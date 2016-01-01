Часто задаваемые вопросы о ClickPipes для MySQL
Поддерживает ли MySQL ClickPipe MariaDB?
Да, MySQL ClickPipe поддерживает MariaDB 10.0 и выше. Конфигурация для него очень похожа на MySQL, при этом поведение GTID включено по умолчанию.
Поддерживает ли MySQL ClickPipe Planetscale, Vitess?
В настоящее время мы поддерживаем только стандартный MySQL. Поскольку PlanetScale построен на Vitess, необходимо интегрироваться с API VStream Vitess и обрабатывать VGtids (глобальные идентификаторы транзакций Vitess) для отслеживания инкрементальных изменений. Это отличается от работы CDC в нативном MySQL. Поддержка этой функциональности в настоящее время активно разрабатывается.
Почему я получаю ошибку проверки сертификата TLS при подключении к MySQL?
Если вы видите ошибку вроде
failed to verify certificate: x509: certificate is not valid for any names, это происходит, когда SSL/TLS сертификат на вашем MySQL сервере не включает имя хоста соединения (например, DNS имя экземпляра EC2) в своем списке допустимых имен. ClickPipes по умолчанию включает TLS для обеспечения защищенных зашифрованных соединений.
Чтобы решить эту проблему, у вас есть три варианта:
-
Используйте IP-адрес вместо имени хоста в настройках соединения, оставив поле "TLS Host (optional)" пустым. Хотя это самое простое решение, оно не самое безопасное, так как обходится без проверки имени хоста.
-
Установите поле "TLS Host (optional)" так, чтобы оно совпадало с фактическим именем хоста, который находится в поле Subject Alternative Name (SAN) сертификата - это обеспечивает правильную проверку.
-
Обновите SSL сертификат вашего MySQL сервера, чтобы он включал фактическое имя хоста, которое вы используете для подключения, в его сертификат.
Это распространенная проблема конфигурации с сертификатами TLS MySQL, особенно при подключении к базам данных, размещенным на собственных серверах в облачных средах (или при использовании AWS Private Link через Endpoint Service), где публичное DNS имя отличается от того, что указано в сертификате.