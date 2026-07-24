datasources : - name : Example ClickHouse uid : clickhouse-example type : grafana-clickhouse-datasource jsonData : host : 127.0.0.1 port : 9000 protocol : native secure : false username : default tlsSkipVerify : <boolean> tlsAuth : <boolean> tlsAuthWithCACert : <boolean> defaultDatabase : default defaultTable : <string> dialTimeout : 10 queryTimeout : 60 validateSql : false httpHeaders : - name : X-Example-Plain-Header value : plain text value secure : false - name : X-Example-Secure-Header secure : true logs : defaultDatabase : default defaultTable : otel_logs otelEnabled : false otelVersion : latest timeColumn : <string> levelColumn : <string> messageColumn : <string> traces : defaultDatabase : default defaultTable : otel_traces otelEnabled : false otelVersion : latest traceIdColumn : <string> spanIdColumn : <string> operationNameColumn : <string> parentSpanIdColumn : <string> serviceNameColumn : <string> durationTimeColumn : <string> durationUnitColumn : <time unit> startTimeColumn : <string> tagsColumn : <string> serviceTagsColumn : <string> secureJsonData : tlsCACert : <string> tlsClientCert : <string> tlsClientKey : <string> secureHttpHeaders.X-Example-Secure-Header : secure header value