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بالإضافة إلى SQL القياسية، يدعم ClickHouse عدة لغات استعلام بديلة للاستعلام عن البيانات. اللهجات المدعومة حاليًا هي: تُحدَّد لغة الاستعلام المستخدمة عبر الإعداد dialect.

SQL القياسية

تُعد SQL القياسية لغة الاستعلام الافتراضية في ClickHouse.

Pipelined Relational Query Language (PRQL)

لتمكين PRQL:
مثال لاستعلام PRQL:
في الخلفية، يستخدم ClickHouse الترجمة التحويلية من PRQL إلى SQL لتشغيل استعلامات PRQL.

Kusto Query Language (KQL)

لتمكين KQL:
Query
Response
لاحظ أن استعلامات KQL قد لا تتمكن من الوصول إلى جميع الدوال المعرَّفة في ClickHouse.
آخر تعديل في ٢٤ يوليو ٢٠٢٦