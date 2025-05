Часто задаваемые вопросы о ClickPipes для MySQL

Да, MySQL ClickPipe поддерживает MariaDB 10.0 и выше. Конфигурация для него очень похожа на MySQL, при этом поведение GTID включено по умолчанию.

В настоящее время мы поддерживаем только стандартный MySQL. Поскольку PlanetScale построен на Vitess, необходимо интегрироваться с API VStream Vitess и обрабатывать VGtids (глобальные идентификаторы транзакций Vitess) для отслеживания инкрементальных изменений. Это отличается от работы CDC в нативном MySQL. Поддержка этой функциональности в настоящее время активно разрабатывается.

Если вы видите ошибку вроде failed to verify certificate: x509: certificate is not valid for any names , это происходит, когда SSL/TLS сертификат на вашем MySQL сервере не включает имя хоста соединения (например, DNS имя экземпляра EC2) в своем списке допустимых имен. ClickPipes по умолчанию включает TLS для обеспечения защищенных зашифрованных соединений.

Чтобы решить эту проблему, у вас есть три варианта:

Используйте IP-адрес вместо имени хоста в настройках соединения, оставив поле "TLS Host (optional)" пустым. Хотя это самое простое решение, оно не самое безопасное, так как обходится без проверки имени хоста. Установите поле "TLS Host (optional)" так, чтобы оно совпадало с фактическим именем хоста, который находится в поле Subject Alternative Name (SAN) сертификата - это обеспечивает правильную проверку. Обновите SSL сертификат вашего MySQL сервера, чтобы он включал фактическое имя хоста, которое вы используете для подключения, в его сертификат.

Это распространенная проблема конфигурации с сертификатами TLS MySQL, особенно при подключении к базам данных, размещенным на собственных серверах в облачных средах (или при использовании AWS Private Link через Endpoint Service), где публичное DNS имя отличается от того, что указано в сертификате.