MySQL-интерфейс

ClickHouse поддерживает взаимодействие по протоколу MySQL. Данная функция включается настройкой mysql_port в конфигурационном файле:

< mysql_port > 9004 </ mysql_port >



Пример подключения с помощью стандартного клиента mysql:

$ mysql --protocol tcp -u default -P 9004



Вывод в случае успешного подключения:

Welcome to the MySQL monitor. Commands end with ; or \g.

Your MySQL connection id is 4

Server version: 20.2.1.1-ClickHouse



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Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement.



mysql>



Для совместимости со всеми клиентами рекомендуется задавать пароль пользователя в конфигурационном файле с помощью двойного хэша SHA1. В случае указания пароля с помощью SHA256 некоторые клиенты не смогут пройти аутентификацию (mysqljs и старые версии стандартного клиента mysql).

Ограничения:

не поддерживаются подготовленные запросы

некоторые типы данных отправляются как строки

Чтобы прервать долго выполняемый запрос, используйте запрос KILL QUERY connection_id (во время выполнения он будет заменен на KILL QUERY WHERE query_id = connection_id ). Например: