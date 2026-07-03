​ نظرة عامة

قد يُفصل اتصال TCP بـ ClickHouse تلقائيًا (أي اتصال عبر عميل سطر الأوامر ) بعد عدد معيّن من الاستعلامات أو بعد مدة معيّنة. وبعد فصل الاتصال، لا تحدث إعادة اتصال تلقائية (ما لم يحدث ذلك نتيجةً لشيء آخر، مثل إرسال استعلام آخر من عميل سطر الأوامر).

تُفعَّل حدود الاتصال من خلال ضبط إعدادات الخادم tcp_close_connection_after_queries_num (لحدّ الاستعلامات) أو tcp_close_connection_after_queries_seconds (لحدّ المدة) على قيمة أكبر من 0. إذا كان الحدّان مفعّلين معًا، فسيُغلق الاتصال عند بلوغ أيٍّ منهما أولًا.

عند بلوغ أحد الحدود وفصل الاتصال، يتلقى العميل استثناء TCP_CONNECTION_LIMIT_REACHED ، ولا تتم أبدًا معالجة الاستعلام الذي يتسبب في فصل الاتصال.

​ حدود الاستعلامات

بافتراض أن tcp_close_connection_after_queries_num مضبوط على القيمة N، فإن الاتصال يسمح بتمرير N من الاستعلامات الناجحة. ثم عند تنفيذ الاستعلام رقم N + 1، ينقطع اتصال العميل.

يُحتسب كل استعلام تتم معالجته ضمن حد الاستعلامات. لذلك، عند الاتصال باستخدام عميل سطر الأوامر، قد يكون هناك استعلام أولي تلقائي لتحذيرات النظام يُحتسب ضمن الحد.

عندما يكون اتصال TCP خاملًا (أي لم تتم معالجة أي استعلامات عليه لمدة زمنية معيّنة، يحدّدها إعداد الجلسة poll_interval )، يُعاد تعيين عدد الاستعلامات المحتسبة حتى تلك اللحظة إلى 0. وهذا يعني أن إجمالي عدد الاستعلامات في اتصال واحد قد يتجاوز tcp_close_connection_after_queries_num إذا حدثت حالة خمول.

​ حدود المدة