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SHOW 查询

SHOW CREATE [ TEMPORARY ] [ TABLE | DICTIONARY ] [ db . ] table [ INTO OUTFILE filename ] [ FORMAT format ]



返回单个字符串类型的 ‘statement’列，其中只包含了一个值 - 用来创建指定对象的 CREATE 语句。

注意，如果使用该查询去获取系统表的 CREATE 语句，你得到的是一个虚构的语句，仅用来展示系统的表结构，而不能实际创建表。

SHOW DATABASES [ INTO OUTFILE filename ] [ FORMAT format ]



打印所有的数据库列表，该查询等同于 SELECT name FROM system.databases [INTO OUTFILE filename] [FORMAT format]

SHOW PROCESSLIST [ INTO OUTFILE filename ] [ FORMAT format ]



输出 system.processes表的内容，包含有当前正在处理的请求列表，除了 SHOW PROCESSLIST 查询。

SELECT * FROM system.processes 查询返回和当前请求相关的所有数据

提示 (在控制台执行):

$ watch -n1 "clickhouse-client --query='SHOW PROCESSLIST'"



显示表的清单

SHOW [ TEMPORARY ] TABLES [ { FROM | IN } < db > ] [ LIKE '<pattern>' | WHERE expr ] [ LIMIT < N > ] [ INTO OUTFILE < filename > ] [ FORMAT < format > ]



如果未使用 FROM 字句，该查询返回当前数据库的所有表清单

可以用下面的方式获得和 SHOW TABLES 一样的结果：

SELECT name FROM system . tables WHERE database = < db > [ AND name LIKE < pattern > ] [ LIMIT < N > ] [ INTO OUTFILE < filename > ] [ FORMAT < format > ]



示例

下列查询获取最前面的2个位于 system 库中且表名包含 co 的表。

SHOW TABLES FROM system LIKE '%co%' LIMIT 2



┌─name───────────────────────────┐

│ aggregate_function_combinators │

│ collations │

└────────────────────────────────┘



以列表形式显示 外部字典.

SHOW DICTIONARIES [ FROM < db > ] [ LIKE '<pattern>' ] [ LIMIT < N > ] [ INTO OUTFILE < filename > ] [ FORMAT < format > ]



如果 FROM 字句没有指定，返回当前数据库的字典列表

可以通过下面的查询获取和 SHOW DICTIONARIES 相同的结果：

SELECT name FROM system . dictionaries WHERE database = < db > [ AND name LIKE < pattern > ] [ LIMIT < N > ] [ INTO OUTFILE < filename > ] [ FORMAT < format > ]



示例

下列查询获取最前面的2个位于 system 库中且名称包含 reg 的字典表。

SHOW DICTIONARIES FROM db LIKE '%reg%' LIMIT 2



┌─name─────────┐

│ regions │

│ region_names │

└──────────────┘



显示用户的权限

SHOW GRANTS [ FOR user ]



如果未指定用户，输出当前用户的权限

显示 user creation用到的参数。

SHOW CREATE USER 不会输出用户的密码信息

SHOW CREATE USER [ name | CURRENT_USER ]



显示 role creation 中用到的参数。

SHOW CREATE ROLE name



显示 row policy creation中用到的参数

SHOW CREATE [ ROW ] POLICY name ON [ database . ] table



显示 quota creation中用到的参数

SHOW CREATE QUOTA [ name | CURRENT ]



显示 settings profile creation中用到的参数

SHOW CREATE [ SETTINGS ] PROFILE name



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