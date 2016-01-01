Жизненный цикл MySQL ClickPipe

Это документ о различных фазах MySQL ClickPipe, разных статусах, которые он может иметь, и их значении. Обратите внимание, что это также относится к MariaDB.

Когда вы нажимаете кнопку Создать ClickPipe, ClickPipe создается в состоянии Provisioning . Процесс provisioning - это тот момент, когда мы разворачиваем основную инфраструктуру для работы ClickPipes для сервиса, а также регистрируем начальные метаданные для трубопровода. Поскольку вычисления для ClickPipes в рамках сервиса разделяемые, ваш второй ClickPipe будет создан гораздо быстрее, чем первый, так как инфраструктура уже развернута.

После того как труба будет подготовлена, она переходит в состояние Setup . В этом состоянии мы создаем целевые таблицы ClickHouse. Мы также получаем и фиксируем определения таблиц ваших исходных таблиц.

После завершения настройки мы переходим в состояние Snapshot (если это не труба только для CDC, которая перейдет в состояние Running ). Snapshot , Initial Snapshot и Initial Load (более распространенный термин) являются взаимозаменяемыми терминами. В этом состоянии мы снимаем снимок исходных таблиц MySQL и загружаем их в ClickHouse. Настройки хранения для двоичных журналов должны учитывать время начальной загрузки. Для получения дополнительной информации о начальной загрузке смотрите документацию по параллельной начальной загрузке. Труба также перейдет в состояние Snapshot , когда будет инициирован повторный синхронизатор или когда новые таблицы будут добавлены в существующую трубу.

После завершения начальной загрузки труба переходит в состояние Running (если это не труба только для снимков, которая перейдет в состояние Completed ). Это состояние, когда труба начинает Change-Data Capture . В этом состоянии мы начинаем читать двоичные журналы из исходной базы данных и синхронизировать данные с ClickHouse пакетами. Для получения информации о контроле CDC смотрите документ о контроле CDC.

Когда труба находится в состоянии Running , вы можете приостановить её. Это остановит процесс CDC, и труба перейдет в состояние Paused . В этом состоянии новые данные не извлекаются из исходной базы данных, но существующие данные в ClickHouse остаются нетронутыми. Вы можете возобновить работу трубы из этого состояния.

примечание Это состояние скоро появится. Если вы используете наш OpenAPI, подумайте о добавлении поддержки для него сейчас, чтобы обеспечить работу вашей интеграции, когда оно будет выпущено.

Когда вы нажимаете кнопку Пауза, труба переходит в состояние Pausing . Это переходное состояние, когда мы находимся в процессе остановки процесса CDC. После полной остановки процесса CDC труба перейдет в состояние Paused .

В данный момент это указывает на то, что труба находится в процессе удаления таблиц.

Это состояние указывает на то, что труба находится на этапе повторной синхронизации, когда выполняется атомарная замена _таблиц повторной синхронизации на оригинальные таблицы. Более подробную информацию о повторной синхронизации можно найти в документации по повторной синхронизации.

Это состояние относится только к трубам, работающим с снимками, и указывает на то, что снимок завершен и больше никаких работ не требуется.

Если в трубе возникает неисправимая ошибка, она перейдет в состояние Failed . Вы можете обратиться в службу поддержки или повторно синхронизировать вашу трубу, чтобы восстановиться из этого состояния.