من أسرار أداء الاستعلامات في ClickHouse الضغط.

فكلما قلّت كمية البيانات على القرص، انخفضت عمليات I/O وتسارعت الاستعلامات وعمليات insert. وفي معظم الحالات، يفوق تقليل IO العبء الإضافي الذي تفرضه أي خوارزمية ضغط على CPU. لذلك، ينبغي أن يكون تحسين ضغط البيانات هو الأولوية الأولى عند العمل على ضمان سرعة استعلامات ClickHouse.

لمعرفة سبب كفاءة ClickHouse العالية في ضغط البيانات، نوصي بقراءة هذه المقالة . باختصار، تكتب قاعدة البيانات العمودية لدينا القيم بحسب الأعمدة. وعندما تكون هذه القيم مرتبة، تتموضع القيم المتطابقة بجوار بعضها، فتستفيد خوارزميات الضغط من الأنماط المتجاورة في البيانات. وإضافةً إلى ذلك، يوفّر ClickHouse مرمّزات وأنواع بيانات دقيقة تتيح لك تحسين الضغط بسهولة وبدرجة أكبر.

يتأثر الضغط في ClickHouse بثلاثة عوامل أساسية:

مفتاح الترتيب

أنواع البيانات

المرمّزات المستخدمة

تُضبط جميع هذه العناصر من خلال المخطط.

​ اختر نوع البيانات المناسب لتحسين الضغط

لنستخدم مجموعة بيانات Stack Overflow كمثال. لنقارن إحصاءات الضغط للمخططات التالية للجدول posts :

posts - مخطط غير مُحسَّن من حيث أنواع البيانات، ولا يحتوي على مفتاح ترتيب.

- مخطط غير مُحسَّن من حيث أنواع البيانات، ولا يحتوي على مفتاح ترتيب. posts_v3 - مخطط مُحسَّن من حيث أنواع البيانات، مع النوع المناسب وحجم البت المناسب لكل عمود، وبمفتاح ترتيب ‎(PostTypeId, toDate(CreationDate), CommentCount) .

باستخدام الاستعلامات التالية، يمكننا قياس الحجم المضغوط وغير المضغوط الحالي لكل عمود. لنتفحّص حجم المخطط الأولي posts من دون مفتاح ترتيب.

SELECT name , formatReadableSize( sum (data_compressed_bytes)) AS compressed_size, formatReadableSize( sum (data_uncompressed_bytes)) AS uncompressed_size, round ( sum (data_uncompressed_bytes) / sum (data_compressed_bytes), 2 ) AS ratio FROM system . columns WHERE table = 'posts' GROUP BY name

┌─name──────────────────┬─compressed_size─┬─uncompressed_size─┬───ratio────┐ │ Body │ 46.14 GiB │ 127.31 GiB │ 2.76 │ │ Title │ 1.20 GiB │ 2.63 GiB │ 2.19 │ │ Score │ 84.77 MiB │ 736.45 MiB │ 8.69 │ │ Tags │ 475.56 MiB │ 1.40 GiB │ 3.02 │ │ ParentId │ 210.91 MiB │ 696.20 MiB │ 3.3 │ │ Id │ 111.17 MiB │ 736.45 MiB │ 6.62 │ │ AcceptedAnswerId │ 81.55 MiB │ 736.45 MiB │ 9.03 │ │ ClosedDate │ 13.99 MiB │ 517.82 MiB │ 37.02 │ │ LastActivityDate │ 489.84 MiB │ 964.64 MiB │ 1.97 │ │ CommentCount │ 37.62 MiB │ 565.30 MiB │ 15.03 │ │ OwnerUserId │ 368.98 MiB │ 736.45 MiB │ 2 │ │ AnswerCount │ 21.82 MiB │ 622.35 MiB │ 28.53 │ │ FavoriteCount │ 280.95 KiB │ 508.40 MiB │ 1853.02 │ │ ViewCount │ 95.77 MiB │ 736.45 MiB │ 7.69 │ │ LastEditorUserId │ 179.47 MiB │ 736.45 MiB │ 4.1 │ │ ContentLicense │ 5.45 MiB │ 847.92 MiB │ 155.5 │ │ OwnerDisplayName │ 14.30 MiB │ 142.58 MiB │ 9.97 │ │ PostTypeId │ 20.93 MiB │ 565.30 MiB │ 27 │ │ CreationDate │ 314.17 MiB │ 964.64 MiB │ 3.07 │ │ LastEditDate │ 346.32 MiB │ 964.64 MiB │ 2.79 │ │ LastEditorDisplayName │ 5.46 MiB │ 124.25 MiB │ 22.75 │ │ CommunityOwnedDate │ 2.21 MiB │ 509.60 MiB │ 230.94 │ └───────────────────────┴─────────────────┴───────────────────┴────────────┘

ملاحظة حول الأجزاء compact مقابل wide compressed_size أو uncompressed_size تساوي 0 ، فقد يرجع ذلك إلى أن نوع الأجزاء هو compact وليس wide (راجع الوصف الخاص بـ part_type في compact بدلًا من wide ، ولن تظهر لك قيم compressed_size أو uncompressed_size . إذا كنت ترى أن قيمأوتساوي، فقد يرجع ذلك إلى أن نوع الأجزاء هووليس(راجع الوصف الخاص بـفي system.parts ). يتحكم الإعدادان min_bytes_for_wide_part min_rows_for_wide_part في تنسيق الجزء؛ وهذا يعني أنه إذا نتج عن البيانات المُدرجة جزء لا يتجاوز قيم الإعدادات المذكورة أعلاه، فسيكون الجزءبدلًا من، ولن تظهر لك قيمأو للتوضيح: استعلام -- أنشئ جدولًا بأجزاء compact CREATE TABLE compact ( number UInt32 ) ENGINE = MergeTree() ORDER BY number AS SELECT * FROM numbers( 100000 ); -- ليست كبيرة بما يكفي لتجاوز القيمة الافتراضية لـ min_bytes_for_wide_part = 10485760 -- تحقّق من نوع الأجزاء SELECT table , name , part_type from system . parts where table = 'compact' ; -- احصل على الأحجام المضغوطة وغير المضغوطة للأعمدة في الجدول compact SELECT name , formatReadableSize( sum (data_compressed_bytes)) AS compressed_size, formatReadableSize( sum (data_uncompressed_bytes)) AS uncompressed_size, round ( sum (data_uncompressed_bytes) / sum (data_compressed_bytes), 2 ) AS ratio FROM system . columns WHERE table = 'compact' GROUP BY name ; -- أنشئ جدولًا بأجزاء wide CREATE TABLE wide ( number UInt32 ) ENGINE = MergeTree() ORDER BY number SETTINGS min_bytes_for_wide_part = 0 AS SELECT * FROM numbers( 100000 ); -- تحقّق من نوع الأجزاء SELECT table , name , part_type from system . parts where table = 'wide' ; -- احصل على الأحجام المضغوطة وغير المضغوطة للجدول wide SELECT name , formatReadableSize( sum (data_compressed_bytes)) AS compressed_size, formatReadableSize( sum (data_uncompressed_bytes)) AS uncompressed_size, round ( sum (data_uncompressed_bytes) / sum (data_compressed_bytes), 2 ) AS ratio FROM system . columns WHERE table = 'wide' GROUP BY name ; الاستجابة ┌─table───┬─name──────┬─part_type─┐ 1. │ compact │ all_1_1_0 │ Compact │ └─────────┴───────────┴───────────┘ ┌─name───┬─compressed_size─┬─uncompressed_size─┬─ratio─┐ 1. │ number │ 0.00 B │ 0.00 B │ nan │ └────────┴─────────────────┴───────────────────┴───────┘ ┌─table─┬─name──────┬─part_type─┐ 1. │ wide │ all_1_1_0 │ Wide │ └───────┴───────────┴───────────┘ ┌─name───┬─compressed_size─┬─uncompressed_size─┬─ratio─┐ 1. │ number │ 392.31 KiB │ 390.63 KiB │ 1 │ └────────┴─────────────────┴───────────────────┴───────┘

نعرض هنا كلاً من الحجم المضغوط وغير المضغوط، وكلاهما مهم. فالحجم المضغوط يمثّل ما نحتاج إلى قراءته من disk، وهو ما نريد تقليله لتحسين query performance (وتكلفة التخزين). وبعد ذلك يجب فك ضغط هذه البيانات قبل قراءتها. أما الحجم غير المضغوط في هذه الحالة فيعتمد على نوع البيانات المستخدم. ويساعد تقليل هذا الحجم على خفض overhead الذاكرة في queries وتقليل كمية البيانات التي يجب على query معالجتها، مما يحسّن الاستفادة من cache ويؤدي في النهاية إلى تقليل زمن الاستعلام.

لتلخيص الحجم الإجمالي للـ table، يمكننا تبسيط الاستعلام أعلاه:

SELECT formatReadableSize( sum (data_compressed_bytes)) AS compressed_size, formatReadableSize( sum (data_uncompressed_bytes)) AS uncompressed_size, round ( sum (data_uncompressed_bytes) / sum (data_compressed_bytes), 2 ) AS ratio FROM system . columns WHERE table = 'posts'

┌─compressed_size─┬─uncompressed_size─┬─ratio─┐ │ 50.16 GiB │ 143.47 GiB │ 2.86 │ └─────────────────┴───────────────────┴───────┘

عند تكرار هذا الاستعلام على posts_v3 ، وهو الجدول الذي يستخدم نوع بيانات ومفتاح ترتيب مُحسَّنين، يمكننا ملاحظة انخفاض كبير في الأحجام غير المضغوطة والمضغوطة.

SELECT formatReadableSize( sum (data_compressed_bytes)) AS compressed_size, formatReadableSize( sum (data_uncompressed_bytes)) AS uncompressed_size, round ( sum (data_uncompressed_bytes) / sum (data_compressed_bytes), 2 ) AS ratio FROM system . columns WHERE `table` = 'posts_v3'

┌─compressed_size─┬─uncompressed_size─┬─ratio─┐ │ 25.15 GiB │ 68.87 GiB │ 2.74 │ └─────────────────┴───────────────────┴───────┘

يوضح التحليل الكامل للأعمدة وفورات كبيرة في الأعمدة Body و Title و Tags و CreationDate ، وقد تحققت هذه الوفورات من خلال ترتيب البيانات قبل الضغط واستخدام الأنواع المناسبة.

SELECT name , formatReadableSize( sum (data_compressed_bytes)) AS compressed_size, formatReadableSize( sum (data_uncompressed_bytes)) AS uncompressed_size, round ( sum (data_uncompressed_bytes) / sum (data_compressed_bytes), 2 ) AS ratio FROM system . columns WHERE `table` = 'posts_v3' GROUP BY name

┌─name──────────────────┬─compressed_size─┬─uncompressed_size─┬───ratio─┐ │ Body │ 23.10 GiB │ 63.63 GiB │ 2.75 │ │ Title │ 614.65 MiB │ 1.28 GiB │ 2.14 │ │ Score │ 40.28 MiB │ 227.38 MiB │ 5.65 │ │ Tags │ 234.05 MiB │ 688.49 MiB │ 2.94 │ │ ParentId │ 107.78 MiB │ 321.33 MiB │ 2.98 │ │ Id │ 159.70 MiB │ 227.38 MiB │ 1.42 │ │ AcceptedAnswerId │ 40.34 MiB │ 227.38 MiB │ 5.64 │ │ ClosedDate │ 5.93 MiB │ 9.49 MiB │ 1.6 │ │ LastActivityDate │ 246.55 MiB │ 454.76 MiB │ 1.84 │ │ CommentCount │ 635.78 KiB │ 56.84 MiB │ 91.55 │ │ OwnerUserId │ 183.86 MiB │ 227.38 MiB │ 1.24 │ │ AnswerCount │ 9.67 MiB │ 113.69 MiB │ 11.76 │ │ FavoriteCount │ 19.77 KiB │ 147.32 KiB │ 7.45 │ │ ViewCount │ 45.04 MiB │ 227.38 MiB │ 5.05 │ │ LastEditorUserId │ 86.25 MiB │ 227.38 MiB │ 2.64 │ │ ContentLicense │ 2.17 MiB │ 57.10 MiB │ 26.37 │ │ OwnerDisplayName │ 5.95 MiB │ 16.19 MiB │ 2.72 │ │ PostTypeId │ 39.49 KiB │ 56.84 MiB │ 1474.01 │ │ CreationDate │ 181.23 MiB │ 454.76 MiB │ 2.51 │ │ LastEditDate │ 134.07 MiB │ 454.76 MiB │ 3.39 │ │ LastEditorDisplayName │ 2.15 MiB │ 6.25 MiB │ 2.91 │ │ CommunityOwnedDate │ 824.60 KiB │ 1.34 MiB │ 1.66 │ └───────────────────────┴─────────────────┴───────────────────┴─────────┘

​ اختيار مرمّز ضغط الأعمدة المناسب

باستخدام مرمّزات ضغط الأعمدة، يمكننا تغيير الخوارزمية (وإعداداتها) المستخدمة لترميز كل عمود وضغطه.

يعمل الترميز والضغط بطريقة مختلفة قليلًا، لكن الهدف واحد: تقليل حجم بياناتنا. يطبّق الترميز تحويلًا على بياناتنا، فيغيّر القيم استنادًا إلى دالة من خلال استغلال خصائص نوع البيانات. أما الضغط، فيستخدم خوارزمية عامة لضغط البيانات على مستوى البايت.

عادةً ما يُطبَّق الترميز أولًا ثم يُستخدم الضغط. وبما أن أساليب الترميز المختلفة وخوارزميات الضغط تختلف فعاليتها باختلاف توزيعات القيم، فعلينا فهم بياناتنا جيدًا.

يدعم ClickHouse عددًا كبيرًا من المرمّزات وخوارزميات الضغط. وفيما يلي بعض التوصيات مرتبة حسب الأهمية:

التوصية المبررات ZSTD هو الخيار الأفضل عمومًا يوفّر ZSTD أفضل معدلات الضغط. وينبغي أن يكون ZSTD(1) الخيار الافتراضي لمعظم الأنواع الشائعة. ويمكن تجربة معدلات ضغط أعلى عبر تعديل القيمة الرقمية. ونادرًا ما نرى فائدة كافية من القيم الأعلى من 3 تبرّر الكلفة الإضافية للضغط (بطء insertion ). Delta لتسلسلات التاريخ والأعداد الصحيحة تعمل المرمّزات المعتمدة على Delta جيدًا عندما تكون لديك تسلسلات رتيبة أو فروق صغيرة بين القيم المتتالية. وبشكل أدق، يعمل مرمّز ‏ Delta جيدًا إذا كانت الفروق الناتجة أعدادًا صغيرة. وإذا لم يكن الأمر كذلك، فقد يكون من المفيد تجربة DoubleDelta (وهذا لا يضيف عادةً الكثير إذا كان الفرق من المستوى الأول الناتج عن Delta صغيرًا جدًا بالفعل). كما أن التسلسلات التي يكون فيها التزايد الرتيب منتظمًا تُضغط بصورة أفضل، مثل حقول DateTime . Delta يحسّن ZSTD يُعد ZSTD مرمّزًا فعّالًا مع البيانات المعتمدة على الفروق، وبالمقابل يمكن لترميز delta أن يحسّن ضغط ZSTD . وعند وجود ZSTD ، نادرًا ما تقدّم المرمّزات الأخرى تحسنًا إضافيًا. LZ4 بدلًا من ZSTD إن أمكن إذا حصلت على مستوى ضغط متقارب بين LZ4 و ZSTD ، ففضّل الأول لأنه يوفّر فك ضغط أسرع ويستهلك CPU أقل. ومع ذلك، سيتفوّق ZSTD على LZ4 بفارق كبير في معظم الحالات. وقد تعمل بعض هذه المرمّزات بسرعة أكبر عند دمجها مع LZ4 مع توفير ضغط مشابه مقارنةً بـ ZSTD من دون مرمّز. لكن ذلك يعتمد على البيانات ويتطلب الاختبار. T64 للبيانات المتناثرة أو النطاقات الصغيرة يمكن أن يكون T64 فعّالًا مع البيانات المتناثرة أو عندما يكون النطاق داخل block صغيرًا. تجنّب T64 مع الأعداد العشوائية. Gorilla و T64 للأنماط غير المعروفة؟ إذا كان نمط البيانات غير معروف، فقد يكون من المفيد تجربة Gorilla و T64 . Gorilla لبيانات Gauge يمكن أن يكون Gorilla فعّالًا مع بيانات الفاصلة العائمة، وخصوصًا تلك التي تمثل قراءات Gauge، أي الارتفاعات العشوائية.

اطّلع على هذا الرابط لمزيد من الخيارات.

فيما يلي نحدّد مرمّز ‏ Delta لكل من Id و ViewCount و AnswerCount ، على افتراض أن هذه الحقول ستكون مترابطة خطيًا مع مفتاح الترتيب، وبالتالي ينبغي أن تستفيد من ترميز Delta.

CREATE TABLE posts_v4 ( `Id` Int32 CODEC(Delta, ZSTD), `PostTypeId` Enum( 'Question' = 1 , 'Answer' = 2 , 'Wiki' = 3 , 'TagWikiExcerpt' = 4 , 'TagWiki' = 5 , 'ModeratorNomination' = 6 , 'WikiPlaceholder' = 7 , 'PrivilegeWiki' = 8 ), `AcceptedAnswerId` UInt32, `CreationDate` DateTime64( 3 , 'UTC' ), `Score` Int32, `ViewCount` UInt32 CODEC(Delta, ZSTD), `Body` String, `OwnerUserId` Int32, `OwnerDisplayName` String, `LastEditorUserId` Int32, `LastEditorDisplayName` String, `LastEditDate` DateTime64( 3 , 'UTC' ), `LastActivityDate` DateTime64( 3 , 'UTC' ), `Title` String, `Tags` String, `AnswerCount` UInt16 CODEC(Delta, ZSTD), `CommentCount` UInt8, `FavoriteCount` UInt8, `ContentLicense` LowCardinality(String), `ParentId` String, `CommunityOwnedDate` DateTime64( 3 , 'UTC' ), `ClosedDate` DateTime64( 3 , 'UTC' ) ) ENGINE = MergeTree ORDER BY (PostTypeId, toDate(CreationDate), CommentCount)

تظهر أدناه تحسينات الضغط لهذه الأعمدة:

SELECT `table` , name , formatReadableSize( sum (data_compressed_bytes)) AS compressed_size, formatReadableSize( sum (data_uncompressed_bytes)) AS uncompressed_size, round ( sum (data_uncompressed_bytes) / sum (data_compressed_bytes), 2 ) AS ratio FROM system . columns WHERE ( name IN ( 'Id' , 'ViewCount' , 'AnswerCount' )) AND ( `table` IN ( 'posts_v3' , 'posts_v4' )) GROUP BY `table` , name ORDER BY name ASC , `table` ASC

┌─table────┬─name────────┬─compressed_size─┬─uncompressed_size─┬─ratio─┐ │ posts_v3 │ AnswerCount │ 9.67 MiB │ 113.69 MiB │ 11.76 │ │ posts_v4 │ AnswerCount │ 10.39 MiB │ 111.31 MiB │ 10.71 │ │ posts_v3 │ Id │ 159.70 MiB │ 227.38 MiB │ 1.42 │ │ posts_v4 │ Id │ 64.91 MiB │ 222.63 MiB │ 3.43 │ │ posts_v3 │ ViewCount │ 45.04 MiB │ 227.38 MiB │ 5.05 │ │ posts_v4 │ ViewCount │ 52.72 MiB │ 222.63 MiB │ 4.22 │ └──────────┴─────────────┴─────────────────┴───────────────────┴───────┘ 6 rows in set. Elapsed: 0.008 sec

​ الضغط في ClickHouse Cloud