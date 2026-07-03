يجيب عن السؤال الشائع حول ما إذا كان يمكن استخدام ClickHouse كتخزين مفتاح-قيمة أم لا.

“لا”. يُعد عبء عمل المفتاح-القيمة من أبرز الحالات التي لا يُنصح فيها باستخدام ClickHouse. فهو في النهاية نظام الإجابة المختصرة هي. يُعد عبء عمل المفتاح-القيمة من أبرز الحالات التييُنصح فيها باستخدام ClickHouse. فهو في النهاية نظام OLAP ، بينما توجد العديد من أنظمة تخزين المفتاح-القيمة الممتازة الأخرى.

ومع ذلك، قد تكون هناك حالات يظل فيها استخدام ClickHouse لاستعلامات شبيهة بالمفتاح-القيمة منطقيًا. يحدث هذا عادةً في بعض المنتجات منخفضة الميزانية، حيث يكون عبء العمل الأساسي تحليليًا بطبيعته ويلائم ClickHouse جيدًا، لكن توجد أيضًا عملية ثانوية تحتاج إلى نمط مفتاح-قيمة بمعدل طلبات ليس مرتفعًا جدًا ومن دون متطلبات صارمة لزمن الاستجابة. لو كانت لديك ميزانية غير محدودة، لكنت ثبّتَّ قاعدة بيانات مفتاح-قيمة ثانوية لهذا العبء الثانوي، لكن الواقع أن هناك تكلفة إضافية لصيانة نظام تخزين آخر (المراقبة، النسخ الاحتياطية، إلخ)، وقد يكون من الأفضل تجنبها.

إذا قررت مخالفة التوصيات وتشغيل بعض الاستعلامات الشبيهة بالمفتاح-القيمة على ClickHouse، فإليك بعض النصائح: