات.

احفظ الـ مفتاح واجهة برمجة التطبيقات والقيمة السرية في مكان آمن.

​ تكوين إدخال البيانات في Splunk

بالعودة إلى Splunk، انتقل إلى Settings -> Data inputs.

حدد إدخال بيانات ClickHouse Cloud Audit Logs.

انقر على “New” لتكوين مثيل جديد من إدخال البيانات.

بعد إدخال جميع المعلومات، انقر على Next.

تم تكوين الإدخال، ويمكنك الآن البدء في استعراض سجلات التدقيق.

يخزّن المدخل المعياري البيانات في Splunk. لعرض هذه البيانات، يمكنك استخدام واجهة البحث العامة في Splunk.