clickhouse: لهجة SQL الافتراضية في ClickHouse
prql: Pipelined Relational Query Language (PRQL)
kusto: Kusto Query Language (KQL)
dialect.
تُعد SQL القياسية لغة الاستعلام الافتراضية في ClickHouse.
SQL القياسية
SET dialect = 'clickhouse'
لتمكين PRQL:
Pipelined Relational Query Language (PRQL)
مثال لاستعلام PRQL:
SET allow_experimental_prql_dialect = 1; -- this SET statement is required only for ClickHouse versions >= v25.1
SET dialect = 'prql'
في الخلفية، يستخدم ClickHouse الترجمة التحويلية من PRQL إلى SQL لتشغيل استعلامات PRQL.
from trips
aggregate {
ct = count this
total_days = sum days
}
لتمكين KQL:
Kusto Query Language (KQL)
SET allow_experimental_kusto_dialect = 1; -- this SET statement is required only for ClickHouse versions >= 25.1
SET dialect = 'kusto'
Query
numbers(10) | project number
لاحظ أن استعلامات KQL قد لا تتمكن من الوصول إلى جميع الدوال المعرَّفة في ClickHouse.
Response
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