ستعمل الخطوات أدناه بسهولة أيضًا على تثبيت محلي لـ ClickHouse. والتغيير الوحيد هو استخدام الدالة
s3 بدلًا من
s3cluster (إلا إذا كان لديك عنقود مُعدّ — وفي هذه الحالة غيّر
default إلى اسم العنقود لديك).
تعليمات خطوة بخطوة
1
استكشاف البيانات
لنرَ شكل البيانات. تُرجِع دالة الجدول
s3cluster جدولًا، لذا يمكننا
DESCRIBE النتيجة:
يستنتج ClickHouse البنية التالية من ملف JSON:
DESCRIBE s3(
'https://clickhouse-public-datasets.s3.amazonaws.com/youtube/original/files/*.zst',
'JSONLines'
);
┌─name────────────────┬─type───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬─default_type─┬─default_expression─┬─comment─┬─codec_expression─┬─ttl_expression─┐
│ id │ Nullable(String) │ │ │ │ │ │
│ fetch_date │ Nullable(String) │ │ │ │ │ │
│ upload_date │ Nullable(String) │ │ │ │ │ │
│ title │ Nullable(String) │ │ │ │ │ │
│ uploader_id │ Nullable(String) │ │ │ │ │ │
│ uploader │ Nullable(String) │ │ │ │ │ │
│ uploader_sub_count │ Nullable(Int64) │ │ │ │ │ │
│ is_age_limit │ Nullable(Bool) │ │ │ │ │ │
│ view_count │ Nullable(Int64) │ │ │ │ │ │
│ like_count │ Nullable(Int64) │ │ │ │ │ │
│ dislike_count │ Nullable(Int64) │ │ │ │ │ │
│ is_crawlable │ Nullable(Bool) │ │ │ │ │ │
│ is_live_content │ Nullable(Bool) │ │ │ │ │ │
│ has_subtitles │ Nullable(Bool) │ │ │ │ │ │
│ is_ads_enabled │ Nullable(Bool) │ │ │ │ │ │
│ is_comments_enabled │ Nullable(Bool) │ │ │ │ │ │
│ description │ Nullable(String) │ │ │ │ │ │
│ rich_metadata │ Array(Tuple(call Nullable(String), content Nullable(String), subtitle Nullable(String), title Nullable(String), url Nullable(String))) │ │ │ │ │ │
│ super_titles │ Array(Tuple(text Nullable(String), url Nullable(String))) │ │ │ │ │ │
│ uploader_badges │ Nullable(String) │ │ │ │ │ │
│ video_badges │ Nullable(String) │ │ │ │ │ │
└─────────────────────┴────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴──────────────┴────────────────────┴─────────┴──────────────────┴────────────────┘
2
أنشئ الجدول
استنادًا إلى المخطط المُستنتَج، نقّحنا أنواع البيانات وأضفنا مفتاحًا أساسيًا. عرّف الجدول التالي:
CREATE TABLE youtube
(
`id` String,
`fetch_date` DateTime,
`upload_date_str` String,
`upload_date` Date,
`title` String,
`uploader_id` String,
`uploader` String,
`uploader_sub_count` Int64,
`is_age_limit` Bool,
`view_count` Int64,
`like_count` Int64,
`dislike_count` Int64,
`is_crawlable` Bool,
`has_subtitles` Bool,
`is_ads_enabled` Bool,
`is_comments_enabled` Bool,
`description` String,
`rich_metadata` Array(Tuple(call String, content String, subtitle String, title String, url String)),
`super_titles` Array(Tuple(text String, url String)),
`uploader_badges` String,
`video_badges` String
)
ENGINE = MergeTree
ORDER BY (uploader, upload_date)
3
إدراج البيانات
يقوم الأمر التالي بتمرير السجلات من ملفات S3 إلى الجدول
youtube.
بعض الملاحظات حول أمر
INSERT INTO youtube
SETTINGS input_format_null_as_default = 1
SELECT
id,
parseDateTimeBestEffortUSOrZero(toString(fetch_date)) AS fetch_date,
upload_date AS upload_date_str,
toDate(parseDateTimeBestEffortUSOrZero(upload_date::String)) AS upload_date,
ifNull(title, '') AS title,
uploader_id,
ifNull(uploader, '') AS uploader,
uploader_sub_count,
is_age_limit,
view_count,
like_count,
dislike_count,
is_crawlable,
has_subtitles,
is_ads_enabled,
is_comments_enabled,
ifNull(description, '') AS description,
rich_metadata,
super_titles,
ifNull(uploader_badges, '') AS uploader_badges,
ifNull(video_badges, '') AS video_badges
FROM s3(
'https://clickhouse-public-datasets.s3.amazonaws.com/youtube/original/files/*.zst',
'JSONLines'
)
INSERT:
- تكون الدالة
parseDateTimeBestEffortUSOrZeroمفيدة عندما لا تكون حقول التاريخ الواردة بالتنسيق الصحيح. وإذا تعذّر تحليل
fetch_dateبشكل صحيح، فستُضبط قيمته على
0
- يحتوي العمود
upload_dateعلى تواريخ صالحة، لكنه يتضمن أيضًا سلاسل نصية مثل “4 hours ago”، وهي بالتأكيد ليست تاريخًا صالحًا. لذلك قررنا تخزين القيمة الأصلية في
upload_date_strومحاولة تحليلها باستخدام
toDate(parseDateTimeBestEffortUSOrZero(upload_date::String)). وإذا فشل التحليل، فسنحصل ببساطة على
0
- استخدمنا
ifNullلتجنّب ظهور قيم
NULLفي جدولنا. وإذا كانت القيمة الواردة هي
NULL، فستضبط الدالة
ifNullالقيمة على سلسلة نصية فارغة
4
احسب عدد الصفوف
افتح علامة تبويب جديدة في SQL Console ضمن ClickHouse Cloud (أو نافذة
clickhouse-client جديدة) وراقب ازدياد العدد.
سيستغرق insert 4.56B صفًا بعض الوقت، وذلك بحسب موارد الخادم المتاحة لديك. (من دون أي تعديل على الإعدادات، يستغرق الأمر نحو 4.5 ساعات.)
SELECT formatReadableQuantity(count())
FROM youtube
┌─formatReadableQuantity(count())─┐
│ 4.56 billion │
└─────────────────────────────────┘
5
استكشاف البيانات
بمجرد إدخال البيانات، يمكنك الآن حساب عدد مرات عدم الإعجاب بمقاطع الفيديو أو القنوات المفضلة لديك. لنرَ كم عدد مقاطع الفيديو التي رفعها ClickHouse:
SELECT count()
FROM youtube
WHERE uploader = 'ClickHouse';
┌─count()─┐
│ 84 │
└─────────┘
1 row in set. Elapsed: 0.570 sec. Processed 237.57 thousand rows, 5.77 MB (416.54 thousand rows/s., 10.12 MB/s.)
لنلقِ نظرة على الإعجابات وعدم الإعجاب في مقاطع فيديو ClickHouse:
يُنفَّذ الاستعلام أعلاه بهذه السرعة لأننا اخترنا
uploader كأول عمود في المفتاح الأساسي، لذلك لم يحتج إلا إلى معالجة 237k صفًا.
يكون الردّ كما يلي:
SELECT
title,
like_count,
dislike_count
FROM youtube
WHERE uploader = 'ClickHouse'
ORDER BY dislike_count DESC;
إليك بحثًا عن مقاطع فيديو يظهر فيها ClickHouse في الحقلين
┌─title────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬─like_count─┬─dislike_count─┐
│ ClickHouse v21.11 Release Webinar │ 52 │ 3 │
│ ClickHouse Introduction │ 97 │ 3 │
│ Casa Modelo Algarve │ 180 │ 3 │
│ Профайлер запросов: трудный путь │ 33 │ 3 │
│ ClickHouse в Курсометре │ 4 │ 2 │
│ 10 Good Reasons to Use ClickHouse │ 27 │ 2 │
...
84 rows in set. Elapsed: 0.013 sec. Processed 155.65 thousand rows, 16.94 MB (11.96 million rows/s., 1.30 GB/s.)
title أو
description:
يجب أن يعالج هذا الاستعلام كل صف، وأن يُحلِّل أيضًا عمودين من القيم النصية. ورغم ذلك، نحصل على أداء جيد بمعدل 4.15 مليون صف/ثانية:
SELECT
view_count,
like_count,
dislike_count,
concat('https://youtu.be/', id) AS url,
title
FROM youtube
WHERE (title ILIKE '%ClickHouse%') OR (description ILIKE '%ClickHouse%')
ORDER BY
like_count DESC,
view_count DESC;
تبدو النتائج كما يلي:
1174 rows in set. Elapsed: 1099.368 sec. Processed 4.56 billion rows, 1.98 TB (4.15 million rows/s., 1.80 GB/s.)
┌─view_count─┬─like_count─┬─dislike_count─┬─url──────────────────────────┬─title──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ 1919 │ 63 │ 1 │ https://youtu.be/b9MeoOtAivQ │ ClickHouse v21.10 Release Webinar │
│ 8710 │ 62 │ 4 │ https://youtu.be/PeV1mC2z--M │ What is JDBC DriverManager? | JDBC │
│ 3534 │ 62 │ 1 │ https://youtu.be/8nWRhK9gw10 │ CLICKHOUSE - Arquitetura Modular │
الأسئلة
عندما تكون التعليقات معطّلة، هل يكون الناس أكثر ميلاً إلى الضغط على زر الإعجاب أو عدم الإعجاب للتعبير عن مشاعرهم تجاه الفيديو؟
إذا عطّل أحدهم التعليقات، فهل يقلّ احتمال أن يضغط الآخرون فعلاً على زر الإعجاب أو عدم الإعجاب؟
SELECT
concat('< ', formatReadableQuantity(view_range)) AS views,
is_comments_enabled,
total_clicks / num_views AS prob_like_dislike
FROM
(
SELECT
is_comments_enabled,
power(10, CEILING(log10(view_count + 1))) AS view_range,
sum(like_count + dislike_count) AS total_clicks,
sum(view_count) AS num_views
FROM youtube
GROUP BY
view_range,
is_comments_enabled
) WHERE view_range > 1
ORDER BY
is_comments_enabled ASC,
num_views ASC;
يبدو أن تفعيل التعليقات يرتبط بارتفاع معدل التفاعل.
┌─views─────────────┬─is_comments_enabled─┬────prob_like_dislike─┐
│ < 10.00 │ false │ 0.08224180712685371 │
│ < 100.00 │ false │ 0.06346337759167248 │
│ < 1.00 thousand │ false │ 0.03201883652987105 │
│ < 10.00 thousand │ false │ 0.01716073540410903 │
│ < 10.00 billion │ false │ 0.004555639481829971 │
│ < 100.00 thousand │ false │ 0.01293351460515323 │
│ < 1.00 billion │ false │ 0.004761811192464957 │
│ < 1.00 million │ false │ 0.010472604018980551 │
│ < 10.00 million │ false │ 0.00788902538420125 │
│ < 100.00 million │ false │ 0.00579152804250582 │
│ < 10.00 │ true │ 0.09819517478134059 │
│ < 100.00 │ true │ 0.07403784478585775 │
│ < 1.00 thousand │ true │ 0.03846294910067627 │
│ < 10.00 billion │ true │ 0.005615217329358215 │
│ < 10.00 thousand │ true │ 0.02505881391701455 │
│ < 1.00 billion │ true │ 0.007434998802482997 │
│ < 100.00 thousand │ true │ 0.022694648130822004 │
│ < 100.00 million │ true │ 0.011761563746575625 │
│ < 1.00 million │ true │ 0.020776022304589435 │
│ < 10.00 million │ true │ 0.016917095718089584 │
└───────────────────┴─────────────────────┴──────────────────────┘
22 rows in set. Elapsed: 8.460 sec. Processed 4.56 billion rows, 77.48 GB (538.73 million rows/s., 9.16 GB/s.)
كيف يتغيّر عدد مقاطع الفيديو مع مرور الوقت، وما الأحداث البارزة؟
SELECT
toStartOfMonth(toDateTime(upload_date)) AS month,
uniq(uploader_id) AS uploaders,
count() AS num_videos,
sum(view_count) AS view_count
FROM youtube
GROUP BY month
ORDER BY month ASC;
يُلاحظ ارتفاع حاد في عدد رافعي المحتوى بالتزامن تقريبًا مع جائحة كوفيد.
┌──────month─┬─uploaders─┬─num_videos─┬───view_count─┐
│ 2005-04-01 │ 5 │ 6 │ 213597737 │
│ 2005-05-01 │ 6 │ 9 │ 2944005 │
│ 2005-06-01 │ 165 │ 351 │ 18624981 │
│ 2005-07-01 │ 395 │ 1168 │ 94164872 │
│ 2005-08-01 │ 1171 │ 3128 │ 124540774 │
│ 2005-09-01 │ 2418 │ 5206 │ 475536249 │
│ 2005-10-01 │ 6750 │ 13747 │ 737593613 │
│ 2005-11-01 │ 13706 │ 28078 │ 1896116976 │
│ 2005-12-01 │ 24756 │ 49885 │ 2478418930 │
│ 2006-01-01 │ 49992 │ 100447 │ 4532656581 │
│ 2006-02-01 │ 67882 │ 138485 │ 5677516317 │
│ 2006-03-01 │ 103358 │ 212237 │ 8430301366 │
│ 2006-04-01 │ 114615 │ 234174 │ 9980760440 │
│ 2006-05-01 │ 152682 │ 332076 │ 14129117212 │
│ 2006-06-01 │ 193962 │ 429538 │ 17014143263 │
│ 2006-07-01 │ 234401 │ 530311 │ 18721143410 │
│ 2006-08-01 │ 281280 │ 614128 │ 20473502342 │
│ 2006-09-01 │ 312434 │ 679906 │ 23158422265 │
│ 2006-10-01 │ 404873 │ 897590 │ 27357846117 │
مع تطور التعرّف على الكلام، أصبح إنشاء ترجمات مصاحبة للفيديو أسهل من أي وقت مضى، وقد أضاف يوتيوب التسميات التوضيحية التلقائية في أواخر عام 2009 - فهل كانت القفزة حينها؟
المزيد من الترجمات المصاحبة مع مرور الوقت ومتى
SELECT
toStartOfMonth(upload_date) AS month,
countIf(has_subtitles) / count() AS percent_subtitles,
percent_subtitles - any(percent_subtitles) OVER (
ORDER BY month ASC ROWS BETWEEN 1 PRECEDING AND 1 PRECEDING
) AS previous
FROM youtube
GROUP BY month
ORDER BY month ASC;
تُظهر نتائج البيانات ارتفاعًا حادًا في عام 2009. ويبدو أنه في ذلك الوقت كانت YouTube تلغي ميزة التسميات التوضيحية المجتمعية، التي كانت تتيح لك إضافة تسميات توضيحية إلى مقاطع فيديو الآخرين. وقد أدى ذلك إلى إطلاق حملة ناجحة جدًا لحثّ منشئي المحتوى على إضافة تسميات توضيحية إلى مقاطع الفيديو الخاصة بهم من أجل المشاهدين ضعاف السمع والصم.
┌──────month─┬───percent_subtitles─┬────────────────previous─┐
│ 2015-01-01 │ 0.2652653881082824 │ 0.2652653881082824 │
│ 2015-02-01 │ 0.3147556050309162 │ 0.049490216922633834 │
│ 2015-03-01 │ 0.32460464492371877 │ 0.009849039892802558 │
│ 2015-04-01 │ 0.33471963051468445 │ 0.010114985590965686 │
│ 2015-05-01 │ 0.3168087575501062 │ -0.017910872964578273 │
│ 2015-06-01 │ 0.3162609788438222 │ -0.0005477787062839745 │
│ 2015-07-01 │ 0.31828767677518033 │ 0.0020266979313581235 │
│ 2015-08-01 │ 0.3045551564286859 │ -0.013732520346494415 │
│ 2015-09-01 │ 0.311221133995152 │ 0.006665977566466086 │
│ 2015-10-01 │ 0.30574870926812175 │ -0.005472424727030245 │
│ 2015-11-01 │ 0.31125409712077234 │ 0.0055053878526505895 │
│ 2015-12-01 │ 0.3190967954651779 │ 0.007842698344405541 │
│ 2016-01-01 │ 0.32636021432496176 │ 0.007263418859783877 │
أبرز رافعي المحتوى عبر الزمن
WITH uploaders AS
(
SELECT uploader
FROM youtube
GROUP BY uploader
ORDER BY sum(view_count) DESC
LIMIT 10
)
SELECT
month,
uploader,
sum(view_count) AS total_views,
avg(dislike_count / like_count) AS like_to_dislike_ratio
FROM youtube
WHERE uploader IN (uploaders)
GROUP BY
toStartOfMonth(upload_date) AS month,
uploader
ORDER BY
month ASC,
total_views DESC;
┌──────month─┬─uploader───────────────────┬─total_views─┬─like_to_dislike_ratio─┐
│ 1970-01-01 │ T-Series │ 10957099 │ 0.022784656361208206 │
│ 1970-01-01 │ Ryan's World │ 0 │ 0.003035559410234172 │
│ 1970-01-01 │ SET India │ 0 │ nan │
│ 2006-09-01 │ Cocomelon - Nursery Rhymes │ 256406497 │ 0.7005566715978622 │
│ 2007-06-01 │ Cocomelon - Nursery Rhymes │ 33641320 │ 0.7088650914344298 │
│ 2008-02-01 │ WWE │ 43733469 │ 0.07198856488734842 │
│ 2008-03-01 │ WWE │ 16514541 │ 0.1230603715431997 │
│ 2008-04-01 │ WWE │ 5907295 │ 0.2089399470159618 │
│ 2008-05-01 │ WWE │ 7779627 │ 0.09101676560436774 │
│ 2008-06-01 │ WWE │ 7018780 │ 0.0974184753155297 │
│ 2008-07-01 │ WWE │ 4686447 │ 0.1263845422065158 │
│ 2008-08-01 │ WWE │ 4514312 │ 0.08384574274791441 │
│ 2008-09-01 │ WWE │ 3717092 │ 0.07872802579349912 │
كيف تتغير نسبة الإعجاب مع زيادة عدد المشاهدات؟
SELECT
concat('< ', formatReadableQuantity(view_range)) AS view_range,
is_comments_enabled,
round(like_ratio, 2) AS like_ratio
FROM
(
SELECT
power(10, CEILING(log10(view_count + 1))) AS view_range,
is_comments_enabled,
avg(like_count / dislike_count) AS like_ratio
FROM youtube WHERE dislike_count > 0
GROUP BY
view_range,
is_comments_enabled HAVING view_range > 1
ORDER BY
view_range ASC,
is_comments_enabled ASC
);
┌─view_range────────┬─is_comments_enabled─┬─like_ratio─┐
│ < 10.00 │ false │ 0.66 │
│ < 10.00 │ true │ 0.66 │
│ < 100.00 │ false │ 3 │
│ < 100.00 │ true │ 3.95 │
│ < 1.00 thousand │ false │ 8.45 │
│ < 1.00 thousand │ true │ 13.07 │
│ < 10.00 thousand │ false │ 18.57 │
│ < 10.00 thousand │ true │ 30.92 │
│ < 100.00 thousand │ false │ 23.55 │
│ < 100.00 thousand │ true │ 42.13 │
│ < 1.00 million │ false │ 19.23 │
│ < 1.00 million │ true │ 37.86 │
│ < 10.00 million │ false │ 12.13 │
│ < 10.00 million │ true │ 30.72 │
│ < 100.00 million │ false │ 6.67 │
│ < 100.00 million │ true │ 23.32 │
│ < 1.00 billion │ false │ 3.08 │
│ < 1.00 billion │ true │ 20.69 │
│ < 10.00 billion │ false │ 1.77 │
│ < 10.00 billion │ true │ 19.5 │
└───────────────────┴─────────────────────┴────────────┘
كيف تتوزع المشاهدات؟
SELECT
labels AS percentile,
round(quantiles) AS views
FROM
(
SELECT
quantiles(0.999, 0.99, 0.95, 0.9, 0.8, 0.7, 0.6, 0.5, 0.4, 0.3, 0.2, 0.1)(view_count) AS quantiles,
['99.9th', '99th', '95th', '90th', '80th', '70th','60th', '50th', '40th', '30th', '20th', '10th'] AS labels
FROM youtube
)
ARRAY JOIN
quantiles,
labels;
┌─percentile─┬───views─┐
│ 99.9th │ 1216624 │
│ 99th │ 143519 │
│ 95th │ 13542 │
│ 90th │ 4054 │
│ 80th │ 950 │
│ 70th │ 363 │
│ 60th │ 177 │
│ 50th │ 97 │
│ 40th │ 57 │
│ 30th │ 32 │
│ 20th │ 16 │
│ 10th │ 6 │
└────────────┴─────────┘