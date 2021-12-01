SHOW 查询
SHOW CREATE TABLE
SHOW CREATE [TEMPORARY] [TABLE|DICTIONARY] [db.]table [INTO OUTFILE filename] [FORMAT format]
返回单个字符串类型的 ‘statement’列，其中只包含了一个值 - 用来创建指定对象的
CREATE 语句。
注意，如果使用该查询去获取系统表的
CREATE 语句，你得到的是一个虚构的语句，仅用来展示系统的表结构，而不能实际创建表。
SHOW DATABASES
SHOW DATABASES [INTO OUTFILE filename] [FORMAT format]
打印所有的数据库列表，该查询等同于
SELECT name FROM system.databases [INTO OUTFILE filename] [FORMAT format]
SHOW PROCESSLIST
SHOW PROCESSLIST [INTO OUTFILE filename] [FORMAT format]
输出 system.processes表的内容，包含有当前正在处理的请求列表，除了
SHOW PROCESSLIST查询。
SELECT * FROM system.processes 查询返回和当前请求相关的所有数据
提示 (在控制台执行):
$ watch -n1 "clickhouse-client --query='SHOW PROCESSLIST'"
SHOW TABLES
显示表的清单
SHOW [TEMPORARY] TABLES [{FROM | IN} <db>] [LIKE '<pattern>' | WHERE expr] [LIMIT <N>] [INTO OUTFILE <filename>] [FORMAT <format>]
如果未使用
FROM 字句，该查询返回当前数据库的所有表清单
可以用下面的方式获得和
SHOW TABLES一样的结果：
SELECT name FROM system.tables WHERE database = <db> [AND name LIKE <pattern>] [LIMIT <N>] [INTO OUTFILE <filename>] [FORMAT <format>]
示例
下列查询获取最前面的2个位于
system库中且表名包含
co的表。
SHOW TABLES FROM system LIKE '%co%' LIMIT 2
┌─name───────────────────────────┐
│ aggregate_function_combinators │
│ collations │
└────────────────────────────────┘
SHOW DICTIONARIES
以列表形式显示 外部字典.
SHOW DICTIONARIES [FROM <db>] [LIKE '<pattern>'] [LIMIT <N>] [INTO OUTFILE <filename>] [FORMAT <format>]
如果
FROM字句没有指定，返回当前数据库的字典列表
可以通过下面的查询获取和
SHOW DICTIONARIES相同的结果：
SELECT name FROM system.dictionaries WHERE database = <db> [AND name LIKE <pattern>] [LIMIT <N>] [INTO OUTFILE <filename>] [FORMAT <format>]
示例
下列查询获取最前面的2个位于
system库中且名称包含
reg的字典表。
SHOW DICTIONARIES FROM db LIKE '%reg%' LIMIT 2
┌─name─────────┐
│ regions │
│ region_names │
└──────────────┘
SHOW GRANTS
显示用户的权限
语法
SHOW GRANTS [FOR user]
如果未指定用户，输出当前用户的权限
SHOW CREATE USER
显示 user creation用到的参数。
SHOW CREATE USER 不会输出用户的密码信息
语法
SHOW CREATE USER [name | CURRENT_USER]
SHOW CREATE ROLE
显示 role creation 中用到的参数。
语法
SHOW CREATE ROLE name
SHOW CREATE ROW POLICY
显示 row policy creation中用到的参数
语法
SHOW CREATE [ROW] POLICY name ON [database.]table
SHOW CREATE QUOTA
显示 quota creation中用到的参数
语法
SHOW CREATE QUOTA [name | CURRENT]
SHOW CREATE SETTINGS PROFILE
显示 settings profile creation中用到的参数
语法
SHOW CREATE [SETTINGS] PROFILE name