في ClickHouse، تشير “القيود” المفروضة على الإعدادات إلى الحدود والقواعد التي يمكنك تعيينها للإعدادات. ويمكن تطبيق هذه القيود للحفاظ على الاستقرار والأمان وسهولة التنبؤ بسلوك قاعدة البيانات.
نظرة عامة
يمكن تعريف القيود على الإعدادات في قسم
تعريف القيود
ملف التعريف ضمن ملف الإعداد
user.xml.
وهي تمنع المستخدمين من تغيير بعض الإعدادات باستخدام تعليمة
SET.
تُعرَّف القيود على النحو التالي:
إذا حاول المستخدم انتهاك القيود، فسيُطلَق استثناء ويظل الإعداد دون تغيير.
<profiles>
<user_name>
<constraints>
<setting_name_1>
<min>lower_boundary</min>
</setting_name_1>
<setting_name_2>
<max>upper_boundary</max>
</setting_name_2>
<setting_name_3>
<min>lower_boundary</min>
<max>upper_boundary</max>
</setting_name_3>
<setting_name_4>
<readonly/>
</setting_name_4>
<setting_name_5>
<min>lower_boundary</min>
<max>upper_boundary</max>
<changeable_in_readonly/>
</setting_name_5>
<setting_name_6>
<min>lower_boundary</min>
<max>upper_boundary</max>
<disallowed>value1</disallowed>
<disallowed>value2</disallowed>
<disallowed>value3</disallowed>
<changeable_in_readonly/>
</setting_name_6>
</constraints>
</user_name>
</profiles>
هناك عدة أنواع من القيود التي يدعمها ClickHouse:
أنواع القيود
min
max
disallowed
readonly(بالاسم المستعار
const)
changeable_in_readonly
min و
max الحدين الأدنى والأقصى لإعداد رقمي،
ويمكن استخدامهما معًا.
يمكن استخدام القيد
disallowed لتحديد قيمة أو قيم معيّنة
لا ينبغي السماح بها لإعداد محدد.
ينصّ القيد
readonly أو
const على أن المستخدم لا يمكنه تغيير
الإعداد المقابل مطلقًا.
يتيح نوع القيد
changeable_in_readonly للمستخدمين تغيير الإعداد
ضمن نطاق
min/
max حتى إذا كان الإعداد
readonly مضبوطًا على
1،
وإلا فلن يُسمح بتغيير الإعدادات في وضع
readonly=1.
لا يكون
changeable_in_readonly مدعومًا إلا إذا كان
settings_constraints_replace_previous
مفعّلًا:
<access_control_improvements>
<settings_constraints_replace_previous>true</settings_constraints_replace_previous>
</access_control_improvements>
إذا كان هناك عدة ملفات تعريف نشطة لمستخدم، فستُدمَج القيود. تعتمد عملية الدمج على
ملفات تعريف القيود المتعددة
settings_constraints_replace_previous:
- true (موصى به): تُستبدَل القيود الخاصة بالإعداد نفسه أثناء الدمج، بحيث يُستخدَم القيد الأخير وتُتجاهَل جميع القيود السابقة. ويشمل ذلك الحقول غير المعيّنة في القيد الجديد.
- false (افتراضي): تُدمَج القيود الخاصة بالإعداد نفسه بطريقة يُؤخَذ فيها كل نوع من القيود غير المعيّنة من ملف التعريف السابق، ويُستبدَل كل نوع من القيود المعيّنة بالقيمة من ملف التعريف الجديد.
يتم تفعيل وضع القراءة فقط بواسطة الإعداد
وضع القراءة فقط
readonly، ويجب عدم الخلط بينه
وبين نوع القيد
readonly:
readonly=0: لا توجد أي قيود على وضع القراءة فقط.
readonly=1: يُسمح فقط باستعلامات القراءة، ولا يمكن تغيير الإعدادات إلا إذا كان
changeable_in_readonlyمُعيَّنًا.
readonly=2: يُسمح فقط باستعلامات القراءة، لكن يمكن تغيير الإعدادات، باستثناء الإعداد
readonlyنفسه.
ليتضمّن الملف
مثال
users.xml الأسطر التالية:
ستُرجِع جميع الاستعلامات التالية استثناءات:
<profiles>
<default>
<max_memory_usage>10000000000</max_memory_usage>
<force_index_by_date>0</force_index_by_date>
...
<constraints>
<max_memory_usage>
<min>5000000000</min>
<max>20000000000</max>
</max_memory_usage>
<force_index_by_date>
<readonly/>
</force_index_by_date>
</constraints>
</default>
</profiles>
SET max_memory_usage=20000000001;
SET max_memory_usage=4999999999;
SET force_index_by_date=1;
Code: 452, e.displayText() = DB::Exception: Setting max_memory_usage should not be greater than 20000000000.
Code: 452, e.displayText() = DB::Exception: Setting max_memory_usage should not be less than 5000000000.
Code: 452, e.displayText() = DB::Exception: Setting force_index_by_date should not be changed.
يُتعامل مع ملف التعريف
default على نحوٍ خاص: إذ تصبح جميع القيود المعرّفة
لملف التعريف
default هي القيود الافتراضية، وبالتالي تُطبَّق على جميع المستخدمين
ما لم يُتجاوز عنها صراحةً لهؤلاء المستخدمين.
يمكن فرض قيود على إعدادات MergeTree. تُطبَّق هذه القيود عند إنشاء جدول يستخدم محرك MergeTree أو عند تعديل إعدادات التخزين الخاصة به. يجب أن يُسبق اسم إعداد MergeTree بالبادئة
قيود على إعدادات MergeTree
merge_tree_ عند
الإشارة إليه في قسم
<constraints>.
يمكنك منع إنشاء جداول جديدة مع تحديد
مثال
storage_policy صراحةً
<profiles>
<default>
<constraints>
<merge_tree_storage_policy>
<const/>
</merge_tree_storage_policy>
</constraints>
</default>
</profiles>