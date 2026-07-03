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من أسرار أداء الاستعلامات في ClickHouse الضغط. فكلما قلّت كمية البيانات على القرص، انخفضت عمليات I/O وتسارعت الاستعلامات وعمليات insert. وفي معظم الحالات، يفوق تقليل IO العبء الإضافي الذي تفرضه أي خوارزمية ضغط على CPU. لذلك، ينبغي أن يكون تحسين ضغط البيانات هو الأولوية الأولى عند العمل على ضمان سرعة استعلامات ClickHouse.
لمعرفة سبب كفاءة ClickHouse العالية في ضغط البيانات، نوصي بقراءة هذه المقالة. باختصار، تكتب قاعدة البيانات العمودية لدينا القيم بحسب الأعمدة. وعندما تكون هذه القيم مرتبة، تتموضع القيم المتطابقة بجوار بعضها، فتستفيد خوارزميات الضغط من الأنماط المتجاورة في البيانات. وإضافةً إلى ذلك، يوفّر ClickHouse مرمّزات وأنواع بيانات دقيقة تتيح لك تحسين الضغط بسهولة وبدرجة أكبر.
يتأثر الضغط في ClickHouse بثلاثة عوامل أساسية:
  • مفتاح الترتيب
  • أنواع البيانات
  • المرمّزات المستخدمة
تُضبط جميع هذه العناصر من خلال المخطط.

اختر نوع البيانات المناسب لتحسين الضغط

لنستخدم مجموعة بيانات Stack Overflow كمثال. لنقارن إحصاءات الضغط للمخططات التالية للجدول posts:
  • posts - مخطط غير مُحسَّن من حيث أنواع البيانات، ولا يحتوي على مفتاح ترتيب.
  • posts_v3 - مخطط مُحسَّن من حيث أنواع البيانات، مع النوع المناسب وحجم البت المناسب لكل عمود، وبمفتاح ترتيب ‎(PostTypeId, toDate(CreationDate), CommentCount).
باستخدام الاستعلامات التالية، يمكننا قياس الحجم المضغوط وغير المضغوط الحالي لكل عمود. لنتفحّص حجم المخطط الأولي posts من دون مفتاح ترتيب.
إذا كنت ترى أن قيم compressed_size أو uncompressed_size تساوي 0، فقد يرجع ذلك إلى أن نوع الأجزاء هو compact وليس wide (راجع الوصف الخاص بـ part_type في system.parts). يتحكم الإعدادان min_bytes_for_wide_part وmin_rows_for_wide_part في تنسيق الجزء؛ وهذا يعني أنه إذا نتج عن البيانات المُدرجة جزء لا يتجاوز قيم الإعدادات المذكورة أعلاه، فسيكون الجزء compact بدلًا من wide، ولن تظهر لك قيم compressed_size أو uncompressed_size.للتوضيح:
استعلام
الاستجابة
نعرض هنا كلاً من الحجم المضغوط وغير المضغوط، وكلاهما مهم. فالحجم المضغوط يمثّل ما نحتاج إلى قراءته من disk، وهو ما نريد تقليله لتحسين query performance (وتكلفة التخزين). وبعد ذلك يجب فك ضغط هذه البيانات قبل قراءتها. أما الحجم غير المضغوط في هذه الحالة فيعتمد على نوع البيانات المستخدم. ويساعد تقليل هذا الحجم على خفض overhead الذاكرة في queries وتقليل كمية البيانات التي يجب على query معالجتها، مما يحسّن الاستفادة من cache ويؤدي في النهاية إلى تقليل زمن الاستعلام.
يعتمد الاستعلام أعلاه على table ‏columns في system database. تُدار هذه database بواسطة ClickHouse، وهي كنز من المعلومات المفيدة، بدءًا من metrics الخاصة بـ query performance وصولًا إلى logs الخلفية الخاصة بـ cluster. نوصي بقراءة “System Tables and a Window into the Internals of ClickHouse” والمقالات المصاحبة[1][2] للقارئ المهتم.
لتلخيص الحجم الإجمالي للـ table، يمكننا تبسيط الاستعلام أعلاه:
عند تكرار هذا الاستعلام على posts_v3، وهو الجدول الذي يستخدم نوع بيانات ومفتاح ترتيب مُحسَّنين، يمكننا ملاحظة انخفاض كبير في الأحجام غير المضغوطة والمضغوطة.
يوضح التحليل الكامل للأعمدة وفورات كبيرة في الأعمدة Body وTitle وTags وCreationDate، وقد تحققت هذه الوفورات من خلال ترتيب البيانات قبل الضغط واستخدام الأنواع المناسبة.

اختيار مرمّز ضغط الأعمدة المناسب

باستخدام مرمّزات ضغط الأعمدة، يمكننا تغيير الخوارزمية (وإعداداتها) المستخدمة لترميز كل عمود وضغطه. يعمل الترميز والضغط بطريقة مختلفة قليلًا، لكن الهدف واحد: تقليل حجم بياناتنا. يطبّق الترميز تحويلًا على بياناتنا، فيغيّر القيم استنادًا إلى دالة من خلال استغلال خصائص نوع البيانات. أما الضغط، فيستخدم خوارزمية عامة لضغط البيانات على مستوى البايت. عادةً ما يُطبَّق الترميز أولًا ثم يُستخدم الضغط. وبما أن أساليب الترميز المختلفة وخوارزميات الضغط تختلف فعاليتها باختلاف توزيعات القيم، فعلينا فهم بياناتنا جيدًا. يدعم ClickHouse عددًا كبيرًا من المرمّزات وخوارزميات الضغط. وفيما يلي بعض التوصيات مرتبة حسب الأهمية: اطّلع على هذا الرابط لمزيد من الخيارات. فيما يلي نحدّد مرمّز ‏Delta لكل من Id وViewCount وAnswerCount، على افتراض أن هذه الحقول ستكون مترابطة خطيًا مع مفتاح الترتيب، وبالتالي ينبغي أن تستفيد من ترميز Delta.
تظهر أدناه تحسينات الضغط لهذه الأعمدة:

الضغط في ClickHouse Cloud

في ClickHouse Cloud، نستخدم خوارزمية الضغط ZSTD (بقيمة افتراضية تبلغ 1) بشكل افتراضي. ورغم أن سرعات الضغط قد تختلف لهذه الخوارزمية بحسب مستوى الضغط (كلما ارتفع المستوى زادت البطء)، فإن ميزتها أنها تظل سريعة باستمرار عند فك الضغط (بتفاوت يقارب 20%)، كما أنها تستفيد أيضًا من إمكانية تنفيذها بالتوازي. وتشير اختباراتنا السابقة أيضًا إلى أن هذه الخوارزمية تكون فعّالة بما يكفي في كثير من الحالات، بل وقد تتفوّق حتى على LZ4 عند استخدامه مع مرمّز. وهي فعّالة مع معظم أنواع البيانات وتوزيعات المعلومات، لذا تُعد خيارًا افتراضيًا مناسبًا للأغراض العامة، وهذا يفسّر لماذا يكون الضغط الأولي لدينا ممتازًا بالفعل حتى من دون تحسين.
آخر تعديل في ٣ يوليو ٢٠٢٦