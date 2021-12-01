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[пре-продакшн] ClickHouse Keeper

Сервер ClickHouse использует сервис координации ZooKeeper для репликации данных и выполнения распределенных DDL запросов. ClickHouse Keeper — это альтернативный сервис координации, совместимый с ZooKeeper.

"Предупреждение"
ClickHouse Keeper находится в стадии пре-продакшн и тестируется в CI ClickHouse и на нескольких внутренних инсталляциях.

Детали реализации

ZooKeeper — один из первых широко известных сервисов координации с открытым исходным кодом. Он реализован на языке программирования Java, имеет достаточно простую и мощную модель данных. Алгоритм координации Zookeeper называется ZAB (ZooKeeper Atomic Broadcast). Он не гарантирует линеаризуемость операций чтения, поскольку каждый узел ZooKeeper обслуживает чтения локально. В отличие от ZooKeeper, ClickHouse Keeper реализован на C++ и использует алгоритм RAFT, реализация. Этот алгоритм позволяет достичь линеаризуемости чтения и записи, имеет несколько реализаций с открытым исходным кодом на разных языках.

По умолчанию ClickHouse Keeper предоставляет те же гарантии, что и ZooKeeper (линеаризуемость записей, последовательная согласованность чтений). У него есть совместимый клиент-серверный протокол, поэтому любой стандартный клиент ZooKeeper может использоваться для взаимодействия с ClickHouse Keeper. Снэпшоты и журналы имеют несовместимый с ZooKeeper формат, однако можно конвертировать данные Zookeeper в снэпшот ClickHouse Keeper с помощью clickhouse-keeper-converter. Межсерверный протокол ClickHouse Keeper также несовместим с ZooKeeper, поэтому создание смешанного кластера ZooKeeper / ClickHouse Keeper невозможно.

Система управления доступом (ACL) ClickHouse Keeper реализована так же, как в ZooKeeper. ClickHouse Keeper поддерживает тот же набор разрешений и идентичные схемы: world, auth, digest, host и ip. Digest для аутентификации использует пару значений username:password. Пароль кодируется в Base64.

Внешние интеграции не поддерживаются.

Конфигурация

ClickHouse Keeper может использоваться как равноценная замена ZooKeeper или как внутренняя часть сервера ClickHouse, но в обоих случаях конфигурация представлена файлом .xml. Главный тег конфигурации ClickHouse Keeper — это <keeper_server>. Параметры конфигурации:

  • tcp_port — порт для подключения клиента (по умолчанию для ZooKeeper: 2181).
  • tcp_port_secure — зашифрованный порт для SSL-соединения между клиентом и сервером сервиса.
  • server_id — уникальный идентификатор сервера, каждый участник кластера должен иметь уникальный номер (1, 2, 3 и т. д.).
  • log_storage_path — путь к журналам координации, лучше хранить их на незанятом устройстве (актуально и для ZooKeeper).
  • snapshot_storage_path — путь к снэпшотам координации.

Другие общие параметры наследуются из конфигурации сервера ClickHouse (listen_host, logger, и т. д.).

Настройки внутренней координации находятся в <keeper_server>.<coordination_settings>:

  • operation_timeout_ms — максимальное время ожидания для одной клиентской операции в миллисекундах (по умолчанию: 10000).
  • session_timeout_ms — максимальное время ожидания для клиентской сессии в миллисекундах (по умолчанию: 30000).
  • dead_session_check_period_ms — частота, с которой ClickHouse Keeper проверяет мертвые сессии и удаляет их, в миллисекундах (по умолчанию: 500).
  • heart_beat_interval_ms — частота, с которой узел-лидер ClickHouse Keeper отправляет хартбиты узлам-последователям, в миллисекундах (по умолчанию: 500).
  • election_timeout_lower_bound_ms — время, после которого последователь может инициировать выборы лидера, если не получил от него сердцебиения (по умолчанию: 1000).
  • election_timeout_upper_bound_ms — время, после которого последователь должен инициировать выборы лидера, если не получил от него сердцебиения (по умолчанию: 2000).
  • rotate_log_storage_interval — количество записей в журнале координации для хранения в одном файле (по умолчанию: 100000).
  • reserved_log_items — минимальное количество записей в журнале координации которые нужно сохранять после снятия снепшота (по умолчанию: 100000).
  • snapshot_distance — частота, с которой ClickHouse Keeper делает новые снэпшоты (по количеству записей в журналах), в миллисекундах (по умолчанию: 100000).
  • snapshots_to_keep — количество снэпшотов для сохранения (по умолчанию: 3).
  • stale_log_gap — время, после которого лидер считает последователя устаревшим и отправляет ему снэпшот вместо журналов (по умолчанию: 10000).
  • fresh_log_gap — максимальное отставание от лидера в количестве записей журнала после которого последователь считает себя не отстающим (по умолчанию: 200).
  • max_requests_batch_size — количество запросов на запись, которые будут сгруппированы в один перед отправкой через RAFT (по умолчанию: 100).
  • force_sync — вызывать fsync при каждой записи в журнал координации (по умолчанию: true).
  • quorum_reads — выполнять запросы чтения аналогично запросам записи через весь консенсус RAFT с негативным эффектом на производительность и размер журналов (по умолчанию: false).
  • raft_logs_level — уровень логгирования сообщений в текстовый лог (trace, debug и т. д.) (по умолчанию: information).
  • auto_forwarding — разрешить пересылку запросов на запись от последователей лидеру (по умолчанию: true).
  • shutdown_timeout — время ожидания завершения внутренних подключений и выключения, в миллисекундах (по умолчанию: 5000).
  • startup_timeout — время отключения сервера, если он не подключается к другим участникам кворума, в миллисекундах (по умолчанию: 30000).
  • four_letter_word_allow_list — список разрешенных 4-х буквенных команд (по умолчанию: "conf,cons,crst,envi,ruok,srst,srvr,stat,wchs,dirs,mntr,isro").

Конфигурация кворума находится в <keeper_server>.<raft_configuration> и содержит описание серверов.

Единственный параметр для всего кворума — secure, который включает зашифрованное соединение для связи между участниками кворума. Параметру можно задать значение true, если для внутренней коммуникации между узлами требуется SSL-соединение, в ином случае не указывайте ничего.

Параметры для каждого <server>:

  • id — идентификатор сервера в кворуме.
  • hostname — имя хоста, на котором размещен сервер.
  • port — порт, на котором серверу доступны соединения для внутренней коммуникации.

Примеры конфигурации кворума с тремя узлами можно найти в интеграционных тестах с префиксом test_keeper_. Пример конфигурации для сервера №1:

<keeper_server>
    <tcp_port>2181</tcp_port>
    <server_id>1</server_id>
    <log_storage_path>/var/lib/clickhouse/coordination/log</log_storage_path>
    <snapshot_storage_path>/var/lib/clickhouse/coordination/snapshots</snapshot_storage_path>

    <coordination_settings>
        <operation_timeout_ms>10000</operation_timeout_ms>
        <session_timeout_ms>30000</session_timeout_ms>
        <raft_logs_level>trace</raft_logs_level>
    </coordination_settings>

    <raft_configuration>
        <server>
            <id>1</id>
            <hostname>zoo1</hostname>
            <port>9444</port>
        </server>
        <server>
            <id>2</id>
            <hostname>zoo2</hostname>
            <port>9444</port>
        </server>
        <server>
            <id>3</id>
            <hostname>zoo3</hostname>
            <port>9444</port>
        </server>
    </raft_configuration>
</keeper_server>

Как запустить

ClickHouse Keeper входит в пакет clickhouse-server, просто добавьте кофигурацию <keeper_server> и запустите сервер ClickHouse как обычно. Если вы хотите запустить ClickHouse Keeper автономно, сделайте это аналогичным способом:

clickhouse-keeper --config /etc/your_path_to_config/config.xml --daemon

4-х буквенные команды

ClickHouse Keeper также поддерживает 4-х буквенные команды, почти такие же, как у Zookeeper. Каждая команда состоит из 4-х символов, например, mntr, stat и т. д. Несколько интересных команд: stat предоставляет общую информацию о сервере и подключенных клиентах, а srvr и cons предоставляют расширенные сведения о сервере и подключениях соответственно.

У 4-х буквенных команд есть параметр для настройки разрешенного списка four_letter_word_allow_list, который имеет значение по умолчанию "conf,cons,crst,envi,ruok,srst,srvr,stat,wchs,dirs,mntr,isro".

Вы можете отправлять команды в ClickHouse Keeper через telnet или nc на порт для клиента.

echo mntr | nc localhost 9181

Ниже приведен подробный список 4-х буквенных команд:

  • ruok: Проверяет, что сервер запущен без ошибок. В этом случае сервер ответит imok. В противном случае он не ответит. Ответ imok не обязательно означает, что сервер присоединился к кворуму, а указывает, что процесс сервера активен и привязан к указанному клиентскому порту. Используйте команду stat для получения подробной информации о состоянии кворума и клиентском подключении.
imok
  • mntr: Выводит список переменных, которые используются для мониторинга работоспособности кластера.
zk_version      v21.11.1.1-prestable-7a4a0b0edef0ad6e0aa662cd3b90c3f4acf796e7
zk_avg_latency  0
zk_max_latency  0
zk_min_latency  0
zk_packets_received     68
zk_packets_sent 68
zk_num_alive_connections        1
zk_outstanding_requests 0
zk_server_state leader
zk_znode_count  4
zk_watch_count  1
zk_ephemerals_count     0
zk_approximate_data_size        723
zk_open_file_descriptor_count   310
zk_max_file_descriptor_count    10240
zk_followers    0
zk_synced_followers     0
  • srvr: Выводит информацию о сервере: его версию, роль участника кворума и т.п.
ClickHouse Keeper version: v21.11.1.1-prestable-7a4a0b0edef0ad6e0aa662cd3b90c3f4acf796e7
Latency min/avg/max: 0/0/0
Received: 2
Sent : 2
Connections: 1
Outstanding: 0
Zxid: 34
Mode: leader
Node count: 4
  • stat: Выводит краткие сведения о сервере и подключенных клиентах.
ClickHouse Keeper version: v21.11.1.1-prestable-7a4a0b0edef0ad6e0aa662cd3b90c3f4acf796e7
Clients:
 192.168.1.1:52852(recved=0,sent=0)
 192.168.1.1:52042(recved=24,sent=48)
Latency min/avg/max: 0/0/0
Received: 4
Sent : 4
Connections: 1
Outstanding: 0
Zxid: 36
Mode: leader
Node count: 4
  • srst: Сбрасывает статистику сервера. Команда влияет на результат вывода srvr, mntr и stat.
Server stats reset.
  • conf: Выводит подробную информацию о серверной конфигурации.
server_id=1
tcp_port=2181
four_letter_word_allow_list=*
log_storage_path=./coordination/logs
snapshot_storage_path=./coordination/snapshots
max_requests_batch_size=100
session_timeout_ms=30000
operation_timeout_ms=10000
dead_session_check_period_ms=500
heart_beat_interval_ms=500
election_timeout_lower_bound_ms=1000
election_timeout_upper_bound_ms=2000
reserved_log_items=1000000000000000
snapshot_distance=10000
auto_forwarding=true
shutdown_timeout=5000
startup_timeout=240000
raft_logs_level=information
snapshots_to_keep=3
rotate_log_storage_interval=100000
stale_log_gap=10000
fresh_log_gap=200
max_requests_batch_size=100
quorum_reads=false
force_sync=false
compress_logs=true
compress_snapshots_with_zstd_format=true
configuration_change_tries_count=20
  • cons: Выводит полную информацию о подключениях/сессиях для всех клиентов, подключенных к этому серверу. Включает информацию о количестве принятых/отправленных пакетов, идентификаторе сессии, задержках операций, последней выполненной операции и т. д.
 192.168.1.1:52163(recved=0,sent=0,sid=0xffffffffffffffff,lop=NA,est=1636454787393,to=30000,lzxid=0xffffffffffffffff,lresp=0,llat=0,minlat=0,avglat=0,maxlat=0)
 192.168.1.1:52042(recved=9,sent=18,sid=0x0000000000000001,lop=List,est=1636454739887,to=30000,lcxid=0x0000000000000005,lzxid=0x0000000000000005,lresp=1636454739892,llat=0,minlat=0,avglat=0,maxlat=0)
  • crst: Сбрасывает статистику подключений/сессий для всех подключений.
Connection stats reset.
  • envi: Выводит подробную информацию о серверном окружении.
Environment:
clickhouse.keeper.version=v21.11.1.1-prestable-7a4a0b0edef0ad6e0aa662cd3b90c3f4acf796e7
host.name=ZBMAC-C02D4054M.local
os.name=Darwin
os.arch=x86_64
os.version=19.6.0
cpu.count=12
user.name=root
user.home=/Users/JackyWoo/
user.dir=/Users/JackyWoo/project/jd/clickhouse/cmake-build-debug/programs/
user.tmp=/var/folders/b4/smbq5mfj7578f2jzwn602tt40000gn/T/
  • dirs: Показывает общий размер файлов снэпшотов и журналов в байтах.
snapshot_dir_size: 0
log_dir_size: 3875
  • isro: Проверяет, что сервер работает в режиме только для чтения. Сервер ответит ro, если он находится в режиме только для чтения, или rw, если нет.
rw
  • wchs: Показывает краткую информацию о количестве отслеживаемых путей (watches) на сервере.
1 connections watching 1 paths
Total watches:1
  • wchc: Показывает подробную информацию об отслеживаемых путях (watches) на сервере в разбивке по сессиям. При этом выводится список сессий (подключений) с соответствующими отслеживаемыми путями. Обратите внимание, что в зависимости от количества отслеживаемых путей эта операция может быть дорогостоящей (т. е. повлиять на производительность сервера), используйте ее осторожно.
0x0000000000000001
    /clickhouse/task_queue/ddl
  • wchp: Показывает подробную информацию об отслеживаемых путях (watches) на сервере в разбивке по пути. При этом выводится список путей (узлов) с соответствующими сессиями. Обратите внимание, что в зависимости от количества отселживаемых путей (watches) эта операция может быть дорогостоящей (т. е. повлиять на производительность сервера), используйте ее осторожно.
/clickhouse/task_queue/ddl
    0x0000000000000001
  • dump: Выводит список незавершенных сеансов и эфемерных узлов. Команда работает только на лидере.
Sessions dump (2):
0x0000000000000001
0x0000000000000002
Sessions with Ephemerals (1):
0x0000000000000001
 /clickhouse/task_queue/ddl

[экспериментально] Переход с ZooKeeper

Плавный переход с ZooKeeper на ClickHouse Keeper невозможен, необходимо остановить кластер ZooKeeper, преобразовать данные и запустить ClickHouse Keeper. Утилита clickhouse-keeper-converter конвертирует журналы и снэпшоты ZooKeeper в снэпшот ClickHouse Keeper. Работа утилиты проверена только для версий ZooKeeper выше 3.4. Для миграции необходимо выполнить следующие шаги:

  1. Остановите все узлы ZooKeeper.

  2. Необязательно, но рекомендуется: найдите узел-лидер ZooKeeper, запустите и снова остановите его. Это заставит ZooKeeper создать консистентный снэпшот.

  3. Запустите clickhouse-keeper-converter на лидере, например:

clickhouse-keeper-converter --zookeeper-logs-dir /var/lib/zookeeper/version-2 --zookeeper-snapshots-dir /var/lib/zookeeper/version-2 --output-dir /path/to/clickhouse/keeper/snapshots
  1. Скопируйте снэпшот на узлы сервера ClickHouse с настроенным keeper или запустите ClickHouse Keeper вместо ZooKeeper. Снэпшот должен сохраняться на всех узлах: в противном случае пустые узлы могут захватить лидерство и сконвертированные данные могут быть отброшены на старте.

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