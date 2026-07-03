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تتكوّن مجموعة البيانات هذه من جدولين يحتويان على بيانات تحليلات ويب مجهولة الهوية لبيانات hits (hits_v1) وvisits (visits_v1). يمكن تنزيل الجدولين كملفات tsv.xz مضغوطة. وإضافةً إلى العيّنة المستخدمة في هذا المستند، تتوفر نسخة موسّعة (7.5GB) من جدول hits تحتوي على 100 مليون صف بصيغة TSV على الرابط https://datasets.clickhouse.com/hits/tsv/hits_100m_obfuscated_v1.tsv.xz.

تنزيل البيانات وإدخالها

نزّل ملف hits المضغوط بتنسيق TSV

أنشئ قاعدة البيانات والجدول

لـ hits_v1
أو لـ hits_100m_obfuscated

استيراد بيانات hits

تحقق من عدد الصفوف

نزّل ملف visits المضغوط بتنسيق TSV

إنشاء جدول visits

استيراد بيانات visits

تحقّق من العدد

مثال على JOIN

تُستخدم مجموعتا البيانات hits وvisits في اختبارات ClickHouse، وهذا أحد الاستعلامات ضمن مجموعة الاختبارات. وتَرِد الإشارة إلى بقية الاختبارات في قسم الخطوات التالية في نهاية هذه الصفحة.

الخطوات التالية

يستخدم دليل مقدمة عملية إلى الفهارس الأساسية المتناثرة في ClickHouse مجموعة بيانات hits لمناقشة الاختلافات في الفهرسة في ClickHouse مقارنةً بقواعد البيانات العلائقية التقليدية، وكيف ينشئ ClickHouse الفهرس الأساسي المتناثر ويستخدمه، وأفضل ممارسات الفهرسة. يمكن العثور على أمثلة إضافية لاستعلامات على هذه الجداول ضمن الاختبارات ذات الحالة الخاصة بـ ClickHouse.
تستخدم مجموعة الاختبارات اسم قاعدة البيانات test، وتُسمّى الجداول hits وvisits. يمكنك إعادة تسمية قاعدة البيانات والجداول، أو تعديل أوامر SQL من ملف الاختبار.
آخر تعديل في ٣ يوليو ٢٠٢٦