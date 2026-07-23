SELECT

labels AS percentile,

round (quantiles) AS views

FROM

(

SELECT

quantiles( 0 . 999 , 0 . 99 , 0 . 95 , 0 . 9 , 0 . 8 , 0 . 7 , 0 . 6 , 0 . 5 , 0 . 4 , 0 . 3 , 0 . 2 , 0 . 1 )(view_count) AS quantiles,

['99.9th', '99th', '95th', '90th', '80th', '70th','60th', '50th', '40th', '30th', '20th', '10th'] AS labels

FROM youtube

)

ARRAY JOIN

quantiles,