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أسهل طريقة لتعديل الإعدادات هي عبر واجهة المستخدم في Grafana من صفحة إعدادات المكوّن الإضافي، ولكن يمكن أيضًا تهيئة مصادر البيانات باستخدام ملف YAML. تعرض هذه الصفحة قائمة بالخيارات المتاحة لتهيئة المكوّن الإضافي ClickHouse، بالإضافة إلى مقتطفات إعدادات لمن يهيّئون مصدر بيانات باستخدام YAML. للحصول على نظرة عامة سريعة على جميع الخيارات، يمكن العثور على قائمة كاملة بخيارات الإعداد هنا.

الإعدادات الشائعة

مثال على شاشة التهيئة: مثال على ملف YAML للإعدادات الشائعة:
لاحظ أنه تُضاف خاصية version عند حفظ التهيئة من واجهة المستخدم. ويُظهر ذلك إصدار المكوّن الإضافي الذي حُفظت به التهيئة.

بروتوكول HTTP

ستظهر إعدادات إضافية إذا اخترت الاتصال عبر بروتوكول HTTP.

مسار HTTP

إذا كان خادم HTTP لديك مُتاحًا ضمن مسار URL مختلف، يمكنك إضافته هنا.

رؤوس HTTP مخصّصة

يمكنك إضافة رؤوس مخصّصة إلى الطلبات المُرسلة إلى الخادم لديك. يمكن أن تكون الرؤوس نصًا عاديًا أو آمنة. تُخزَّن جميع مفاتيح الرؤوس كنص عادي، بينما تُحفَظ قيم الرؤوس الآمنة في التهيئة الآمنة (على غرار الحقل password).
القيم الآمنة عبر HTTPرغم أن قيم الرؤوس الآمنة تُخزَّن بأمان في التهيئة، فإن القيمة ستظل تُرسَل عبر HTTP إذا كان الاتصال الآمن معطّلًا.
مثال YAML للرؤوس العادية/الآمنة:

إعدادات إضافية

هذه الإعدادات الإضافية اختيارية. مثال YAML:

OpenTelemetry

يأتي OpenTelemetry ‏(OTel) مدمجًا بشكل وثيق في المكوّن الإضافي. يمكن تصدير بيانات OpenTelemetry إلى ClickHouse باستخدام مكوّن إضافي للمُصدِّر الخاصة بنا. ولتحقيق أفضل استفادة، يُوصى بتهيئة OTel لكلٍّ من السجلات والتتبعات. ويجب أيضًا تهيئة هذه الإعدادات الافتراضية لتمكين روابط البيانات، وهي ميزة تتيح مسارات عمل observability قوية.

السجلات

لتسريع إنشاء استعلامات السجلات، يمكنك تعيين قاعدة بيانات/جدول افتراضي، بالإضافة إلى أعمدة لاستعلام السجلات. سيؤدي ذلك إلى تحميل منشئ الاستعلام مسبقًا باستعلام سجلات جاهز للتشغيل، مما يجعل التصفح في صفحة Explore أسرع لسيناريوهات observability. إذا كنت تستخدم OpenTelemetry، فينبغي تفعيل مفتاح “Use OTel”، وتعيين جدول السجلات الافتراضي إلى otel_logs. وسيؤدي ذلك تلقائيًا إلى تجاوز الأعمدة الافتراضية لاستخدام إصدار مخطط OTel المحدد. مع أن OpenTelemetry ليس مطلوبًا للسجلات، فإن استخدام مجموعة بيانات واحدة للسجلات/التتبعات يساعد في توفير سير عمل أكثر سلاسة لـ observability باستخدام رابط البيانات. مثال على شاشة إعداد السجلات: مثال على YAML لإعداد السجلات:

التتبعات

لتسريع إنشاء الاستعلامات للتتبعات، يمكنك تعيين قاعدة بيانات/جدول افتراضيين، بالإضافة إلى الأعمدة الخاصة باستعلام التتبع. سيؤدي ذلك إلى التحميل المسبق لمنشئ الاستعلام باستعلام بحث عن تتبع قابل للتشغيل، مما يسرّع التصفح في صفحة Explore لأغراض observability. إذا كنت تستخدم OpenTelemetry، فيجب تفعيل مفتاح “Use OTel”، وتعيين جدول التتبع الافتراضي إلى otel_traces. وسيؤدي ذلك تلقائيًا إلى استبدال الأعمدة الافتراضية لاستخدام إصدار مخطط OTel المحدد. ورغم أن OpenTelemetry ليس مطلوبًا، فإن هذه الميزة تعمل بأفضل شكل عند استخدام مخططه للتتبعات. مثال على شاشة إعداد التتبعات: مثال على YAML لإعداد التتبعات:

الأسماء المستعارة للأعمدة

يُعدّ استخدام الأسماء المستعارة للأعمدة طريقةً عملية للاستعلام عن بياناتك بأسماء وأنواع مختلفة. وباستخدام الأسماء المستعارة، يمكنك تحويل مخطط متداخل إلى مخطط مسطّح بحيث يسهل اختياره في Grafana. قد يكون استخدام الأسماء المستعارة مناسبًا لك إذا كنت:
  • تعرف مخطط بياناتك ومعظم خصائصه/أنواعه المتداخلة
  • تخزّن بياناتك في أنواع Map
  • تخزّن JSON كسلاسل نصية
  • تطبّق كثيرًا دوالًا لتحويل الأعمدة التي تختارها

أعمدة ALIAS المعرّفة على الجدول

يوفّر ClickHouse دعمًا مدمجًا للأسماء المستعارة للأعمدة، ويعمل مع Grafana مباشرةً. يمكن تعريف أعمدة ALIAS مباشرةً على الجدول.
في المثال أعلاه، ننشئ اسمًا مستعارًا باسم TimestampDate يحوّل الطابع الزمني بالنانوثانية إلى النوع Date. ولا تُخزَّن هذه البيانات على القرص مثل العمود الأول، بل تُحتسَب وقت تنفيذ الاستعلام. لن تُعاد الأسماء المستعارة المعرّفة على الجدول مع SELECT *، لكن يمكن ضبط ذلك في إعدادات الخادم. لمزيد من المعلومات، اطّلع على وثائق نوع العمود ALIAS.

جداول الأسماء المستعارة للأعمدة

يوفّر Grafana، افتراضيًا، اقتراحات للأعمدة استنادًا إلى الاستجابة من DESC table. في بعض الحالات، قد ترغب في تجاوز الأعمدة التي يراها Grafana بالكامل. يساعد ذلك على إخفاء مخططك في Grafana عند اختيار الأعمدة، مما قد يحسّن تجربة المستخدم بحسب مدى تعقيد جدولك. وتتمثل ميزة هذا الأسلوب مقارنةً بالأسماء المستعارة المعرّفة على مستوى الجدول في أنه يمكنك تحديثها بسهولة من دون الحاجة إلى تعديل جدولك. وفي بعض المخططات، قد يصل ذلك إلى آلاف الإدخالات، مما قد يكدّس تعريف الجدول الأساسي. كما يتيح لك إخفاء الأعمدة التي تريد من المستخدم تجاهلها. يتطلب Grafana أن يحتوي جدول الأسماء المستعارة على بنية الأعمدة التالية:
إليك كيف يمكننا محاكاة سلوك العمود ALIAS باستخدام جدول alias:
يمكننا بعد ذلك إعداد هذا الجدول لاستخدامه في Grafana. لاحظ أن الاسم يمكن أن يكون أي اسم، أو حتى يمكن تعريفه في قاعدة بيانات منفصلة: سيعرض Grafana الآن نتائج جدول الأسماء المستعارة بدلًا من النتائج الناتجة عن DESC example_table: يمكن استخدام كلا نوعَي الأسماء المستعارة لإجراء تحويلات معقدة للأنواع أو لاستخراج حقول JSON.

جميع خيارات YAML

فيما يلي جميع خيارات تهيئة YAML التي يوفّرها المكوّن الإضافي. تتضمن بعض الحقول قيمًا نموذجية، بينما يكتفي بعضها الآخر بعرض نوع الحقل. راجع وثائق Grafana لمزيد من المعلومات حول تهيئة مصادر البيانات باستخدام YAML.
آخر تعديل في ٢٤ يوليو ٢٠٢٦