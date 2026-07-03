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ملف تعريف الإعدادات هو مجموعة من الإعدادات تحمل الاسم نفسه.
يدعم ClickHouse أيضًا سير عمل يعتمد على SQL لإدارة ملفات تعريف الإعدادات. نوصي باستخدامه.
يمكن أن يحمل ملف التعريف أي اسم. ويمكنك تحديد ملف التعريف نفسه لمستخدمين مختلفين. وأهم ما يمكنك كتابته في ملف تعريف الإعدادات هو readonly=1، إذ يضمن وصولًا للقراءة فقط. يمكن لملفات تعريف الإعدادات أن ترث من بعضها بعضًا. ولاستخدام الوراثة، حدِّد إعداد profile واحدًا أو عدة إعدادات profile قبل الإعدادات الأخرى المُدرجة في ملف التعريف. وإذا كان أحد الإعدادات معرّفًا في ملفات تعريف مختلفة، فسيُستخدم آخر تعريف تم تحديده. لتطبيق جميع الإعدادات في ملف تعريف، اضبط الإعداد profile. مثال: ثبّت ملف التعريف web.
تُعرَّف ملفات تعريف الإعدادات في ملف إعدادات المستخدم. وعادةً ما يكون هذا الملف هو users.xml. مثال:
يحدّد المثال ملفي تعريف: default وweb. لملف التعريف default غرض خاص: يجب أن يكون موجودًا دائمًا، ويُطبَّق عند بدء تشغيل الخادم. وبعبارة أخرى، يحتوي ملف التعريف default على الإعدادات الافتراضية. ويمكن تغيير اسم ملف التعريف الافتراضي عبر إعداد الخادم default_profile. ولملف التعريف background غرض خاص أيضًا: قد يكون موجودًا لتجاوز إعدادات العمليات الخلفية. هذه المعلمة اختيارية، ويمكن تغيير اسمها عبر إعداد الخادم background_profile. أما ملف التعريف web فهو ملف تعريف عادي يمكن تعيينه باستخدام الاستعلام SET أو باستخدام معلمة URL في استعلام HTTP.
آخر تعديل في ٣ يوليو ٢٠٢٦