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[пре-продакшн] ClickHouse Keeper

Сервер ClickHouse использует сервис координации ZooKeeper для репликации данных и выполнения распределенных DDL запросов. ClickHouse Keeper — это альтернативный сервис координации, совместимый с ZooKeeper.

"Предупреждение" ClickHouse Keeper находится в стадии пре-продакшн и тестируется в CI ClickHouse и на нескольких внутренних инсталляциях.

ZooKeeper — один из первых широко известных сервисов координации с открытым исходным кодом. Он реализован на языке программирования Java, имеет достаточно простую и мощную модель данных. Алгоритм координации Zookeeper называется ZAB (ZooKeeper Atomic Broadcast). Он не гарантирует линеаризуемость операций чтения, поскольку каждый узел ZooKeeper обслуживает чтения локально. В отличие от ZooKeeper, ClickHouse Keeper реализован на C++ и использует алгоритм RAFT, реализация. Этот алгоритм позволяет достичь линеаризуемости чтения и записи, имеет несколько реализаций с открытым исходным кодом на разных языках. По умолчанию ClickHouse Keeper предоставляет те же гарантии, что и ZooKeeper (линеаризуемость записей, последовательная согласованность чтений). У него есть совместимый клиент-серверный протокол, поэтому любой стандартный клиент ZooKeeper может использоваться для взаимодействия с ClickHouse Keeper. Снэпшоты и журналы имеют несовместимый с ZooKeeper формат, однако можно конвертировать данные Zookeeper в снэпшот ClickHouse Keeper с помощью clickhouse-keeper-converter . Межсерверный протокол ClickHouse Keeper также несовместим с ZooKeeper, поэтому создание смешанного кластера ZooKeeper / ClickHouse Keeper невозможно. Система управления доступом (ACL) ClickHouse Keeper реализована так же, как в ZooKeeper. ClickHouse Keeper поддерживает тот же набор разрешений и идентичные схемы: world , auth , digest , host и ip . Digest для аутентификации использует пару значений username:password . Пароль кодируется в Base64.

Внешние интеграции не поддерживаются.



ClickHouse Keeper может использоваться как равноценная замена ZooKeeper или как внутренняя часть сервера ClickHouse, но в обоих случаях конфигурация представлена файлом .xml . Главный тег конфигурации ClickHouse Keeper — это <keeper_server> . Параметры конфигурации:

tcp_port — порт для подключения клиента (по умолчанию для ZooKeeper: 2181 ).

— порт для подключения клиента (по умолчанию для ZooKeeper: ). tcp_port_secure — зашифрованный порт для SSL-соединения между клиентом и сервером сервиса.

— зашифрованный порт для SSL-соединения между клиентом и сервером сервиса. server_id — уникальный идентификатор сервера, каждый участник кластера должен иметь уникальный номер (1, 2, 3 и т. д.).

— уникальный идентификатор сервера, каждый участник кластера должен иметь уникальный номер (1, 2, 3 и т. д.). log_storage_path — путь к журналам координации, лучше хранить их на незанятом устройстве (актуально и для ZooKeeper).

— путь к журналам координации, лучше хранить их на незанятом устройстве (актуально и для ZooKeeper). snapshot_storage_path — путь к снэпшотам координации.

Другие общие параметры наследуются из конфигурации сервера ClickHouse ( listen_host , logger , и т. д.).

Настройки внутренней координации находятся в <keeper_server>.<coordination_settings> :

operation_timeout_ms — максимальное время ожидания для одной клиентской операции в миллисекундах (по умолчанию: 10000).

— максимальное время ожидания для одной клиентской операции в миллисекундах (по умолчанию: 10000). session_timeout_ms — максимальное время ожидания для клиентской сессии в миллисекундах (по умолчанию: 30000).

— максимальное время ожидания для клиентской сессии в миллисекундах (по умолчанию: 30000). dead_session_check_period_ms — частота, с которой ClickHouse Keeper проверяет мертвые сессии и удаляет их, в миллисекундах (по умолчанию: 500).

— частота, с которой ClickHouse Keeper проверяет мертвые сессии и удаляет их, в миллисекундах (по умолчанию: 500). heart_beat_interval_ms — частота, с которой узел-лидер ClickHouse Keeper отправляет хартбиты узлам-последователям, в миллисекундах (по умолчанию: 500).

— частота, с которой узел-лидер ClickHouse Keeper отправляет хартбиты узлам-последователям, в миллисекундах (по умолчанию: 500). election_timeout_lower_bound_ms — время, после которого последователь может инициировать выборы лидера, если не получил от него сердцебиения (по умолчанию: 1000).

— время, после которого последователь может инициировать выборы лидера, если не получил от него сердцебиения (по умолчанию: 1000). election_timeout_upper_bound_ms — время, после которого последователь должен инициировать выборы лидера, если не получил от него сердцебиения (по умолчанию: 2000).

— время, после которого последователь должен инициировать выборы лидера, если не получил от него сердцебиения (по умолчанию: 2000). rotate_log_storage_interval — количество записей в журнале координации для хранения в одном файле (по умолчанию: 100000).

— количество записей в журнале координации для хранения в одном файле (по умолчанию: 100000). reserved_log_items — минимальное количество записей в журнале координации которые нужно сохранять после снятия снепшота (по умолчанию: 100000).

— минимальное количество записей в журнале координации которые нужно сохранять после снятия снепшота (по умолчанию: 100000). snapshot_distance — частота, с которой ClickHouse Keeper делает новые снэпшоты (по количеству записей в журналах), в миллисекундах (по умолчанию: 100000).

— частота, с которой ClickHouse Keeper делает новые снэпшоты (по количеству записей в журналах), в миллисекундах (по умолчанию: 100000). snapshots_to_keep — количество снэпшотов для сохранения (по умолчанию: 3).

— количество снэпшотов для сохранения (по умолчанию: 3). stale_log_gap — время, после которого лидер считает последователя устаревшим и отправляет ему снэпшот вместо журналов (по умолчанию: 10000).

— время, после которого лидер считает последователя устаревшим и отправляет ему снэпшот вместо журналов (по умолчанию: 10000). fresh_log_gap — максимальное отставание от лидера в количестве записей журнала после которого последователь считает себя не отстающим (по умолчанию: 200).

— максимальное отставание от лидера в количестве записей журнала после которого последователь считает себя не отстающим (по умолчанию: 200). max_requests_batch_size — количество запросов на запись, которые будут сгруппированы в один перед отправкой через RAFT (по умолчанию: 100).

— количество запросов на запись, которые будут сгруппированы в один перед отправкой через RAFT (по умолчанию: 100). force_sync — вызывать fsync при каждой записи в журнал координации (по умолчанию: true).

— вызывать при каждой записи в журнал координации (по умолчанию: true). quorum_reads — выполнять запросы чтения аналогично запросам записи через весь консенсус RAFT с негативным эффектом на производительность и размер журналов (по умолчанию: false).

— выполнять запросы чтения аналогично запросам записи через весь консенсус RAFT с негативным эффектом на производительность и размер журналов (по умолчанию: false). raft_logs_level — уровень логгирования сообщений в текстовый лог (trace, debug и т. д.) (по умолчанию: information).

— уровень логгирования сообщений в текстовый лог (trace, debug и т. д.) (по умолчанию: information). auto_forwarding — разрешить пересылку запросов на запись от последователей лидеру (по умолчанию: true).

— разрешить пересылку запросов на запись от последователей лидеру (по умолчанию: true). shutdown_timeout — время ожидания завершения внутренних подключений и выключения, в миллисекундах (по умолчанию: 5000).

— время ожидания завершения внутренних подключений и выключения, в миллисекундах (по умолчанию: 5000). startup_timeout — время отключения сервера, если он не подключается к другим участникам кворума, в миллисекундах (по умолчанию: 30000).

— время отключения сервера, если он не подключается к другим участникам кворума, в миллисекундах (по умолчанию: 30000). four_letter_word_allow_list — список разрешенных 4-х буквенных команд (по умолчанию: "conf,cons,crst,envi,ruok,srst,srvr,stat,wchs,dirs,mntr,isro").

Конфигурация кворума находится в <keeper_server>.<raft_configuration> и содержит описание серверов.

Единственный параметр для всего кворума — secure , который включает зашифрованное соединение для связи между участниками кворума. Параметру можно задать значение true , если для внутренней коммуникации между узлами требуется SSL-соединение, в ином случае не указывайте ничего.

Параметры для каждого <server> :

id — идентификатор сервера в кворуме.

— идентификатор сервера в кворуме. hostname — имя хоста, на котором размещен сервер.

— имя хоста, на котором размещен сервер. port — порт, на котором серверу доступны соединения для внутренней коммуникации.

Примеры конфигурации кворума с тремя узлами можно найти в интеграционных тестах с префиксом test_keeper_ . Пример конфигурации для сервера №1:

< keeper_server >

< tcp_port > 2181 </ tcp_port >

< server_id > 1 </ server_id >

< log_storage_path > /var/lib/clickhouse/coordination/log </ log_storage_path >

< snapshot_storage_path > /var/lib/clickhouse/coordination/snapshots </ snapshot_storage_path >



< coordination_settings >

< operation_timeout_ms > 10000 </ operation_timeout_ms >

< session_timeout_ms > 30000 </ session_timeout_ms >

< raft_logs_level > trace </ raft_logs_level >

</ coordination_settings >



< raft_configuration >

< server >

< id > 1 </ id >

< hostname > zoo1 </ hostname >

< port > 9444 </ port >

</ server >

< server >

< id > 2 </ id >

< hostname > zoo2 </ hostname >

< port > 9444 </ port >

</ server >

< server >

< id > 3 </ id >

< hostname > zoo3 </ hostname >

< port > 9444 </ port >

</ server >

</ raft_configuration >

</ keeper_server >



ClickHouse Keeper входит в пакет clickhouse-server , просто добавьте кофигурацию <keeper_server> и запустите сервер ClickHouse как обычно. Если вы хотите запустить ClickHouse Keeper автономно, сделайте это аналогичным способом:

clickhouse-keeper --config /etc/your_path_to_config/config.xml --daemon



ClickHouse Keeper также поддерживает 4-х буквенные команды, почти такие же, как у Zookeeper. Каждая команда состоит из 4-х символов, например, mntr , stat и т. д. Несколько интересных команд: stat предоставляет общую информацию о сервере и подключенных клиентах, а srvr и cons предоставляют расширенные сведения о сервере и подключениях соответственно.

У 4-х буквенных команд есть параметр для настройки разрешенного списка four_letter_word_allow_list , который имеет значение по умолчанию "conf,cons,crst,envi,ruok,srst,srvr,stat,wchs,dirs,mntr,isro".

Вы можете отправлять команды в ClickHouse Keeper через telnet или nc на порт для клиента.

echo mntr | nc localhost 9181



Ниже приведен подробный список 4-х буквенных команд:

ruok : Проверяет, что сервер запущен без ошибок. В этом случае сервер ответит imok . В противном случае он не ответит. Ответ imok не обязательно означает, что сервер присоединился к кворуму, а указывает, что процесс сервера активен и привязан к указанному клиентскому порту. Используйте команду stat для получения подробной информации о состоянии кворума и клиентском подключении.

imok



mntr : Выводит список переменных, которые используются для мониторинга работоспособности кластера.

zk_version v21.11.1.1-prestable-7a4a0b0edef0ad6e0aa662cd3b90c3f4acf796e7

zk_avg_latency 0

zk_max_latency 0

zk_min_latency 0

zk_packets_received 68

zk_packets_sent 68

zk_num_alive_connections 1

zk_outstanding_requests 0

zk_server_state leader

zk_znode_count 4

zk_watch_count 1

zk_ephemerals_count 0

zk_approximate_data_size 723

zk_open_file_descriptor_count 310

zk_max_file_descriptor_count 10240

zk_followers 0

zk_synced_followers 0



srvr : Выводит информацию о сервере: его версию, роль участника кворума и т.п.

ClickHouse Keeper version: v21.11.1.1-prestable-7a4a0b0edef0ad6e0aa662cd3b90c3f4acf796e7

Latency min/avg/max: 0/0/0

Received: 2

Sent : 2

Connections: 1

Outstanding: 0

Zxid: 34

Mode: leader

Node count: 4



stat : Выводит краткие сведения о сервере и подключенных клиентах.

ClickHouse Keeper version: v21.11.1.1-prestable-7a4a0b0edef0ad6e0aa662cd3b90c3f4acf796e7

Clients:

192.168.1.1:52852(recved=0,sent=0)

192.168.1.1:52042(recved=24,sent=48)

Latency min/avg/max: 0/0/0

Received: 4

Sent : 4

Connections: 1

Outstanding: 0

Zxid: 36

Mode: leader

Node count: 4



srst : Сбрасывает статистику сервера. Команда влияет на результат вывода srvr , mntr и stat .

Server stats reset.



conf : Выводит подробную информацию о серверной конфигурации.

server_id=1

tcp_port=2181

four_letter_word_allow_list=*

log_storage_path=./coordination/logs

snapshot_storage_path=./coordination/snapshots

max_requests_batch_size=100

session_timeout_ms=30000

operation_timeout_ms=10000

dead_session_check_period_ms=500

heart_beat_interval_ms=500

election_timeout_lower_bound_ms=1000

election_timeout_upper_bound_ms=2000

reserved_log_items=1000000000000000

snapshot_distance=10000

auto_forwarding=true

shutdown_timeout=5000

startup_timeout=240000

raft_logs_level=information

snapshots_to_keep=3

rotate_log_storage_interval=100000

stale_log_gap=10000

fresh_log_gap=200

max_requests_batch_size=100

quorum_reads=false

force_sync=false

compress_logs=true

compress_snapshots_with_zstd_format=true

configuration_change_tries_count=20



cons : Выводит полную информацию о подключениях/сессиях для всех клиентов, подключенных к этому серверу. Включает информацию о количестве принятых/отправленных пакетов, идентификаторе сессии, задержках операций, последней выполненной операции и т. д.

192.168.1.1:52163(recved=0,sent=0,sid=0xffffffffffffffff,lop=NA,est=1636454787393,to=30000,lzxid=0xffffffffffffffff,lresp=0,llat=0,minlat=0,avglat=0,maxlat=0)

192.168.1.1:52042(recved=9,sent=18,sid=0x0000000000000001,lop=List,est=1636454739887,to=30000,lcxid=0x0000000000000005,lzxid=0x0000000000000005,lresp=1636454739892,llat=0,minlat=0,avglat=0,maxlat=0)



crst : Сбрасывает статистику подключений/сессий для всех подключений.

Connection stats reset.



envi : Выводит подробную информацию о серверном окружении.

Environment:

clickhouse.keeper.version=v21.11.1.1-prestable-7a4a0b0edef0ad6e0aa662cd3b90c3f4acf796e7

host.name=ZBMAC-C02D4054M.local

os.name=Darwin

os.arch=x86_64

os.version=19.6.0

cpu.count=12

user.name=root

user.home=/Users/JackyWoo/

user.dir=/Users/JackyWoo/project/jd/clickhouse/cmake-build-debug/programs/

user.tmp=/var/folders/b4/smbq5mfj7578f2jzwn602tt40000gn/T/



dirs : Показывает общий размер файлов снэпшотов и журналов в байтах.

snapshot_dir_size: 0

log_dir_size: 3875



isro : Проверяет, что сервер работает в режиме только для чтения. Сервер ответит ro , если он находится в режиме только для чтения, или rw , если нет.

rw



wchs : Показывает краткую информацию о количестве отслеживаемых путей (watches) на сервере.

1 connections watching 1 paths

Total watches:1



wchc : Показывает подробную информацию об отслеживаемых путях (watches) на сервере в разбивке по сессиям. При этом выводится список сессий (подключений) с соответствующими отслеживаемыми путями. Обратите внимание, что в зависимости от количества отслеживаемых путей эта операция может быть дорогостоящей (т. е. повлиять на производительность сервера), используйте ее осторожно.

0x0000000000000001

/clickhouse/task_queue/ddl



wchp : Показывает подробную информацию об отслеживаемых путях (watches) на сервере в разбивке по пути. При этом выводится список путей (узлов) с соответствующими сессиями. Обратите внимание, что в зависимости от количества отселживаемых путей (watches) эта операция может быть дорогостоящей (т. е. повлиять на производительность сервера), используйте ее осторожно.

/clickhouse/task_queue/ddl

0x0000000000000001



dump : Выводит список незавершенных сеансов и эфемерных узлов. Команда работает только на лидере.

Sessions dump (2):

0x0000000000000001

0x0000000000000002

Sessions with Ephemerals (1):

0x0000000000000001

/clickhouse/task_queue/ddl



Плавный переход с ZooKeeper на ClickHouse Keeper невозможен, необходимо остановить кластер ZooKeeper, преобразовать данные и запустить ClickHouse Keeper. Утилита clickhouse-keeper-converter конвертирует журналы и снэпшоты ZooKeeper в снэпшот ClickHouse Keeper. Работа утилиты проверена только для версий ZooKeeper выше 3.4. Для миграции необходимо выполнить следующие шаги:

Остановите все узлы ZooKeeper. Необязательно, но рекомендуется: найдите узел-лидер ZooKeeper, запустите и снова остановите его. Это заставит ZooKeeper создать консистентный снэпшот. Запустите clickhouse-keeper-converter на лидере, например:

clickhouse-keeper-converter --zookeeper-logs-dir /var/lib/zookeeper/version-2 --zookeeper-snapshots-dir /var/lib/zookeeper/version-2 --output-dir /path/to/clickhouse/keeper/snapshots



Скопируйте снэпшот на узлы сервера ClickHouse с настроенным keeper или запустите ClickHouse Keeper вместо ZooKeeper. Снэпшот должен сохраняться на всех узлах: в противном случае пустые узлы могут захватить лидерство и сконвертированные данные могут быть отброшены на старте.

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